Consubal da por perdidos los 8.000 euros que Hotelbreak debe a los usuarios

La Asociación de Consumidores de Balears (Consubal) da prácticamente por perdidos los 8.000 euros que Hotelbreak debe a un grupo de unos 200 usuarios que presentó una reclamación en Consumo.

Hotelbreak es una plataforma en línea a través de la cual podrían contratarse experiencias en hoteles. Los usuarios decidieron tramitar una reclamación en Consum a través de Consubal después de recibir avisos del hotel de cancelación de servicios contratados. Al parecer, Hotelbreak había cobrado el servicio a los usuarios, pero no lo había pagado al establecimiento. Otros afectados también reclamaron que no podían hacer uso del dinero wallet que tenía disponible con la empresa. En todos los casos, las personas afectadas intentaron ponerse en contacto con la empresa sin éxito.

Después de que Ultima Hora publicase los problemas financieros de la empresa, Hotelbreak anunció el pasado mes de febrero el cese de su actividad. El pasado 10 de marzo, la plataforma, gestionada por la empresa RENAUALC S.L., se declaró en concurso sin masa , una figura legal que implica que no existen bienes ni fondos suficientes para hacer frente a la deuda, que asciende a 1.287.324,05 euros.

Según Consubal, la situación se confirmó tras una reunión mantenida el pasado jueves 3 de abril con la letrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma. En estos casos, al no haber masa activa, el juzgado no nombra a un administrador concursal, a menos que los acreedores, en este caso, los propios afectados, sumen al menos el 5% del pasivo total, es decir, un mínimo de 64.366 euros. Actualmente, las reclamaciones agrupadas por los afectados apenas alcanzan los 8.000 euros, muy lejos del umbral necesario para activar este mecanismo. Además, serían los propios acreedores quienes deberían asumir el coste del administrador concursal, lo que para algunos significaría pagar más dinero que el ya invertido.

A esto se suma la previsión judicial de que no existen indicios de una gestión dolosa por parte de la empresa, es decir, que no ha habido intención de generar deudas y quedarse con el dinero de las ventas, lo que reforzaría la tesis de que se trata de un caso de insolvencia fortuita. De ser así, el procedimiento será archivado y los afectados no verán compensación alguna.

Pese a este panorama, Consubal ha asegurado que continuará haciendo seguimiento del procedimiento judicial por si surgiera alguna novedad que permita revertir la situación.