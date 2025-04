Carlota García Encina: «Europa llevaba mucho tiempo sin espabilar y ahora no queda otra»

Carlota García Encina es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales. Este jueves ofrece en el CaixaForum Palma (18:30h.) la conferencia titulada Los riesgos del nuevo desorden mundial, organizada por el Grupo Balear del Capítulo Español del Club de Roma.

¿Cuáles considera que son los riesgos más urgentes y con mayor impacto para Europa y España de este «nuevo desorden mundial»?

El principal riesgo es que nuestro principal aliado, que es Estados Unidos, quiere desengancharse de Europa, lo que conlleva mucha incertidumbre porque no sabemos si Trump lo hace solamente para equilibrar la balanza comercial o busca algo más. Este desenganche no es nuevo, ya lo intentaron Bush, Obama o Biden, pero no de esta manera tan abrupta.

En este nuevo contexto, ¿Qué papel deberían jugar instituciones como la ONU, la OTAN o la UE?

Se crearon en un mundo muy distinto al actual y llevan tiempo en entredicho por no saber adaptarse a los tiempos actuales. Necesitan reformas y creo que la Unión Europea es la única que puede darle una vuelta desde su propio ejemplo, ya que se creó como algo único que no existía. Hay que ver que puede salvarse de estas instituciones y adaptarlas a los nueva realidad.

¿Hacia donde va la guerra en Ucrania?

Es urgente saber gestionar la salida de Estados Unidos. Para nosotros, el conflicto en Ucrania es un asunto existencial, pero en Estados Unidos no lo ven igual.

¿Qué impacto prevé del America First de Trump en la relación entre EE.UU y la OTAN?

Para que EEUU salga de la OTAN se necesita el voto de dos terceras partes del Senado y ahora están 53/47. Legalmente es imposible, pero Trump no necesita salir de la OTAN para hacerle daño, basta con no poner dinero o no hacerle caso. No obstante, creo que tarde o temprano se dará cuenta de que la OTAN puede servir a sus intereses.

El ex primer ministro italiano, Enrico Letta se preguntaba en una conferencia que dio recientemente en Palma cómo va a suplir Europa la seguridad que le dan las bases militares norteamericanas a cambio de ceder autonomía. ¿Cuál es la alternativa ante un hipotético desenganche estadounidense de la OTAN?

Es posible que EEUU repliegue tropas de Europa, sobre todo de tierra, pero no es cierto que Europa no tenga sus cartas. Trump necesita que la UE le siga comprando armas y necesita que sigan funcionando las fabricas europeas donde se ensamblan los aviones de combate F-35, por ejemplo. Es inimaginable que Europa pueda ser autónoma en el ámbito nuclear, pero la defensa va más allá de las armas: Inteligencia artificial, la nube, automoción... Europa debe escoger aquellos temas en los que puede ser más autónoma y manejar sus propias riendas, entre otras cosas, porque no hay otra opción. No vamos a volver al escenario anterior, con lo cual hay que empezar a ver la actual situación como una oportunidad.

Temas como el cambio climático, la soberanía digital o la seguridad energética están redibujando las prioridades globales. ¿Cómo debe prepararse la Unión Europea para gestionar tantos frentes abiertos al mismo tiempo?

Europa no ha espabilado durante mucho tiempo. Hay que recordar que Obama nos llegó a llamar gorrones y si hubiera ganado Kamala Harris no nos hubiera ido mucho mejor. La única diferencia es que el desenganche de EEUU con Europa no hubiera sido tan abrupto.

¿Cree que el actual desorden mundial favorece a los regímenes autoritarios frente a las democracias liberales? ¿Está en riesgo el modelo democrático occidental?

El orden liberal con reglas está en entredicho. La crisis financiera de 2008, seguida de la pandemia y la guerra de Ucrania, han generado un cierto desapego de la ciudadanía con este orden liberal de reglas porque perciben que no ha sabido gestionar las crisis. Y los autoritarismos, con otras narrativas, se ven como alternativa. Pero hay que lidiar con ello en unos tiempos que nos obligan a saber distinguir entre valores e intereses.

¿Qué papel debe jugar la ciudadanía y la opinión pública en un mundo cada vez más complejo e interdependiente? ¿Podemos influir en este nuevo orden desde abajo?

Sí, para eso están las elecciones. La democracia y el ejercicio de votar libremente son más importantes que nunca. Pero es cierto que la ciudadanía se enfrenta a muchos retos y uno de ellos es la desinformación. El cambio de la red X desde que la adquirió Elon Musk es brutal. Los medios de comunicación tradicionales están en crisis y eso lo estamos viendo en EEUU, donde están desapareciendo los medios locales que eran donde se informaba la gente. Este panorama dificulta mucho el acceso a la información de la ciudadanía, y aquí es importante que los gobiernos ayuden. Porque la existencia de una sociedad civil fuerte es fundamental. Y la de EEUU lo es, aunque sé que lo que digo puede generar dudas. Ya hay miembros del propio partido republicano que están cuestionando lo que está haciendo Trump y hacia dónde lleva al mundo con sus decisiones.