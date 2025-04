Consternación ante el accidente mortal de Pere Palau

La noticia del trágico fallecimiento del expresidente del Consell de Ibiza y Formentera y exvicepresidente del Parlament, Pere Palau, ha causado una honda impresión en el mundo de la política balear. El expresidente del Consell de Ibiza y Formentera Pere Palau ha fallecido este martes en Sant Antoni, en un accidente en el puerto de la localidad. Según ha confirmado el alcalde Marcos Serra, Palau ha sufrido el siniestro en el aparcamiento del Club Náutico y, a pesar de «mucho tiempo intentando reanimarlo, más de 40 minutos», nada ha podido hacerse para salvar su vida.

«Era una persona muy querida, aquí en el puerto de Sant Antoni, en toda la isla», ha señalado Serra, quien se ha referido al «momento tan difícil» que atraviesa la familia. Serra también ha explicado que, a través de las cámaras de seguridad, el vehículo ha caído al mar, siendo muy complicado sacarlo después. «Ha pasado mucho tiempo desde que ha caído y hasta que han podido sacarlo, por lo que ha sido imposible reanimarlo», ha añadido.

La noticia ha obtenido múltiples ecos en las Pitiusas. El actual presidente del Consell de Ibiza, el también 'popular' Vicente Marí Torres se ha reconocido «sin palabras». En un mensaje en X, anteriormente conocido como Twitter, ha escrito: «Sense paraules per sa inesperada mort den Pere Palau. Tot es meu suport a sa família i amics de qui fou president. Quan vaig proposar-li acompanyar-me a nes Consell, no ho va dubtar. Sempre hi era, sempre amb un consell, content, amable i disposat a ajudar. Descansa, Pere».

Asimismo el diputado del PP por Ibiza en el Congreso José Vicente Marí ha asegurado en el mismo canal que «nos deja un referente político». «De la mà del President Pere Palau va créixer el Consell, vàrem aprendre a reivindicar amb passió la solució a les nostres mancances i a estimar-nos més com a poble En nom del PP d'Eivissa una forta abraçada a na Marga, Sandra i els seus familiars». La propia entidad insular ibicenca ha manifestado su pésame. «En nom de tota la corporació i dels treballadors de la institució, feim arribar el més sincer condol a tota la família i amics» reza un mensaje en X.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido otra de las voces que han sumado su cariño a la familia del veterano político balear, y en declaraciones a los periodistas desde la cámara autonómica, la mandataria balear ha afirmado que Palau representó «el sentimiento y el ser ibicenco en esta comunidad».

«Colpida per la mort d’un home afable, proper, compromès i referent a la política de les nostres Illes com a vicepresident del Parlament, i especialment de l’illa de la que va ser president del Consell i per la que tanta feina va fer, Eivissa». A través de la misma red social, Prohens ha querido enviar «el meu condol a la família, amics i companys del nostre sempre estimat Pere Palau, molt especialment a la diputada Sandra Palau. Sempre el tendrem a la nostra memòria. Descansi en pau. T’enyorarem molt, Pere».