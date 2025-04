Reproches mutuos del Govern y el PSIB sobre el aumento de plazas turísticas

El diputado socialista Llorenç Pou ha acusado al Govern del PP de haber puesto en el mercado 145.000 plazas turísticas más en un momento de saturación, a lo que el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha replicado que cuando aumentaron las plazas en 115.000 fue la pasada legislatura.

En una interpelación al Govern sobre masificación turística durante el pleno del Parlament, el socialista ha criticado el decreto de medidas de contención aprobado por el Govern del PP porque considera que responde «a un modelo expansionista» y porque implica que «a partir de mañana es posible construir nuevos hoteles». El diputado ha advertido de que «el debate no es de plazas, sino de camas», porque hay «muchos hoteles» en Baleares que disponen de plazas que no tienen actividad y que, después de que el Govern haya levantado la moratoria con el decreto, «permitirán aumentar el número de camas».

Ha acusado al conseller Bauzá de haber amnistiado 19.000 plazas hoteleras, que si los consells no regulaban desaparecían, haber eliminado el criterio de 2x1 que las regulaba; y además de haber consolidado 90.000 plazas de alquiler vacacional que no desaparecerán, cuando estaba previsto que pasaran a residencial si en algún momento dejaban de alquilarse. Pou ha resumido que el decreto del Govern «permite que las 145.000 que tendían a desaparecer, vuelven al mercado en bolsas transitorias», y «hace esfuerzos para evitar que las plazas que iban a desaparecer de forma natural y paulatina a partir de la voluntad de los particulares» y que ahora se mantienen, con lo que «ha priorizado la cuenta de resultados a favor de los turistas» sobre los intereses de los residentes.

Bauzá ha respondido a Pau que fueron los gobiernos del Pacte los que crearon 115.000 plazas. «"Intentan cambiar el relato y que seamos los culpables absolutamente de todo, de la saturación, de la masificación y de la falta de vivienda», ha acusado. El conseller ha subrayado que las cifras son «tozudas» y revelan que «los números eran unos en 2015 y eran otros cuando se fueron en 2023». Ha detallado que en 2015 las plazas hoteleras eran 420.000, y en 2023 eran 447.000; y que las de alquiler vacacional eran 68.000 y cuando se fueron 115.262.

Ha defendido el decreto de contención, basado en el intercambio de plazas en la parte hotelera, con «licencia exprés» para el cambio de uso condicionado a que pongan vivienda a precio limitado en el mercado, con medidas como que si alguien es sancionado pueda poner vivienda a disposición social o de Lloguer Segur y se ahorra el 80 % de la sanción.

Bauzá ha defendido la prohibición del alquiler en plurifamiliares y la lucha contra la oferta ilegal, con aumentos de las sanciones en un 25 %, y las bolsas de transición creadas: «Nuestro modelo no es el decrecimiento, es la contención y no se dará un alta sin que se haya dado una baja». Sobre el alquiler turístico ha dicho que si el Govern no ha ido más lejos es por responsabilidad y para evitar sentencias en contra. «No queremos un Muleta», ha afirmado y ha advertido que, con las licencia dadas, lo único que se puede hacer es «ser más exigentes con los requisitos de renovación».