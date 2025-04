Los funcionarios del Estado en Baleares harán paros parciales a partir del 2 de mayo

Los funcionarios del Estado en Baleares harán paros parciales todos los viernes a partir del 2 de mayo para exigir que se les compense la insularidad. Los paros se realizaran de manera rotatoria en diferentes centros de trabajo de la Administración del Estado durante los meses de mayo y junio y en caso de no obtener un compromiso por parte del gobierno central durante estos dos meses, convocarán una huelga después del verano.

El primer paro está convocado el 2 de mayo en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Palma de 10:30 a 11 horas. El 9 de mayo, el paro se realizará en la Tesorería General de la Seguridad Social y el 16 de mayo, en los juzgados de Sa Gerreria.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el secretario de la administración general del Estado de UGT en Baleares, Fernando Martorell, portavoz de la plataforma de unión sindical Insularidad Digna que representa el 90 % del personal público de la Administración General del Estado (AGE) y que integran 18 sindicatos y asociaciones profesionales del ámbito de la AGE, Agencia Tributaria, Justicia, Policía Nacional y Guardia Civil.

La unión sindical exige la actualización inmediata del complemento de indemnización por residencia de los funcionarios del Estado en Baleares para paliar el elevado nivel de vida de Baleares, superior al de la península y Canarias debido, en gran parte, a los precios de la vivienda y la cesta de la compra.

Según Martorell, este elevado coste provoca un «grave problema de falta de personal de la Administración general del Estado en Baleares» lo que se traduce «en una sobrecarga para los funcionarios y un deterioro de los servicios para los ciudadanos en prácticamente todos los departamentos».

Por eso proponen que se actualice la indemnización por residencia en base a indicadores objetivos, como el precio de la vivienda, los alimentos y los combustibles. Asimismo, reclaman partidas específicas en los presupuestos del Estado para la indemnización por residencia y la creación de una comisión interministerial que valore periódicamente las condiciones de vida en Baleares para garantizar un trato igualitario a Balares que reconozca sus particularidades.

Martorell puso como ejemplo el acuerdo alcanzado entre Govern y sindicatos para incrementar el plus de insularidad de los funcionarios de la Comunitat que los equipara con los de Canarias: «Prohens ha demostrado que con voluntad política llegan las soluciones», afirmó.

A su lado, uno de los representantes de la Policia Nacional en Insularidad Digna, Manuel Pavón, cargó contra Francina Armengol: «tenemos una presidenta mallorquina del Congreso que no ha hecho nada por los funcionarios del Estado en Balears. En vez de aprovechar su posición al lado del presidente del Gobierno, hace todo lo contrario. Si se vuelve a presentar a las elecciones, no sé quien va a votar a alguien que no mira por la gente que vive aquí. Pavón advirtió que la Policia Nacional no tiene derecho a hacer huelga «pero sí a trabajar según nos trate el Estado»