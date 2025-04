«La Historia del bandolerismo en Mallorca ha sido arrinconada»

Mateu Morro (Santa Maria, 1956) acaba de publicar El paner dels congrets. Pagesos, lladres i bandejats, editado por Documenta Balear.

Buena parte del libro está centrada en la figura del legendario bandejat Mateu Reus, Rotget, de Alaró, quien, explica Morro, «está muy vivo en la tradición oral y en la memoria popular, incluso en las Rondalles. Sin embargo, como fenómeno histórico, y desde una visión muy conservadora, el bandolerismo en Mallorca ha sido arrinconado, ocultado o tergiversado. En este libro muestro aspectos poco conocidos del bandolerismo y hago una aproximación a todo ese mundo. Es un fenómeno muy importante que merece una vsión amplia y profunda».

A Rotget, que actuó a principios del siglo XVIII entre Puigpunyent y Escorca, se le atribuía popularmente el poder de tenir follet, es decir, la capacidad de desaparecer a voluntad. Este poder mágico explicaría, según la tradición, que Rotget pudiera escabullirse de sus perseguidores durante años hasta que, en 1728, durante una ballada en Lluc, fue víctima de una trampa y apresado. Después de ser ejecutado, fue descuartizado y su cabeza y su mano derecha fueron expuestas en un monolito junto a la iglesia de Alaró.

El perseguidor de Rotget durante años fue Antoni Rodrigues (sic) Xesquet, para quien la captura del bandejat se convirtió en una cuestión personal, llegando al odio, por haber dado muerte a un familiar.

Mateu Morro señala que «el bandolerismo tiene unas causas y un componente sociales. No se trataba de simples delincuentes ni de asaltadores de caminos. De hecho, muchos se hacían bandejats por cuestiones más bien menores, como por ejemplo no pagar deudas o por disputas familiares. Una vez metidos en el bandolerismo, entraban en un mundo de extrema violencia y de muchas dificultades para sobrevivir, lo que no habría sido posible sin un cierto apoyo popular. Por ello, a los bandejats no les interesaba ejercer la delincuencia sobre la población porque ello supondría ganarse su enemistad».

Los hechos relatados por el autor se sitúan en la primera mitad del siglo XVIII, «una vez finalizada la Guerra de Sucesión y aplicado el Decreto de Nuevo Planta, dando lugar al despliegue del ejercito borbónico contra un bandolerismo que se extendía por las duras condiciones económicas y sociales. A pesar de las crónicas oficiales, la persecución del bandolerismo no fue, ni mucho menos, un éxito rotundo y podríamos decir que los bandejats capturados son los que no habían cometido delitos graves y se dejaron capturar».

El bandolerismo en Mallorca tuvo su auge en el siglo XVII y se prolongó hasta bien entrado el XIX en toda la Isla, aunque, apunta Morro, «es verdad que las montañas de Tramuntana ofrecían más posibilidades de refugio y escapatoria».