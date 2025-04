«Suelo dormir en un banco, pero me gusta compartir lo poco que tengo con los que no tienen nada»

Marc Tapasco Carballo, de 33 años, es colombiano, de Medellín, donde tenía una barbería, trabajo que combinaba con el de repartidor a domicilio de todo lo que fuera legal. Y decimos que tenía una barbería, porque ya no la tiene. Es más, ya ni está en Medellín, sino en Palma, donde, desde hace unos meses, come y duerme cómo y dónde puede. «Cuando llegué pude trabajar en una empresa que lleva comidas y otros objetos a domicilio, gracias a lo cual tenía un sueldo en negro con el que podía pagar la habitación donde vivía, pero al caer enfermo, como no pude ir a trabajar, me quedé sin cobrar, por lo que no pude pagar la habitación, quedándome en la calle. Y como no tenía los papeles de residencia y de trabajo, no pude firmar un contrato fijo, por lo cual tuve que dejar la empresa en la que trabajaba. A partir de ahí, sin techo y sin dinero, tuve que buscarme la vida en la calle, en un parque donde suelo pasar la noche… Aunque alguna vez, una persona que conozco, me deja que la pase en su garaje, donde extiendo en el suelo una manta sobre la que me acuesto. Aparte de que estoy bajo un techo».

En Medellín, la barbería le iba bien hasta que se cruzaron en su vida los llamados «duros del barrio», tipos que llevaban a la práctica lo que allá se llama «matoneo», es decir, tipos que llegan a tu negocio y te dicen que si no les pagas 5.000 pesos a la semana -unos cinco euros, que allá es dinero-, puedes tener problemas. Entonces les pagas, pero a las pocas semanas vienen de nuevo y te piden más, por lo que llega un momento que como ya no puedes, has de cerrar. Y como yo no pude pagar el dinero que me pidieron, que allí se llama «vacuna, cerré y me vine a Mallorca».

Aparte del matoneo y las vacunas, y mucho antes de que ambos llegaran a su vida, Marc sufrió bullying, sobre todo en su época escolar, «porque yo nací niña, y como tal me bautizaron y registraron. Sí, me llamo Lina Marcela, pero, por mi mentalidad, desde siempre me consideré niño, y ahora hombre. Y por eso, desde niño, tuve problemas, no solo en la escuela, donde me llamaban Tapas, asistiendo a ella vestido con sudaderas, no con falda, que solo la llevé -aclara- siendo muy niña, empezándome a dejar el pelo corto a partir de los once años, sino también en la calle y en casa, parte de mi madre, que a día de hoy sigue pensando que soy mujer y como tal me trata. Por eso, tuve que irme a vivir con mi padre, que es mucho más liberal y me entiende. Pero, llegado el momento, sobre todo a raíz de abrir la barbería y comenzar las visitas de los «duros del barrio» a por dinero, entre ellos uno que de niño fue mi «novio de colegio», me tuve que ir del país, viniéndome a Mallorca, donde soy Marc».

Y cuando le lleguen los papeles de residencia, para poder trabajar, se registrará como Marc, «que si te fijas, son las cuatro primeras letras de Marcela. Y lo haré en todos los documentos, porque ahora consto como tal solo en la tarjeta ciudadana y en tarjeta sanitaria, en lo cual me han ayudado mucho el fotógrafo Rubén Díaz, Ben Amics y el IMAS. El primero por sus consejos y por la gente que me ha presentado, los segundos, porque aparte de acogerme muy bien, me están ayudando en el proceso de transición, primero a través de una psicólogo y más adelante reduciéndome el tamaño de mis senos con una mastectomía y elevándome los niveles de testosterona, y el IMAS, porque me aconsejó que hiciera unos cursos de empaquetamiento y recogida a domicilio, de los que ahora estoy realizando las prácticas, por lo que cobro al mes unos 300 euros… Siempre y cuando no falte a ninguna clase, ya que de lo contrario me restan dinero, por lo que, como comprenderá, no falto a ninguna. Y en cuanto a lo demás, cada mañana voy a la cola de los Capuchinos, a por comida, y como Rubén me ha recomendado que vaya a comer a Tardor, he empezado esta semana una vez que Cruz Roja me dio la documentación para poder ir. Por eso, no me quejo. ¿Qué muchos días tengo que dormir en un banco del parque…? No me importa. Sabía lo que me podía pasar si dejaba Colombia… Sí, de haber seguido allí tendría techo, comida y ropa, y si no podía yo con esos gastos, me ayudaría mi familia, cosa que aquí no sucede, pues no tengo a nadie, lo cual me obliga a luchar por tener algo, aunque sea insignificante. Y, sobre todo, me está ayudando mucho a hacer el cambio de mujer a hombre...En una palabra, que el haberme venido aquí, si por una parte me ha obligado a salir de la zona de confort, por otra me está ayudando en mi crecimiento personal, cosa que allí no hubiera sido igual».

-Tenemos entendido… Nos lo contó Rubén -le decimos- que aun teniendo apenas nada, ayudas a los que tienen menos que tú, compartiendo con ellos lo poco que tienes.

-Aún estando como estoy, que es teniendo nada, salvo lo que llevo encima, echo la vista alrededor y veo que hay personas que están peor que yo, más necesitadas que yo, con las que suelo compartir lo poco que tengo. Porque tengo muy claro que uno tiene que dar de lo que tiene, no de lo que le sobra. Así, si un día tengo dinero para comprarme una pizza, o tengo comida que me han dado en los Capuchinos o en el comedor social, ¿por qué no compartirla con quién no tiene nada? Porque, repito, siempre hay gente que está peor que tú. Y si a mí me ayudan ¿por qué no tengo yo que ayudar , compartiendo lo que tengo con los que no tienen nada?

-¿Si duermes en el parque, dónde te lavas?

-Ese es otro problema al que me tengo que enfrentar a diario. Suelo ir a ducharme a un polideportivo, pero ¿qué pasa? ... Pues que no puedo entrar en las duchas de los vestuarios masculinos porque mi sexo es femenino, por lo cual llamaría la atención de los hombres. La única solución que veo es ducharme con los slips puestos. Así que entro en el femenino, pero al desnudarme para ir a la ducha, muchas mujeres, a ver mi complexión, que no es totalmente femenina todavía, sospechan y preguntan …