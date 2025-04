'Voltors', una historia de éxito

El voltor es una especie emblemática de la fauna mallorquina, aunque el adjetivo esté muy usado. Fue emblemática porque estuvo a punto de la extinción en Mallorca, única isla del mundo con presencia de la especie y único territorio donde puedes ver volar un buitre con el mar de fondo. Hasta el GOB incorporó el voltor a su logotipo-símbolo. Y es emblemática ahora porque ha protagonizado una feliz recuperación, una historia de éxito.

La población de voltor negre (Aegypius monachus) en Mallorca en 1986 estaba compuesta por 20 ejemplares y una única pareja reproductora. La crítica situación no se limitaba a Mallorca, sino a toda Europa. A partir de aquí, se creó a nivel continental la Fundación para la Conservación del Buitre Negro, que en 2002 derivó en España en la Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM)

Josep Tapia, coordinador del programa de conservación del buitre negro de la FVSM, explica que «la recuperación del voltor en Mallorca se inició con la aplicación de una primera protección legal, la importación de 36 ejemplares de la Península y Europa, la educación ambiental, la vigilancia de las zonas de cría, la alimentación suplementaria a través de las menjadores y la lucha contra el uso del veneno».

Los ejemplares traídos del exterior eran jóvenes que aún no volaban y fueron repartidos entre nidos artificiales. Así fueron familiarizándose con el entorno hasta que empezaron a volar, dispersándose para finalmente regresar a su nido. Las menjadores son puntos donde antes la fundación y ahora los payeses dejan sus animales muertos para garantizar a los buitres una alimentación segura y cercana, sobre todo cuando tienen pollos. Actualmente hay cinco menjadores en Tramuntana, donde los payeses pueden trasladar sus animales muertos sin necesidad de enterrarlos o incinerarlos.

La iniciativa de la fundación encontró aliados en la propia Administración, el GOB y los numerosos voluntarios que, a lo largo de casi cuatro décadas, han colaborado en la recuperación. Actualmente, la fundación y la Conselleria de Medi Natural trabajan de manera coordinada, pues la segunda es la competente en especies amenazadas.

En el otoño de 2008, se produjo un episodio que llenó de incógnitas e incertidumbres la evolución del buitre negro en Mallorca: la llegada de más de un centenar de buitres leonados (Gyps fulvus). Tapia recuerda que «ese grupo de buitres leonados pertenecía a uno mayor de más de mil ejemplares que emigraban a África y llegaron a Mallorca como consecuencia de un temporal. Finalmente, se quedaron a vivir en la Isla unos 55 que empezaron a criar en 2012. El temor era la incidencia sobre los buitres negros que, tal vez presionados por la nueva población, abandonarían sus nidos. No ha pasado nada de eso». ¿Por qué se ha producido una armónica convivencia entre buitres negros y leonados? En opinión de Tapia, «en primer lugar, los negros son más forestales y hacen sus nidos en los pinos, mientras que los leonados prefieren peñascos, cuevas y acantilados. Ahí ya no hay competencia. En segundo lugar, ante la carroña de la que se alimentan, los negros prefieren animales pequeños o medianos: liebres, conejos, ovejas y cabras. Los leonados también pueden alimentarse de ovejas y cabras, pero igualmente de animales de mayor tamaño: caballos, asnos o vacas. Finalmente, ante una misma carroña, los negros prefieren los músculos y la carne, mientras que los leonados buscan los órganos internos y las tripas. Lo que sí hemos comprobado es que, en una concentración de ambas especies ante una misma carroña, comen primero los negros, aunque los leonados hayan llegado antes. El negro es más corpulento, sólo por una diferencia de unos diez centímetros, pero suficiente para imponer su autoridad y prioridad a la hora de comer».

Con la incorporación de los leonados, ¿cuál es la población actual de buitres en Mallorca? Tapia calcula «entre 350 y 400 negros, con unas 50 parejas de las que nacen unos 35 pollos al año. Los leonados oscilarían entre 150 y 175, con unas 30 parejas que aportan unos 25 pollos al año».

Llegados aquí, el coordinador de FVSM afirma que «la población es ahora estable. Podríamos plantearnos cuál es la capacidad de carga de buitres en Mallorca. Con total seguridad, la población se autorregularía en función de la disponibilidad de alimento. No sabemos si ha llegado ese momento. En la actualidad, podemos ver buitres volar sobre el Pla o las montañas de Artà en busca de alimento, aunque, con la tecnología GPS instalada en ejemplares jóvenes, de 1 a 4 años, vuelan por toda Mallorca. A partir de esa edad, ya adultos, sus movimientos se concentran en la Serra de Tramuntana».

Sobre el estado de salud de los buitres, Josep Tapia indica que «la gripe aviar podría afectarles, al igual que los antibióticos y los analgésicos. A las menjadores no se pueden llevar animales que han sido medicados. Y no podemos bajar la guardia ante el uso del veneno. De hecho, ha habido un caso reciente de buitre afectado por alimentarse de un animal envenenado. Los mayores problemas de hoy en día serían las modificaciones de sus hábitats, la masificación humana en Tramuntana y las colisiones contra tendidos eléctricos o aeronaves».

Finalmente, Tapia desmiente que los buitres ataquen animales vivos: «Nunca he recibido un aviso sobre una circunstancia así. Como mucho, podrían hacerlo a un animal moribundo, pero los buitres no están preparados para cazar ni para enfrentarse a una presa viva porque no quieren recibir ninguna herida que les impida volar».