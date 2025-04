El Govern, sobre las críticas de Escarrer: «No compartimos su diagnóstico»

El Govern respeta las críticas del hotelero Gabriel Escarrer pero no comparte el diágnóstico del empresario turístico. Escarrer ha dirigido un dura carta abierta en la que critica las medidas que mañana aprobará el Govern y que consolidan 90.000 plazas de alquiler turístico que se encontraban en un limbo legal. "No comparto el diagnóstico porque no se admitirá ni una plaza más", ha asegurado el vicepresident del Govern, Antoni Costa.

Costa ha insistido en que uno de los mensajes que lanzó ayer la presidenta Marga Prohens, el de la apuesta por la contención, no por decrecer en número de plazas, es lo que defiende el Govern. "Este Govern nunca ha apostado por el decrecimiento", ha señalado. Con una precisión: «Solo apostamos por el decrecimiento de las plazas de alquiler turístico ilegal», ha dicho. Ha insistido en que el Ejecutivo está «en lucha total» contra el intrusismo y contra la oferta ilegal. La aprobación del decreto de contención turística ha abierto una nueva guerra por la consolidación de esas 90.000 plazas, que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha calificado de «atentado contra las Islas». Ha afirmado que el vicepresident «miente» cuando asegura que no se creará ni una plaza más porque se pondrán en el mercado hasta 145.000 plazas de alquiler turístico «condenadas a desparecer». También ha criticado el esquema de trabajo del Govern. «Se nos convocó para hablar de cómo cambiar el modelo turístico de las islas pero mañana se presenta un decreto ley y solo una de las entidades le da apoyo», ha denunciado. El portavoz de MxM, Josep Castells, también se ha sumado a las críticas en este sentido. «Nos utilizan de decorado», ha dicho. Ha asegurado que su partido estaba dispuesto a negociar algunas de las medidas y ha cargado contra el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, «por no tener palabra» ya que ni siquiera les ha enviado el borrador con las medidas. «Todo ha sido un teatro», ha lamentado. El portavoz del PP, Sebastià Sagreras ha contestado a Negueruela y le ha dicho que fue el conseller que no luchó contra la oferta ilegal y que creó esas 90.000 plazas de alquiler turístico que ahora pide que se supriman.«Este tipo de oposición del PSIB tiene poco recorrido», ha contestado.