Desánimo por la emergencia habitacional: «Estamos peor que hace un año»

La emergencia habitacional que asola a Mallorca está llegando a niveles insostenibles y entre la población está cundiendo el desánimo. «Estamos peor que hace un año», asegura Carme Reynés, portavoz del Banc del Temps y una de las organizadoras de la manifestación contra la especulación con la vivienda que se celebró este pasado sábado en Palma.

Reynés admite que, aunque hubo bastantes personas, fueron menos que en mayo de 2024 y lo achaca a que los ciudadanos se están desmoralizando al ver que, lejos de mejorar, la situación tiende a empeorar. Según los organizadores asistieron unos 12.000 manifestantes, mientras que hace un año señalaron que fueron unas 25.000. Por su parte, la Delegación del Gobierno informó que fueron unos 3.000 asistentes, mientras que en mayo de 2024 señaló que fueron unas 15.000.

Los datos coorroboran la existencia de la emergencia habitacional

La portavoz del Banc del Temps critica que los precios de la vivienda cada vez son más elevados y acceder a un hogar, ya sea en alquiler o en propiedad, cada vez es más complicado. Y no le falta razón, ya que así lo corroboran los diferentes estudios que se han publicado durante los últimos días. Por ejemplo, la vivienda usada alcanzó en las Islas durante el primer trimestre de 2025 su mayor precio de la serie histórica: 4.797 euros el metro cuadrado de media, según el último informe de Idealista. Por su parte, la tasadora Tinsa resalta que Baleares es la comunidad autónoma de España en la que más ha crecido el precio de la vivienda en el último año, exactamente un 12,8 %. Se trata de valores bastante más elevados que la media nacional, que oscilan entre el 4 % y el 9 %.

Escalofriante resulta saber que una familia de Baleares puede comprar 8 metros de una vivienda si destina todos sus ingresos anuales, según Idealista. De este modo, si quieren comprarse un piso de 80 metros cuadrados necesitan estar durante diez años dedicando todos sus ingresos a este cometido. Sin lugar a dudas, el problema de la vivienda se agrava en Baleares: se construye menos y hay más demanda. Un informe de CaixaBank Research refleja que las Islas no siguen la tendencia nacional, donde sí se ha incrementado el número de visados. Judit Montoriol, economista principal de CaixaBank Research, precisa que «la oferta de vivienda se mantuvo muy limitada en Baleares, con 3.295 visados de vivienda de obra nueva en 2024». Se trata de un 9,2 % menos que en 2023. En este punto, expone que «esta falta de vigor de la oferta contrasta con el reciente despertar para el conjunto de España, donde los visados crecieron un 16,7 % en 2024».

Cabe destacar que la población crece más rápido que la construcción de viviendas, por lo que conseguir una se está convirtiendo en una misión casi imposible, al tiempo que está disparando los precios. Así lo confirman las cifras, que ponen de manifiesto que este es uno de los factores que están dificultando el acceso a un hogar. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las Islas han ganado 161.604 habitantes en los últimos 15 años, pero sólo se han construido 36.731 viviendas, según los datos publicados por el COAIB. Además, el Archipiélago balear resulta muy atractivo para los extranjeros, por lo que protagonizaron una de cada tres compraventas en la comunidad, es decir, el 32,6 % del total, según los datos del Colegio de Registradores. «La demanda extranjera siguió muy dinámica en Baleares en 2024: los extranjeros realizaron unas 4.500 transacciones», destaca la economista principal de CaixaBank Research.

Los mallorquines, expulsados de la Isla

Ante esta situación, las portavoz del Banc del Temps denuncia que los mallorquines están siendo expulsados de la Isla, ya que no les está quedando otro remedio que irse a otras regiones de España para poder encontrar una casa en la que desarrollar un proyecto de vida. «Cada vez hay más personas que se tienen que ir. Los precios de la vivienda sin inasumibles para los trabajadores», lamenta.

En este punto, argumenta que la emergencia habituacional no sólo afecta a las personas vulnerables, sino que trabajadores, considerados hasta hace poco de clase media, padecen sus consecuencias. Por ello, exige a los diferentes gobiernos que adopten medidas para solucionar esta problemática. A su modo de ver, la política de vivienda del Govern de Prohens no está dando resultados y le exige la adopción de una serie de medidas, que cree que podrían ser más eficaces. Una de ellas es la declaración de Baleares como zona tensionada, con la finalidad de poder limitar el precio del alquiler; otra es que no se pueden comprar viviendas si no se tiene un mínimo de cinco años de residencia en las Islas.

¿Quién quedará en Mallorca dentro de 10 años?

Sin embargo, Reynés se muestra pesimista en que se vaya a hacer algo y se pregunta quién quedará en Mallorca dentro de 10 años. Ella misma, pese a tener su casa en propiedad se plantea marcharse. Los elevados precios de la vivienda están motivando que el nivel de vida también sea cada vez más elevado. En este punto, advierte de las consecuencias que esto tendrá para la Isla, puesto que «si los trabajadores son expulsados tendrá un impacto muy fuerte en la economía».