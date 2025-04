En plena campaña de la declaración de la renta, la delegada de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) en Baleares, Ana Julia Fernández, defiende el papel de este organismo estatal. «La Agencia Tributaria no va a pillar al ciudadano, fomentamos el cumplimiento voluntario», asegura. En este sentido, resalta que es uno de sus principales objetivos y explica que «para ello podemos a disposición de los contribuyentes toda la información de la que disponemos».

«No se trata de ocultar información para ir a pillarles, sino ofrecerles toda la información de la que disponemos para fomentar el cumplimiento voluntario, para que vean que lo sabemos y lo tienen que declarar», insiste.

En este punto, resalta que «cada vez se ponen más datos a disposición de los obligados tributarios. Una novedad de este año es el de las plataformas on line que participan en la entrega de bienes y en la prestación de servicios». Fernández explica que cuando los contribuyentes consulten el borrador de la declaración de la renta podrán ver todas las operaciones que han realizado a través de estas plataformas, ya que las empresas están obligadas a comunicarlas.

La delegada de la AEAT en Baleares, Ana Julia Fernández, en su despacho.

Un ejemplo claro de ello es el alquiler de viviendas vacacionales. Plataformas como Arbnb tendrán que notificar a la Agencia Tributaria todas las operaciones de alquiler que han realizado con viviendas ubicadas en España, sean legales o no. Por tanto, los propietarios tendrán que declarar esta actividad, ya que la Agencia Tributaria les está comuncando previamente que tienen constancia de ella. «Estos datos se ponen a disposición de los contribuyentes para que declaren lo que les corresponde», señala. En el caso de no hacerlo serán sancionados.

Además, la delegada de la AEAT en Baleares advierte que «hay algunos datos que no están aún disponibles, porque mucha información viene de entidades establecidas en el extranjero que aún no hemos recibido, pero eso no quiere decir que no haya que declararlo».

Fernández precisa que también se facilita información a contribuyentes que no tienen que declarar. Por ejemplo, la correspondiente a ventas de bienes de segunda mano realizadas por particulares en plataformas, como Vinted o Wallapop, en las que el valor del artículo no supera al de la compra inicial, por lo que no genera beneficio.

La delegada de la AEAT en las Islas subraya los esfuerzos que realizan para ser lo más transparentes posible y disuadir a los ciudadanos de cometer determinadas infracciones, que les terminarán saliendo mucho más caras que el cumplimiento de la normativa en vigor. Para terminar, resalta que el dinero que se recauda mediante el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) va destinado al mantenimiento del estado del bienestar: pago de las pensiones, de la educación pública, del sistema público de salud, etc.