'Seny' con la naturaleza y respeto por las aves

El GOB ha iniciado la campaña Aquesta primavera, disfrutem de la natura sense emprenyar les aus, con la que pretende concienciar, con la llegada del buen tiempo, de la necesidad de un comportamiento adecuado y responsable con las especies en los momentos de ocio en entornos naturales.

El grupo ecologista recuerda que la primavera es la época del año más importante para muchas aves, pues se encuentran ocupadas en la incubación de sus huevos, una labor que sólo será exitosa si pueden tener la tranquilidad necesaria. En unas islas cada vez más llenas de gente, conseguir estas condiciones no siempre es fácil.

Así, el GOB pone el foco en tres ámbitos concretos: en las playas, llevar los perros atados; no atracar ni desembarcar en los islotes; y evitar los acantilados, respetando las áreas de exclusión. Si no se respetan estas condiciones, algunas especies pueden abandonar sus nidos o perder a sus crías. En el caso concreto de los acantilados, especies como el voltor, la moixeta voltonera o el àguila peixatera no toleran en absoluto la presencia de personas, ni siquiera a cierta distancia, y pueden desatender los nidos durante mucho tiempo si detectan otras presencias en las proximidades, causando la pérdida de los huevos. El GOB apela a, entre todos, proteger las aves amenazadas.