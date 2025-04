El conseller de Vivienda defiende que sus políticas buscan dar respuesta a la sociedad: «La situación es dramática»

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido que las políticas en materia de vivienda puestas en marcha a lo largo de la presente legislatura pretenden dar respuesta a las demandas de la sociedad civil. Lo ha dicho este martes durante la sesión de control al Govern en el Parlament después de que la diputada socialista Amanda Fernández le haya preguntado acerca del apoyo de la sociedad civil a sus medidas de vivienda.

«Es verdad que la situación es dramática, una situación muy delicada. Pero supongo que no querrá hacernos pensar que se debe a nuestros dos años de gobierno y no a sus ocho años de no políticas de vivienda», ha recriminado

El Govern, ha defendido, está poniendo sobre la mesa las medidas que considera necesarias para «dar respuesta a lo que pidió la sociedad civil» cuando decidió llevar a la izquierda a la oposición.

Mateo ha sostenido que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha puesto en marcha la planificación de cerca de 900 viviendas y que los precios de los inmuebles que se han puesto en el mercado a través del programa 'Alquiler Seguro' o de precio limitado (VPL) tienen precios asequibles.

La socialista Mercedes Garrido, precisamente, ha reprochado que el Ejecutivo autonómico ha decidido «liquidar la vivienda de protección oficial» y «apostar por la vivienda de precio libre y limitado», incrementando así de forma artificial un 30 por ciento los precios.

«Está faltando a la verdad. Aquí de lo que se trata es de poner sobre la mesa soluciones a problemas», le ha contestado Mateo. «Desde luego, se lo reconozco, qué fácil es criticar cuando no se hace nada o cuando durante ocho años no se hizo nada», ha apuntado.