Lothar, dos décadas en una cueva de Cala Blava

Lothar Bünde sale del Eroski de Son Verí empuñando en cada mano una litrona de cerveza Aurum. No le gusta otra marca. Tiene los brazos con las venas marcadas y muy morenos por el sol. Una gorra cubre sus ojos brillantes de color azul cielo. El hombre, de origen alemán, tiene la mirada triste, el rostro arrugado y es de complexión delgada. Camina hasta la silla en la que pasa todas las mañanas, pidiendo limosna delante del supermercado, y coge su carrito de la compra negro para volver a su cueva en el torrente de Ses Mosques, en Cala Blava. «Hace más de 20 años que vivo allí», dice y repite a lo largo de la entrevista en varias ocasiones.

Lota camina despacio, tambaleándose un poco, y balbucea algunas palabras en español. Ya ha se ha bebido una litrona a la una del mediodía del jueves 10 de abril. El hombre recoge las pocas monedas que le han dejado en un vaso de cartón con restos de café, agarra su sombrilla rosa y empieza a caminar hacia la cueva a la que llama casa «desde hace más de 20 años».

Titubea cuando dice la edad, como si dudase o no la recordarse. «64 años», afirma contando con los dedos de su mano izquierda. Lotar, que lleva los brazos tatuados con dibujos y frases, enfila la calle del Cedre caminando lentamente por mitad de la carretera y empujando su carrito. Los coches le esquivan y vocifera algunas palabras en alemán a los ciclistas que, también, lo sortean sin dificultad.

Lothar duerme en una tienda de campaña en una cueva del torrent de Ses Mosques, en Cala Blava.

–¿Qué les has dicho?

–Que sigan todo recto hasta el final– comenta riéndose.

Lothar pasa junto a un campo de margaritas que hay delante de una de las urbanizaciones de la zona. «No me gusta», dice sobre las flores. Se detiene cada ciertos metros porque se fatiga, se queja del dolor de espalda antes de volver a emprender la marcha y se tira un eructo.

«Vivo solo en la cueva. Sin mujer ni nada...», explica el hombre, que está satisfecho con esta forma de vida y no se ha planteado otra opción. Ni siquiera recurrir a los servicios sociales. «La policía ha venido algunas veces y me ha dicho que todo está bien mientras no haga fuego».

Lothar se detiene y mira la frase que lleva tatuada en letras cursivas en turco en el antebrazo derecho: ‘Espero que seas feliz de nuevo’. «Es de hace muchos años... no quiero nada, no quiero mujeres, solo mis gatos».

–¿Cómo encontraste la cueva?

–Solo– responde, ahora, en inglés. «Es mi casa». Una de sus aficiones es escuchar música en una radio que guarda en su gruta.

–¿Qué grupos te gustan?

–¡ACDC!– grita antes de empezar a cantar la canción It’s my life, de Bon Jovi.

It’s my life [Es mi vida]

It’s now or never [Es ahora o nunca]

I ain’t gonna live forever [No voy a vivir para siempre]

I just want to live while I’m alive [Quiero vivir mientras esté vivo]

–¿Beatles?

–No me gustan.

–¿Qué más te gusta?

–Mi vida en soledad.

La cueva de Lothar está en una zona boscosa junto a la calle de Recalde, a pocos metros de un chalet con piscina. El hombre vuelve a eructar y dice que prefiere no hablar hasta llegar a la gruta. Resopla: «No bla-bla...».

La cavidad está situada entre higueras. Una toalla amarilla con un cartel redondo de una empresa de alarmas sirve de puerta de entrada. Lothar se acomoda a los pies de su cama, una tienda de campaña con edredones, para explicar que muchos años atrás estaba limpia. «Me ingresaron un mes en el hospital Son Espases y vino otra persona aquí...», cuenta mirando a su alrededor y se lamenta. Hay montones de litronas Aurum acumuladas, restos de comida, ropa, un espejo, una bombona de butano y una silla.

«Me gusta vivir aquí», afirma. «Llevo más de 20 años ya». El hombre se da la vuelta y enciende una radio en la que sintoniza la cadena alemana Das Insel Radio. Suena Last friday night, de Katy Perry. «Soy Lothar Bünde, de Alemania, y llegué a Mallorca hace más de 20 años. Mi familia en Holanda murió en un accidente de autobús», comenta antes de enumerar a los fallecidos.

Lothar se emociona. «Han pasado muchos años», añade antes de cambiar radicalmente de tema y señalar dos fotos de dos mujeres que tiene pegadas en un viejo mueble. «Esta es Brigitte y esta Klaudia, son amigas, no familia». Recuerda que los primeros años en Mallorca trabajó como pintor en Bahía Grande, pero que le pagaban muy poco y lo acabó dejando. «¿Qué es trabajar?», se pregunta.

Bajo la camiseta esconde una cicatriz de unos 20 centímetros que atraviesa su barriga de arriba abajo. «Me apuñalaron en Bahía Grande», dice sin querer dar más explicaciones. «También tengo un tumor», cuenta señalándose un bulto al final de la cicatriz. Lothar habla pocas palabras en español, a trompicones, y vuelve constantemente a lo mismo. «Aquí llevo más de 20 años».

El hombre señala una cicatriz en su barriga tras un apuñalamiento.

Fuentes de la Policía Local de Llucmajor explican que no es una persona conflictiva y que en varias ocasiones ha sido derivado a los servicios sociales pero Lothar ha rechazado la ayuda. «Me gusta vivir aquí», zanja esta suerte de ermitaño que lleva más de dos décadas en una cueva que ha convertido en casa.

It’s my life

It’s now or never

I ain’t gonna live forever