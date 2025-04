La izquierda acusa al Govern de desoír las protestas por la falta de vivienda en Baleares

Los portavoces de PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos en el Parlament balear han acusado al Govern de Marga Prohens (PP) de dar la espalda a la ciudadanía y no escuchar las reivindicaciones de las miles de manifestantes que este domingo clamaron contra el negocio y la turistificación de la vivienda.

El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluis Apesteguia, ha asegurado en una rueda de prensa que para el Govern, la única manera de hacer bajar el precio de la vivienda es incrementar la oferta pese a que «no hay ningún dato que afirme que este es el camino». «No hay una falta de vivienda en Baleares, otra cosa es que haya fata de vivienda disponible o en el mercado», ha afirmado Apesteguia sobre las cerca de 105.000 viviendas vacías que hay en las islas.

También ha censurado las políticas urbanísticas del PP por su función especulativa y ha reiterado la necesidad de intervenir el mercado. En la misma línea se ha mostrado Cristina Gómez, de Unidas Podemos, quien ha afirmado que «el PP se está aprovechando de este drama social para fomentar pelotazos». «Cuando una gran mayoría de la población está en emergencia habitacional, no es un problema de servicios sociales, sino un problema del mercado especulativo que está excluyendo a una gran mayoría de la población», ha sentenciado la parlamentaria.

Por su parte, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha explicado que la mayoría de los asistentes a las manifestaciones por la crisis de la vivienda reclamaron un tope a los precios del alquiler. «El Govern que no escucha, no sabe lo que dice la gente», ha añadido. La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha defendido el ejercicio del derecho de manifestación por parte de los ciudadanos ante el «gravísimo problema» de la vivienda, aunque ha considerado paradójico que se sumaran a las protestas los políticos de izquierdas que «durante ocho años no han hecho nada por resolverlo».

Cañadas ha celebrado que el PP haya «cambiado su actitud» y esté considerando las propuestas de Vox para favorecer el incremento de la oferta de viviendas. El portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, también ha censurado las políticas de vivienda de las dos anteriores legislaturas de la mano de Francina Armengol (PSOE), cuando, como ha dicho, el alquiler se encareció un 60 % y la compraventa de vivienda lo hizo un 90 %. Ante esta situación, ha remarcado que el Govern de Prohens se puso a trabajar desde el primer momento para paliar la herencia en materia de vivienda. «Comprendemos perfectamente que la gente salga a la calle con la situación que nos encontramos», ha aseverado Sagreras, que también ha acusado a Armengol de bloquer la ley antiokupas.