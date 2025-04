«Pasé de jugar en la Champions a la liga regional para priorizar mi familia»

El biólogo malloquín Cristófol Vives regresó hace 13 años a Mallorca renunciando a una investigación puntera sobre el alzheimer. Ahora lidera su propio equipo de neurocientíficos y colabora con primeras figuras mundiales.

Usted investigó durante años en USA y decidió volver a Mallorca, ¿por qué?

—Trabajé en la universidad de Medicina de Cornell cinco años y tres más en Columbia. Mi investigación era sobre la enfermedad de Parkinson, aunque ahora trabajo en mecanismos de reparación del ICTUS. Decidí volver porque tras nacer allí mi hijo comenzó una añoranza que nunca había sentido. Quería que mis padres pudieran disfrutar de su nieto.Me cambió las perspectivas y las prioridades. Sabía que al hacerlo dejaba de jugar en la Champions y me iba a segunda regional.

¿Fue así?

—Fue un cambio muy drástico en cuanto al tipo de investigación que podía hacer, pero han pasado 13 años y creo que volvemos a jugar en Primera División. No sé si en la Champions.

Se está hablando de un éxodo de investigadores que se quieren ir de USA a Europa ¿Mantiene el contacto con sus compañeros de entonces?

—Sigo en contacto con mi jefe y compañeros del primer laboratorio de Cornell. Desde que han aparecido estas noticias no he hablado con ellos.

El vicerrector ve una oportunidad de captar talento exterior. ¿Considera factible que vengan?

—Yo me imagino que los investigadores consolidados es difícil que vengan, porque las ofertas tendrían que ser muy llamativas. Donde sí veo potencial es en esos perfiles junior que llevan años allí. Al final llega un momento que tienes que decidir si haces carrera y montas tu propio grupo allí o te vuelves a Europa. Hablamos de un perfil que se está viendo muy condicionado por las políticas de Trump. Si bien antes, a nivel de financiación, era un país donde teníamos más oportunidades, ahora con la política de recortes eso está siendo cuestionado.

¿Qué perfil tienen esos investigadores?¿Son americanos?¿Europeos?

—La inmensa mayoría son de fuera de USA, diría que cuando yo estaba allí los españoles, junto con los de Italia y Alemania, eramos los más representados.

¿Pueden verse afectados por las políticas de extranjería de Trump?

—No sé hasta que punto, porque al menos antes, cuando la universidad te ofrecía el puesto, ellos mismos te tramitaban el visado. Se encargaban de todo. Ahora dirijo un equipo y queremos contratar a dos doctores formados en Finlandia. Es un país europeo y aún así les piden homologar la titulación, cuando su título explicita que pueden ejercer en cualquier país de Europa. El sistema español es un poco estanco. No funcionamos lo bien que deberíamos.

Me da vergüenza preguntarle si podemos competir en sueldos y que se ría...

—Todavía no podemos competir. En la escala de investigador principal o profesor, como es mi caso, cobro dos tercios menos de lo que cobraba. Cuando un investigador asentado fuera toma el riesgo de venir lo que valora muchísimo es el entorno que se va a encontrar, si es favorable para desarrollar su propia investigación, qué grupos va a tener al lado, de qué equipamiento va a disponer, de que infraestructuras, de qué laboratorios... Es un paquete, no es exclusivamente el salario. Al final el investigador quiere poder seguir desarrollando su trabajo y ser competitivo. Yo prioricé mi situación personal, pero para captar talento hay que conseguir estar en la Champions.

¿Baleares juega en esa liga?

—Las cosas han cambiado. Para que te hagas una idea. El proyecto de ictus pediátrico que dirijo junto a Damià Heine, del Institut d’Investigacions Sanitaries de las Illes Balears, lidera un consorcio de 14 grupos de 11 comunidades de España y hemos obtenido una financiación de 2,8 millones de euros.

Habla de 11 grupos españoles. ¿Hay también colaboración internacional?

—Sí. En la UIB ya estamos trabajando con otros equipos internacionales. También colaboro con un proyecto americano liderado por el doctor Simon Lee de la universidad de San Luís (Whashington) que consiste en identificar la base genética asociada al daño neurológico:el proyecto Génesis. Lo que miramos es cómo cambia el deterioro neurológico en las primeras 24 horas. Comparamos pacientes que en eses tiempo se recuperan bien con otros que sufren un marcado deterioro neurológico y comparamos las variantes genéticas que predisponen a ese deterioro. En el grupo hay dos chicos españoles, uno de ellos es muy senior y estaría muy bien saber su opinión, saber si está valorando volver después de más de 15 años. Hablamos de un investigador Champions.

¿Ve más fácil que regresen españoles que la llegada de americanos?

—Sin duda.