La UIB quiere captar a los investigadores estadounidenses que huyen de las políticas de Trump

Los centros de investigación más punteros de España (principalmente ubicados en Madrid y Barcelona) están recibiendo un reguero de solicitudes de científicos estadounidenses que quieren emigrar a Europa huyendo de las políticas de Donald Trump. Desde su llegada al poder las universidades norteamericanas están sufriendo recortes y despidos, algunos de ellos como castigo por sus políticas de inclusión. Otros porque las investigaciones que desarrollan no casan con las ideas del nuevo inquilino de la Casa Blanca, negacionista del cambio climático y antivacunas.

La Universidad de las Illes Balears (UIB) ha visto en esa ‘caza de brujas’ una oportunidad para captar talento estadounidense. Víctor Homar, vicerrector de Política Científica e Investigación de la UIB confirma a Ultima Hora que incorporará la propuesta de captación de talento norteamericano en el orden del día de la próxima Comisión de Investigación.

«Lo que está ocurriendo es una oportunidad que se puede abordar desde dos niveles. El Govern está en fase de crear el Institut de Recerca de las Illes Balears, similar al que ya tienen otras comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco. Es un tipo de estructura que permite poder captar talento investigador e innovador, sin que interfiera con la misión docente. Hablamos de captar personas de prestigio internacional», explica Homar.

Víctor Homar, vicerrector de Política Científica e Investigación de la UIB.

La creación de ese instituto público está en marcha, pero aún no es una realidad. «Lo esperamos con ilusión y con la esperanza de que nos pueda situar como una región que puede captar talento», añade el vicerrector. A la espera de que el nuevo organismo cobre forma, la universidad trabaja a un segundo nivel. «En el ámbito interno, desde que se aprobó el Plan Estratégico 23-26, uno de nuestros objetivos es la captación de talento y por eso hemos identificado esta oportunidad de captar investigadores de Estados Unidos y la someteremos a la Comisión de Investigación que es el órgano encargado de la toma de decisiones en materia de política científica. Lo hacemos porque encaja con lo que aprobó el Consejo de Gobierno», añade.

La Ley Orgánica del Sistema universitario creó en 2023 la figura del profesor distinguido y la Ley de la Ciencia la del investigador distinguido, ambas están pensadas para poder atraer talento internacional.

La UIB tiene un vocación clara hacia la internacionalización y prueba de ello es que está en el ‘top 3’ de España en los artículos de colaboración internacional’. Siete de sus investigadores figuran en el ranking Highly Cited Reserachers, forman parte del grupo de los más citados del mundo en la comunidad científica. Es el caso entre otros del biólogo Jaume Flexas que lleva una década en el ‘top ten’ de este recuento de prestigio internacional. Solo diez académicos españoles han conseguido mantenerse tanto tiempo en el ranking.

El de Flexas no es un caso único. Carlos Duarte, Antoni Sureda, Ramon Rosselló, Hipólito Medrano, Miquel Ribas, Jeroni Galmés también están entre los más citados del mundo. «Eso no deja dudas de que cuando colaboramos con los extranjeros la ciencia que se genera es top mundial», dice Víctor Homar.

«Somos una universidad generalista, que abarcamos todos los ámbitos del conocimiento y en son muchas las figuras que destacan por su proyección científica y por su trabajo en conseguir mejores condiciones del entorno, pero si hablamos de colaboración con EEUU, las mayores colaboraciones se dan en la facultad de Física, en relación con las ondas gravitacionales; en Biología de las plantas, donde tenemos primeras espadas mundiales; en Psicología y en Ciencias de la Tierra. Estos últimos colaboran con universidades de Boston, California y Oklahoma», añade el vicerrector.

Homar es consciente de las fortalezas de la universidad balear, pero también de sus debilidades a la hora de competir. Los salarios que cobran los investigadores en España no son precisamente atractivos. «Siempre hemos defendido desde el ámbito universitario que las mismas ventajas competitivas que Mallorca tiene para explotar la actividad turística las tenemos que tener para explotar el conocimiento», dice el experto.

«Igual que ocurre en las universidades de Florencia y California, en la UIB tenemos una ventaja de competencia por nuestro clima. El sistema sanitario público también atrae al talento exterior. Lo que necesitamos es tener la inversión que merecemos, que los científicos estén bien remunerados. La inversión en conocimiento debería estar a la altura de otras regiones de Europa. Además en Mallorca nos topamos con el problema de la vivienda. Ya hemos hablado con el conseller José Luis Mateos para mirar de articular un mecanismo para que el precio de la vivienda no sea un freno en la captación del talento», reflexiona.

Si de lo que hablamos es de inversión, las universidades norteamericanas han estado tradicionalmente mucho más adelantadas que las españolas, pero eso comienza a cambiar debido a los recortes impulsados por la administración Trump.

El NIH es la agencia de investigación biomédica más grande del mundo con un presupuesto anual que supera los 40.000 millones de euros, pero los recortes impuestos por el nuevo presidente de EEUU son tan grandes que ya han avisado de las dificultades pagar el coste del personal.

Ante este panorama cada vez son más los investigadores estadounidenses que deciden emigrar a Europa. Buscan seguridad laboral y libertad para continuar con su trabajo y están dispuestos a reducir sus salarios si es necesario para conseguirlas.

¿Qué cobra un investigador medio en España? El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó a principios de 2025 la convocatoria de ayudas Beatriz Galindo 2024, con el objetivo de reforzar la internacionalización de las universidades Españolas. Establece dos categorías: la avanzada y la junior. La primera está dirigida a captar personas con un alto grado de experiencia. Su dotación es de 90.000 euros. Los profesionales recién graduados (con menos de diez años desde que hicieron la defensa de su tesis doctoral) optan a una beca de 60.000 euros.

¿De qué recursos dispone la UIB para competir en esta carrera hacia la internacionalización? «La Ley de la Ciencia no limita las retribuciones que podemos ofrecer a esas figuras, ahora bien, es la Comisión de Investigación, quien tiene que decidir qué estamos dispuestos a poner sobre la mesa. ¿Estamos dispuestos a poner 120.000 euros o no queremos hacerlo porque generaría diferencias frente a los investigadores locales? La comisión tendrá la última palabra, pero nos congratula que la legislación no establezca una limitación . Eso es una ventaja frente a la normativa que nos limitaba hace diez años en captación de talento. Ahora tenemos mucho más margen de maniobra», concluye el vicerector de la UIB.