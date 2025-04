Mallorca se aleja de la sequía: mejoran las reservas hídricas

Mallorca se aleja de la sequía y actualmente no hay ninguna Unidad de Demanda (UD) en situación de alerta, según han informado este domingo desde el Govern. En concreto, las reservas hídricas de Mallorca han subido del 52 % al 53 %.

Si se analizan los datos del conjunto de Baleares, el mes de marzo ha finalizado con unas reservas hídricas del 52 %, lo que supone un incremento de un punto respecto al mes anterior (51 %), aunque sigue siendo inferior a la cifra registrada en el mismo periodo del año pasado (56 %).

La evolución de las reservas ha supuesto cambios en los escenarios de gestión de la sequía. En concreto, ocho UD han mejorado sus índices: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Sud, Eivissa y Formentera. Dos UD (Migjorn y Tramuntana Nord) han experimentado un leve descenso. En este contexto, la UD es Pla ha pasado al escenario de prealerta.

Así, actualmente el 17,6 % del territorio (las UD Tramuntana Nord, Tramuntana Sud y Formentera) se encuentra en situación de normalidad, mientras que el 82,4% del territorio (las UD Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, es Pla, Palma-Alcúdia y Eivissa) se mantiene en prealerta. No hay ninguna UD en estado de alerta.

Menos agua que hace un año

A nivel global, el índice de la Demarcación Hidrográfica (0,478) sigue por debajo del valor registrado hace un año (0,513) y también inferior al de hace dos años (0,575), lo que confirma una tendencia de reservas hídricas por debajo de los niveles históricos.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mes de marzo ha sido muy húmedo en el conjunto del Archipiélago, con una media de 77,6 l/m² frente a los 33,9 l/m² habituales. Por islas, Mallorca ha registrado 81,4 l/m² (media histórica: 35,4 l/m²), Menorca 73,3 l/m² (vs 34,8 l/m²), Eivissa 64,7 l/m² (vs 24,3 l/m²) y Formentera 32,2 l/m² (vs 18,6 l/m²). El porcentaje de precipitación interanual en BalearEs se sitúa en el 101 % (Mallorca 101 %, Menorca 103 % y Pitiusas 105 %).

En cuanto a temperaturas, marzo ha sido muy cálido, con una temperatura media de 13,4º y una anomalía positiva de +0,8º, lo que ha favorecido la evaporación y puede limitar parcialmente la recarga de los acuíferos.