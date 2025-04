«El individualismo está planificado para que no nos organicemos»

Miquel Gelabert encara su tercer mandato como secretario general del STEI tras haber sido reelegido este pasado sábado en el XIII congreso de la organización. Atiende a este diario en la sede central que tienen en Palma y reflexiona sobre los retos que se han marcado para los próximos años, como crecer en el sector privado y conseguir un relevo generacional.

¿Qué destacaría del congreso?

—Eliminamos el uso Intersindical de nuestro nombre porque realmente somos un solo sindicato. Se utilizaba para remarcar que no somos corporativos o de un único sector. Aunque el STEI sea mayoritario en la educación, tenemos mayoría en ayuntamientos y ahora hemos creado la secretaría de coordinación del sector privado. Somos un sindicato de clase y ciertamente tenemos más presencia en el sector público, pero contamos con representación en la enseñanza concertada y en la empresa privada. Nuestro objetivo es seguir creciendo en ambos.

¿Cuesta el relevo generacional?

—La gestión del crecimiento y el relevo son los dos grandes retos de los próximos cuatro años, sin duda. El STEI ha llegado donde está por saber combinar experiencia con renovación. El sindicalismo se aprende con práctica. Tiene que haber un relevo en puestos de responsabilidad sí o sí y la formación sociopolítica interna de cuadros es algo que me obsesiona. Aunque vengamos de diferentes sectores, la mirada debe de ser amplia, para entender cómo va el mundo. La acción sindical tiene que ser una herramienta de transformación social, como solemos decir.

¿Peligra el sindicalismo sociopolítico frente al que solo gestiona?

—Sí, porque la sociedad es muy individualista. Se ha ido perdiendo el compromiso sociopolítico, cuando la gente debe de ser política, porque casi todo se decide políticamente. No puedo aceptar que alguien diga que pasa o que es apolítico; ¿acaso eres un animal irracional? El individualismo está planificado para el capitalismo, para que no nos organicemos y esto favorezca el negocio de algunos. Por eso tiene mérito implicarse en un sindicato y dedicar tiempo a un bien común. Debemos insistir en que todos tenemos responsabilidades. Nos podemos equivocar, pero quien no hace nada y solo critica, también. Necesitamos una militancia diaria y reaccionar antes de que gobierne gente sin escrúpulos porque un día ya no estaremos a tiempo.

Con los cambios demográficos que hay en Balears, ¿la defensa de la identidad propia complica todavía más ese relevo?

—Todos hacen frente contra nosotros porque somos el sindicato catalanista, cuando el tema lingüístico es social. Desde 1986 aquí hay una ley de normalización guardada en un cajón porque no se ha trabajado más allá de las escuelas, y esta responsabilidad no es exclusiva de la enseñanza. La derecha y la extrema derecha saben que la lengua se normaliza en esos espacios, y por eso la atacan. Hay jóvenes de origen magrebí que la hablan perfectamente, y eso no lo admiten. Los bilingües somos los catalanoparlantes, que podemos usar también el castellano. Es una batalla bastante perdida, pero hay que seguir insistiendo para que se cumpla la ley y se normalicen ambas lenguas.

¿Cómo ve las políticas del conseller de Educació, Antoni Vera?

—Se decanta mucho por la concertada y aumentarán bastante los conciertos educativos, también en la etapa 0-3 años con la premisa de incrementar plazas. Además, prometen mucho y el dinero es el que es. Las mesas de negociación no lo son porque se reducen a decisiones ténicas sin debate sobre políticas educativas y luego está la obsesión por el plan piloto de segregación.

Aun así, ¿cree que han aprendido de la legislatura Bauzá?

—El anterior gobierno de izquierdas dejó el listón muy bajo y Vera, mejorando mínimamente la gestión, tenía mucho ganado. El plan, que no hubieran hecho por sí solos, es lo que más le desgastará políticamente. Han creado un problema donde no lo había.

¿Cómo valora el acuerdo de equiparación residencial con Canarias?

—El PP se ha equivocado porque se han dedicado a pedir dinero a Madrid para que suba esa indemnización. Cuando se nos presentó un borrador de lo que firmaremos esta semana no figuraba la indemnización por residencia porque se escudaban en Madrid, cuando el Gobierno, de hacerlo, solo la hubiera aplicado a sus funcionarios, no a los autonómicos, que son competencia del Govern. Antes de haber creado complementos para educación y sanidad, que son buenos, se tendría que haber negociado la indemnización por residencia, que tiene carácter general.