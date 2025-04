Tatiana Ballesteros: «Como ocurrió con Tinder, la gente vuelve a valorar la interacción real»

La escritora y divulgadora Tatiana Ballesteros (Segovia, 1992) ofrece este martes por la tarde la charla ‘Reconectando con nuestra humanidad: Cómo ser más humanos en un mundo digitalizado’, en Puerto Portals. Apasionada de la naturaleza humana y los desafíos que enfrentamos en la era digital, ha desarrollado la filosofía del ‘virmor’, vivir con amor.

Reconectar con nuestra humanidad, una meta ambiciosa. ¿Es posible?

—Sí, pero requiere consciencia y esfuerzo. Hemos normalizado la desconexión emocional, pero todavía somos seres humanos con una necesidad innata de vínculo real. Podemos recuperar nuestra esencia si priorizamos lo humano sobre lo inmediato.

¿Cómo podemos ser más humanos y por qué no lo somos lo suficiente?

—Podemos serlo si cultivamos la empatía, el pensamiento crítico y el tiempo de calidad con los demás. No lo somos lo suficiente porque vivimos en la era de la inmediatez, donde todo es consumo rápido, incluso las relaciones y las emociones.

¿Cree que se puede revertir la situación?

—Sí, ya estamos viendo signos de fatiga digital. Como ocurrió con Tinder, la gente empieza a valorar nuevamente la interacción real. Lo mismo pasará con otros ámbitos: la autenticidad volverá a ser un valor esencial.

Habla también de hiperconectividad en las empresas. ¿Cómo afecta a los trabajadores?

—Afecta a la salud mental, la concentración y la creatividad. Se confunde disponibilidad con productividad, generando estrés y agotamiento. Es fundamental que no olvidemos que detrás de cada dispositivo tecnológico, hay un ser humano.

En pleno auge de la IA, ¿cuál cree que debe ser la respuesta humana?

—La IA es una herramienta, pero la humanidad debe seguir siendo el centro. La clave está en usarla con criterio, sin perder lo nos hace únicos: nuestra capacidad de sentir, cuestionar y crear con sentido.

Se hizo muy conocida tras el vídeo ‘Hola 2021’ en el que apelaba a la clase política. ¿Cree que la situación ha ido a peor?

—En muchos aspectos sí, porque la desconexión entre el poder y la gente es cada vez más evidente. Pero también ha crecido la voz de quienes exigen cambios, y eso es esperanzador.

Si, según usted, los políticos actúan sin tener en cuenta al pueblo, ¿qué puede hacer el pueblo? ¿Cómo se rebela?

—La mayor rebeldía es pensar por uno mismo. No caer en el discurso fácil ni en la polarización. La acción cotidiana, el cuestionamiento y la organización son más poderosos que cualquier eslogan vacío.

¿Hace falta más pensamiento crítico hoy en día?

—Sí, porque vivimos en una era de sobreinformación, pero poca reflexión. Se repiten ideas sin analizar, y eso nos hace manipulables. Recuperar el pensamiento crítico es clave para una sociedad más justa.

Además de su faceta como divulgadora, es escritora. ¿Sus novelas muestran una parte de usted? ¿Plasma sus mensajes e ideas en ellas?

—Absolutamente, son un reflejo de mis inquietudes y manera de ver la vida. No escribo solo para contar historias, sino para invitar a pensar y sentir desde un lugar más profundo. Si bien es cierto que he trabajado la novela de ficción en el género ‘thriller’, esas historias también tienen esa parte. No obstante, es ahora en 2026 cuando lanzaré un libro mucho más profundo que trate precisamente de todo esto que estamos hablando.