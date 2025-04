«Ha llegado el momento de un convenio propio para la restauración»

Sustituyó a Alfonso Robledo el pasado año al frente de la patronal de la restauración integrada en CAEB. Juanmi Ferrer (Palma, 1990) prácticamente se estrena en el cargo con la negociación del convenio de hostelería como telón de fondo, además de una temporada turística que, anticipa él, volverá a ser de mucho ruido y nueces las justas para su sector: otro récord en llegadas que convivirá con la contención del gasto de los visitantes.

-Mantienen un perfil bajo en el convenio de hostelería a nivel comunicativo.

-Hemos cumplido. Dijimos que intentaríamos llevar la negociación dentro de la sala, así que la idea era no hacer demasiadas declaraciones porque las injerencias de fuera no ayudan. Son cosas lo suficientemente importantes como para hacerse a puerta cerrada y sin hacer especulaciones fuera.

-¿Su visión del estado actual de las negociaciones?

-Las posturas están muy alejadas.

-¿Están al borde del conflicto como dice UGT?

-Eso lo dicen los sindicatos, que amenazan con manifestaciones, con absentismo y con todas las jugadas que puedan hacer, pero nosotros no creemos que estemos al borde de nada. Estamos en una mesa negociadora. ¿Cómo vamos a estar al borde del conflicto? Decir esas cosas parecen tácticas de Trump, igual que con los aranceles. Un poco de respeto y seriedad, estamos hablando de un colectivo de 40.000 personas y 14.000 locales.

-¿Están a gusto con sus compañeros de mesa?

-Estamos en un convenio con los hoteleros. Cuando empezamos juntos hace 40 años a lo mejor tenía más sentido, porque éramos la misma familia. Pero ahora ya no somos hermanos, sino primos-hermanos. Y ya no vivimos en la misma casa.

-¿Qué ha cambiado?

-Han pasado 40 años y han cambiado muchas cosas. La hotelería tiene una programación en la que sabe cuántas habitaciones tendrás con un mes de antelación, pero nosotros, no. Antiguamente -y aun a día de hoy en muchas regiones- la mayor ponderación en el convenio de hostelería la tenía la restauración, porque es la madre del inicio de la hostelería en España. Antes de empezar a crear planta hotelera, lo que imperaba eran los restaurantes donde se hacían bodas y comuniones. Creo que ha llegado el momento de un convenio propio para la restauración. O bien buscar un régimen de excepcionalidad en un convenio conjunto.

-¿Cuál sería la mejor fórmula, entonces, para negociar el convenio?

-Tener una paridad de votos. Si se tuviera en cuenta la cantidad de afiliados a la Seguridad Social tendríamos más votos. Otra vía es establecer una serie de excepcionalidades en el modelo de convenio actual como sucede en otros sitios como Málaga. Una tercera posibilidad sería la de Canarias, crear un convenio paralelo que tuviera en cuenta nuestras peculiaridades.

-¿De qué fórmula es más partidario?

-Me da igual. La que sea más sencilla, más práctica y más factible jurídicamente. La que dé más paz social y tranquilidad para nuestros trabajadores. No se trata de hacer una guerra del siglo XIX.

-¿Por qué dice eso último?

-Porque no se trata de decir que somos unos abusadores. Lo que sucede es que vas a esas reuniones y parece que hayas matado a alguien. Y la realidad es que nuestra gente está contenta y feliz. Aquí, por ejemplo, no tenemos problemas de personal. Solo puntualmente cuando necesitamos los refuerzos de julio y agosto.

-¿Hay más similitudes de ADN con el ocio nocturno?

-Creo que se aproxima más a nosotros, tenemos más similitudes.

-¿Se sienten como convidados de piedra en un mano a mano entre hoteleros y sindicatos?

-Sí, porque no es justo y estamos desamparados. No tenemos representación sindical, nadie nos hace caso... Debemos seguir una negociación donde no pintamos nada en votos y nadie tiene en cuenta nuestras peculiaridades. Es un desamparo total. Restauración y ocio somos realmente jugadores de segunda.

-¿Qué incremento salarial se puede permitir la restauración?

-Como máximo se puede permitir una subida indexada al IPC, que sería lo justo. Así, los trabajadores no perderían poder adquisitivo. Nosotros queremos pagar bien a los trabajadores y, de hecho, creemos que deben cobrar más. Lo que no podemos es aspirar a según qué cifras.

-Los hoteleros se quejan mucho del absentismo. ¿En su caso también?

-Existe. El absentismo de viernes y lunes, por ejemplo, no se entiende y es muy sospechoso, un alargamiento del fin de semana. Es un absentismo que no aparece en las estadísticas, pero que sufrimos todos. En restauración es un drama. Imagine una plantilla de cuatro personas y que esa persona te avisa la noche antes. A veces no puedes abrir ni la cocina, tienes que cerrar antes... Das un mal servicio. La mayoría de estas bajas son sospechosas. Hay poca solidaridad con el equipo y con la empresa, sobre todo en sitios pequeños.

-El PSOE reprocha al Govern que no esté mediando en el convenio. ¿Lo echan en falta?

-Esto es algo que se debería solucionar entre personas adultas que representamos diferentes colectivos e intereses. Si más adelante vemos que estamos desamparados jurídicamente, buscaríamos la intervención de la parte política, pero ahora mismo no creo que sea necesario.

-¿De la reducción de jornada ni hablar, no?

-No, ni hablar. De hecho, ¿por qué no buscamos fórmulas para ampliar las horas extra y que la gente pueda ganar más dinero? Eso es una medida para sectores como la industria, que pueden medir la productividad. ¿Cómo podemos reducir la jornada en una comunidad donde falta vivienda, donde falta personal? Por otro lado, los sindicatos exigen alargar los periodos de contratación a nueve meses, diez, once... La realidad es que no hay suficiente volumen de turistas para tener la restauración activa más allá de seis meses en las zonas turísticas.

-¿Contendrá la restauración los precios esta temporada?

-Estábamos soñando con una desinflación este año que nos permitiera no subir los precios. La restauración trata de ser muy responsable con eso. Todavía hay gente que hace menús y plato del día. Hay una voluntad de no subir precios. El modelo de subir constantemente es un modelo americano que te llevará a gastarte 50 o 60 euros al salir a cenar.

-¿Subir la ecotasa mermaría el gasto turístico en la oferta complementaria?

-Sí, por supuesto. Como la subida de tarifas hoteleras o de los billetes de avión, totalmente justificadas seguramente, por otro lado. La gente tiene el dinero que tiene para ir de vacaciones. El año pasado ya lo notamos. Y eso habiendo hecho una temporada récord en llegadas, pero para nosotros fue de un 12 % y un 14 % menos en facturación.

-¿Le quita el sueño la guerra arancelaria?

-Sí, porque no creo que nos toque solo de rebote. Ya una vez que la gente ha perdido dinero en la bolsa y la gente en general tiene menos dinero, eso repercute directamente en la restauración. La macroeconomía repercute en Mallorca en general y en la restauración en particular. Creo que los precios, por otra parte, deberían bajar para los negocios locales si hay un excedente que no se exporta.