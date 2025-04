Ciencia contra los bulos: ¿La Tierra está llena o vacía?

¿La Tierra está demasiado llena o demasiado vacía? ¿Y Mallorca? ¿Hay una sobrepoblación real? ¿Ha comenzado un éxodo hacia otros territorios? ¿Corremos el riesgo de quedarnos sin pensiones? Para contestar a estas y otras preguntas la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha programado la jornada Terra buida o plena? Els retos del creixement de la població que se celebrará el viernes 11 de abril en el Edificio Melchor Jovellanos.

Primeras espadas de la Demografía en España tratarán de analizar bajo la lupa científica una realidad que «con frecuencia se utiliza con fines políticos o empresariales como coartada». Así lo explica Pere Salas, coordinador de las jornadas y profesor de Historia del Mon actual.

El primer ponente es Andreu Domingo, vicerrector de Estudios Demogràficos de Catalunya, la única institución de España especializada en el estudio demográfico. «Hablará de los tópicos y los mitos que existen sobre la población. Muchos de los problemas vienen de que se usa la coartada demográfica para hacer políticas que no están relacionadas con ella en lugar de buscar otras causas dentro de la propia política o en la economía, por ejemplo. Trataremos de desmitificar lo que dicen los economistas y otras voces que no son especialistas en Demografía», avanza Salas.

De un tiempo a esta parte la sobrepoblación en Mallorca ha dejado de ser un discurso político de la izquierda y se ha trasladado a todos los planos y a casi todos los ámbitos, pero ¿qué nos dice la ciencia? «La sensación es de que Mallorca está colapsada y es cierto. Hay pocos territorios en los que el 47 % de la población haya nacido fuera y eso pasa en la Isla. Hay que ser conscientes de que, queramos o no, es algo que tiene un impacto. Otra cosa es el uso político que se haga de ese dato. Solo con un abordaje científico podemos ver si será un problema o no», reflexiona el experto. «Algunos dicen que no se trata tanto de cuántos seamos sino de cómo nos comportamos, en Mallorca y en el resto del mundo, cuál es la distribución, el consumo o la huella ambiental», añade.

Para Pere Salas «si fuéramos la España vaciada sería peor». «Los territorios no se vacían porque sí, se vacían porque no se puede vivir en ellos o porque en otros se vive mejor. ¿Querríamos vivir en una sociedad de pensionistas? ¿Queremos vivir en una sociedad que no para de crecer? Encontrar el lugar intermedio es lo difícil», reflexiona.

¿La preocupación sobre la despoblación o la sobrepoblación mundial es nueva? Ernest García, catedrático de Sociología en Valencia y autor del libro Ecología e Igualdad hablará en las jornadas de la UIB precisamente sobre eso. Entre Max i Malthus, el problema de la població i els recursos es el título de una ponencia que nos demuestra que ya en el siglo XVII Malthus decía que faltaba gente en la Tierra y que Marx opinaba lo contrario. Este refrendaba la idea de que la población simplemente estaba mal repartida.

«Aquí en Mallorca se está hablando mucho de sobrepoblación. Es verdad que ha habido un crecimiento espectacular, todo el sistema económico de Mallorca está basado en eso. Hemos pasado de 400.000 habitantes en los años 90 a un millón de habitantes en la actualidad, si hablamos de términos relativos es algo que no ha ocurrido en ningún otro lugar. No es extraño que haya preocupación y que incluso la derecha empiece a hablar de poner límites, aunque una cosa es decirlo y otra bien distinta es hacerlo», relata el coordinador del ciclo, Pere Salas.

A nivel mundial la comunidad científica está hablando de un estudio reciente que apunta a que se pueden llegar a alcanzar los 12.000 millones de habitantes. «Siempre existe preocupación por la sobrepoblación, pero la división de Demografía de la ONU ya no está tan preocupada y en Europa lo que teme es el envejecimiento, que también tiene una afectación e implicaciones políticas. En España el problema es la España vaciada, pero en otras zonas como Baleares hay mucha gente», añade.

En opinión del profesor las previsiones de llegar a los 12.000 millones de habitantes en el mundo «posiblemente no se cumplirán» porque la natalidad está cayendo en todo el planeta. «Baja en todo el mundo, también en África, aunque allí lo hace a un menor ritmo», reflexiona. Sobre ello hablará en la UIB Teresa Castro, demógrafa y socióloga que trabaja para el CSIC y que está especializada en reproducción y mujer. Ha trabajado con la sección de Demografía de la ONU.

«La extrema derecha ha hecho una batalla política del despoblamiento en España, pero la hisotira nos demuestra que ya en el siglo XIX se hablaba de una Castilla vacía. Son los discursos lo que han cambiado. Hay mucha demagogía y no hablemos ya, si se trata de aumentar la natalidad. Las políticas natalistas se dieron en el franquismo y la han utilizado todos los fascismos. Tienen la idea de premiar a las familias numerosas cuando sabemos que las familias no tienen más hijas para que les den una subvención», dice Salas.

Cerrará las jornadas una mesa redonda en la que participarán los historiadores Joana Maria Pujades y Matias Reus y el biólogo Jaume Flexas, que lleva diez años en el top 10 de los científicos más citados del mundo. «Es un seminario abierto al público general y creemos que es un tema suficientemente interesante para la ciudadanía», concluye el coordinador del ciclo.