«Hay que buscar soluciones a la vivienda para que Mallorca no se convierta en Venecia »

El nuevo presidente de la Asociación Balear de Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), Daniel Arenas, coge el testigo de su predecesor, Hans Lenz, en un momento crucial. Sobre la mesa está la negociación política para poner en marcha ya el suelo residencial de Palma para construir 20.000 viviendas. Y las movilizaciones por la falta de alojamiento asequible han vuelto a lanzar a los mallorquines a la calle ayer mismo, mientras se viven turbulencias a nivel geopolítico en todo el mundo.

¿Qué opina de la manifestación que se celebró este sábado?

—Creemos que lo que pasa aquí es especial, pero ya pasa en la mayoría de las ciudades de Europa. Y no tardará en ocurrir en la ‘España vaciada’, Asturias es una de las regiones donde más ha subido el precio de la vivienda. Pero es que no se ha construido durante estos años. Está muy bien proteger cascos antiguos y territorios, pero hay un exceso de legislación que nos hace muy lentos. En Munich, por ejemplo, los negocios de siempre sufren la falta de residentes porque los alemanes se han ido ante la llegada de los fondos de inversión. Te vas a Venecia y pasa lo mismo. Hay que buscar soluciones para que Mallorca no se convierta en Venecia. Por eso hacer vivienda para el residente es muy importante.

Faltan cifras oficiales para saber por cuánto se venden las viviendas. El único registro que revela la oferta es el portal de Idealista ¿No son cifras irreales?

—El Govern está creando un observatorio de la vivienda que debería estar listo a final de año y quieren que participemos en él. Desconocemos el número de viviendas vacías, se habla de 100.000, y cuántas podrían estar en el mercado. Tampoco sabemos cuántas podrían reformarse para entrar en el mercado, hay que buscar soluciones entre el sector público y privado.

«Hacer vivienda para el residente es vital, falta mano de obra, pero no vienen a vivir aquí por falta de alojamiento»

Hace unos días estuvo aquí el presidente Pedro Sánchez y su asociación le envió una carta.

—Necesitamos un pacto de Estado, un acuerdo entre todos los partidos porque ahora mismo nos faltan hasta 30.000 viviendas en lasIslas.Según el INE, en quince años creceremos en 230.000 personas más. ¿Dónde vamos a crecer? No habrá suelo urbano y necesitamos medidas como un mejor transporte público: tenemos buses llenos de turistas ahora mismo. En todos los sectores falta mano de obra, pero los trabajadores no pueden vivir aquí porque falta vivienda.

Entonces, el precio de la vivienda provocará un decrecimiento.

—¿Cómo lo haces? El mercado laboral te manda a un sitio como este. La vivienda protegida y la vivienda de precio limitado se debe destinar a residentes y tendrá que decidirse el número de años de residencia en laIsla para acceder a ella. El residente de aquí tendrá preferencia.

¿Hemos destinado demasiada planta inmobiliaria a las segundas residencias de foráneos?

—Muchas segundas residencias han pasado a ser la primera. Hay mucha gente del norte que ha comprado como segunda residencia y tras la covid la ha convertido en la principal porque viene con la familia.

«Entiendo la manifestación por la vivienda asequible y espero que le ponga las pilas a los partidos políticos»

Entonces, ¿el problema está en la vivienda vacacional?

—Hemos pasado de cero a 100 en pocos años y no ha sido un incremento gradual. Muchas de esas vacacionales eran del mismo propietario, en Pollença sobre todo. Pero se está viendo que da más dinero que el alquiler ordinario.Esto pasa enParís, Roma o Barcelona. Es un cambio del paradigma del turismo. Un catedrático ya decía que el turismo no puede dedicarse solo al lujo, toda la planta hotelera ha pasado de las tres a las cinco estrellas. Pero alguien que no tenga tanto dinero también tiene derecho a venir de vacaciones y entonces se decanta por el alquiler vacacional de un piso normalito en Mallorca.

También hay rentistas que viven del alquiler de una vivienda...

—Tenemos que atacar la oferta ilegal. El que tiene licencia paga impuestos que van destinados a escuelas y carreteras. Pero también hay quien lo hace de manera ilegal y no paga nada de impuestos.

Los partidos andan enzarzados ahora con los suelos urbanizables que se ponen en marcha.

—Hay partidos que se cierran a sacar suelo ahora, pero es son urbanizables. Tienen que dejar de pelearse entre ellos y sentarse. No me creo que no puedan encontrar un punto en común. Por eso digo que entiendo la manifestación y espero que les ponga las pilas a los partidos.

Estas movilizaciones tienen también su eco en los medios internacionales. ¿Sus clientes se muestran preocupados por lo que está pasando en laIsla?

—También están preocupados porque estamos en Europa, lo que es una ventaja porque permite vivir donde quieras. Lo de limitar la venta al extranjero... ¿Quién lo es? No sabes nunca dónde te irás a vivir, por eso tenemos esta libertad. El tema de cómo se sienten nuestros clientes... Pues ven las noticias y nos preguntan qué hace el Gobierno para solucionar el problema.

Muchos mallorquines no pueden comprar en laIsla pero se van a la ‘España fresca’. ¿Hacemos lo mismo que los suecos nos hacen a nosotros?

—Hay promotores mallorquines que han comprado solares en Asturias y Cantabria, que se van a trabajar allí. Quieren continuar con la empresa y necesitan mantener la actividad. Además, el mercado te empuja al norte. Habrá más gente que se vaya a vivir allí por el clima. Aquí llevamos muchos veranos calentitos. La ‘España vacía’ igual se llena y se incrementa la población.

¿Qué perfil tiene el cliente que compra casa en Mallorca?

—Desde la Covid ha variado y ha crecido el cliente que como experiencia vital ha decidido cambiar de residencia. Disfrutamos de más seguridad que en su país de origen. Algunos traen a sus hijos y terminan hablando español. Se interesan por integrarse en laIsla y te preguntan por los restaurantes, por los lugares para comprar y van a clases de español.

¿Cambia el tipo de casa que reclaman respecto a otras generaciones de compradores?

—Antes cuando compraban casas de vacaciones les daba igual irse a la otra punta de laIsla. Ahora buscan proximidad a los colegios, cerca del área metropolitana. Empiezan con colegios internacionales y luego dan el salto a colegios de aquí. Y además, piden muchos armarios para traerse toda su ropa, un gimnasio y también un despacho porque ya trabajan aquí.