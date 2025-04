Educació tiene 680 docentes a los que no les exige catalán o máster de profesorado

La creciente dificultad que está teniendo la Conselleria d’Educació para cubrir plazas obliga a que cada vez haya más personas a las que no se les exija la titulación de catalán o el máster de profesorado. Actualmente, ya hay 680 que ejercen como docentes sin que se les haya pedido estos requisitos porque han sido contratados a través del proceso extraordinario. Es el último paso que se toma al seleccionar personal porque antes de esto se intentan cubrir plazas con interinos apuntados al bolsín.

Sin embargo, aunque esto pasa desde hace muchos años, ahora es más frecuente y la Conselleria tiene que recurrir a más perfiles sin la experiencia mencionada. Que no se les exija no quiere decir que no tengan acreditada estas titulaciones, aunque en muchos casos sí que es así. Cuando no se encuentran interinos de Baleares, se abre el proceso extraordinario, lo cual permite que se presenten candidatos de toda España que pueden no tener el catalán, por ejemplo. Además, para cubrir especialidades como Matemáticas, Física, Química, Geografía o Lengua Castellana, se recurre a titulados universitarios que, sin embargo, no tienen acreditada una formación docente para enseñar estas materias. Por lo que su capacidad dependerá de sus habilidades personales.

Esta situación se debe a múltiples factores. Por un lado, la profesión docente cada vez seduce a menos personas porque la falta de recursos, la diversidad de las aulas y el trato con las familias cada vez es más complejo. Simplemente, los que accedían a este trabajo sin una clara vocación, ahora ya no lo hacen. Y no hay tantos graduados vocacionales suficientes para cubrir plazas. Asimismo, de los interinos del bolsín, los hay que renuncian A ofertas porque quizás están en otra isla o lejos de su domicilio. Hasta 6.000 tomaron esta decisión durante este curso.

Ante esta situación, la Conselleria ha dividido y agrupado todos los colegios e institutos de Mallorca en cinco zonas (Oeste, Norte, Este, Centro y Sur) para que los interinos que aspiren a ocupar una plaza escojan un máximo de tres áreas que estén más cerca de sus casas. También podrán hacer el trámite para solicitar una plaza a finales de julio, y no en septiembre.

Para el próximo curso hay registrados 9.179 aspirantes a conseguir una plaza interina de 3.000 que aproximadamente habrá vacantes en toda Baleares. La Conselleria también modificó la baremación para que los aspirantes interinos que hayan participado en unas oposiciones y no hayan conseguido plaza, se les reconozca a la hora de puntuar. Además, ya se han puesto en marcha complementos económicos para cubrir plazas de difícil y muy difícil cobertura en Menorca y Pitiüses.