Marilles reúne en Mallorca a fundaciones donantes de fondos para el Mediterráneo

La Fundació Marilles reunió la semana pasada en Mallorca a un total de 18 entidades y fundaciones internacionales que son financiadoras y donantes de fondos para la conservación ambiental. Marilles, dirigida por Aniol Esteban, ha reunido a estas entidades, congregando a 40 personas, para tratar, en concreto, la preservación del Mar Balear y del Mediterráneo en general. De estas financiadoras y donantes, la mitad ya apoyan económicamente a Marilles, mientras que el resto son activas en otras partes del Mediterráneo.

El motivo de este encuentro, explica Aniol Esteban, «es el octavo aniversario de nuestra fundación, que ha servido de excusa para reunir a todas estas entidades donantes. Con ellas hemos revisado, analizado y evaluado lo que hemos logrado en estos ocho años. Entre ellas se encuentran Adesium, la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco, Oceans 5, Flotilla Foundation, TUI Care Foundation o Bancknecht und Wirth. También ha participado la griega Maria Damanaki, excomisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca».

Esteban señala que «hemos hablado del Mediterráneo como mar tremendamente olvidado para las donaciones hasta hace unos años, sobre todo en los Estados Unidos, que lo consideraban un mar con conflictos políticos y falto de infraestructuras. La situación ha cambiado y en parte es gracias a la labor de Marilles».

Con todos estos representantes, se han celebrado diversas jornadas. La primera se dedicó específicamente al trabajo de Marilles y su impacto, comprobando las oportunidades que tiene Baleares para avanzar en conservación del medio marino, sobre todo a través de nuevas áreas protegidas y los modelos sostenibles de pesca, que han demostrado una mayor rentabilidad. La segunda jornada fue dedicada a las alianzas para trabajar en conservación marina. Ejemplo de estas alianzas entre entidades son Med Sea Alliance, Together for the Med, Monk Seal Alliance o Mediterranean Posidonian Network. Marilles ejerce el liderazgo en las dos primeras. La tercera jornada sirvió para celebrar la reunión anual de la Mesa de Financiadores del Mediterráneo.

Una de las reuniones de trabajo, con la intervención de Maria Damanaki, excomisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca, ahora en Oceans 5.

Según Esteban, «todas estas jornadas han servido para poner en valor lo que se hace en Baleares en materia de conservación marina y analizar la financiación que hace falta para conseguir los objetivos en este ámbito. Nuestros donantes quieren mantener su aportación o incluso incrementarla, y tal vez podamos conseguir nuevos financiadores. Hay que destacar que estas entidades cuentan con equipos muy profesionales que analizan en profundidad sus inversiones y sus impactos. Para financiarlos, no buscan proyectos con un principio y un final, sino iniciativas que tengan consecuencias y derivaciones positivas, y una continuidad de las mismas».

El director de la Fundació Marilles destaca que «en este encuentro de donantes no ha habido ninguno de Baleares. De los más de 5 millones de euros que ha gestionado Marilles a lo largo de sus ocho años de existencia, sólo el 7 % ha tenido un origen local. Nuestra fundación ha generado información accesible y ha mantenido una actitud dialogante, buscando consensos para la conservación marina. En este sentido, el sector privado de las Islas debería implicarse más. A iniciativa de Marilles, sí conseguimos el llamado Pacte Blau, en el que más de 200 empresas y entidades de Balears pidieron al Govern más compromiso e implicación en la conservación marina».

Pierre Carret, de la Critical Ecosystem Partnership Fund, indicó que «estamos impresionados con lo que se ha hecho en Baleares, pero todavía hay trabajo por hacer. Si queremos tener el mar lleno de vida, con todos los beneficios que eso implica, es necesaria más financiación, pública y privada».