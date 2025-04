«De niño nadábamos en pleno verano en el torrente de Esporles»

Escuchar las vivencias de Toni Bosch ‘Foc’ es poner cara y voz a una parte de la historia de la mola de Son Ferrà, hoy más conocida como la Fita del Ram. Su vida está íntimamente ligada a esta montaña fronteriza entre Esporles y Puigpunyent, que está recubierta por un extenso y frondoso encinar en el que creció. «En el bosque no había nadie más que nosotros, mi padre y yo, aunque empezaban a verse algunos excursionistas», recuerda ahora con 93 años sentado en la butaca de su casa de la Vila Nova. Su padre fue un carbonero de renombre en el pueblo y desde muy pequeño le ayudó con el trabajo, que solamente se hacía en los meses de verano. «Estuvimos muy unidos y, aunque fuera poco a la escuela, aquella vida dura me gustaba mucho; era más tranquila», asegura pese al esfuerzo físico que implicaba cortar la leña y cuidar de las sitges con las que producían carbón vegetal durante una combustión que, como mínimo, duraba ocho días. Prueba de la vitalidad que les dio ese oficio es que su padre subía a pie hasta la mola con 75 años y él, hasta no hace muchos años, también lo hacía.

La Fita del Ram es el nombre más usado en la actualidad, pero antes se la conocía como Na Ferrana, siguiendo la tradición de feminizar la toponimia de las montañas o fuentes a partir del apellido de una familia propietaria. En este caso provenía de los señores de Son Ferrà, donde Bosch, de niño, también trabajó de pastor y ayudó a la madona de la possesió. El geógrafo y autor del blog Toponimiamallorca.net, Miquel Àngel Escanelles, señala, además, varias hipótesis sobre el origen del nombre utilizado ahora, siendo la más llamativa la que argumenta que la Fita del Ram no es la cima más alta de la mola, sino otra de menor altura ubicada al norte. Bosch lo confirma, y recuerda que en ese punto es donde supuestamente los señores de las fincas que confluyen allí mismo se reunían para comer sin salir de su propiedad. Una leyenda también conocida en el caso del Puig de Galatzó.

«Era una existencia solitaria», señala el anciano sin ningún tipo de acritud. Jamás tuvo miedo a las largas noches en el bosque, el viento o la lluvia. Tampoco a la soledad. Salvo algún hijo o hija de otro carbonero, no tuvo amigos allí arriba. «Mi madre, con la que también estuve muy unido, subía poco, pero alguna vez venía y nos hacía una coca de verduras». La hacía en alguno de los múltiples hornos de pedra en sec que su padre construyó en la mola. En la finca de Es Verger, donde faenaron durante más tiempo, «sé que hay uno que ahora ya está algo derruido», destaca, aunque hace unos años, cuando todavía podía subir y caminar solo por esos bosques, iba hasta Son Noguera, «donde hay otro en muy buen estado al que iba a veces para recordar aquella vida».

Justo al tratar este tema saco el móvil y le muestro una fotografía de un horno como los que comenta y que capté en los Puntals de Son Balaguer. «Ah, sí. Ahí nunca he ido», responde, aunque esta otra montaña está justo enfrente de la Fita del Ram, que tanto pateó con sus alpargatas de suela de auto. Ese conocimiento profundo de un área, pero a la vez tan hiperlocalizado, es una constante que se repite entre muchos payeses mallorquines y que perdura hoy en sus hijos y nietos que continúan manteniendo una conexión con la Serra de Tramuntana.

El horno de pan hecho con pedra en sec que fotografié en los Puntals de Son Balaguer este invierno. Foto: Kike Oñate

«Salíamos caminando a la montaña desde la Vila Nova y nos regíamos mucho por Na Ferrana. Los hombres que trabajaban en el bosque siempre la observaban: si llevaba capell, ya no subían», explica sobre cómo interpretaban el clima en aquella época. En Mallorca todas las nubes tenían un nombre, como desarrolló con detalle en esta sección el meteorólogo de IB3, Miquel Salamanca. «Una vez se pasaron ocho días en una caseta ubicada de camino a Puigpunyent; antes llovía mucho más. Esporles era muy lluvioso. De niño nadábamos en pleno verano en las pozas del torrente, mientras que ahora ya ni baja agua, aunque sea invierno», reflexiona con cierta tristeza.

Buscar nidos de gorrión era otro de los pasatiempos que tenían cuando era pequeño, aunque jamás tuvo escopeta y solo ha cazado zorzales con filats. «Hacíamos un buen arròs brut, también arroz de bacalao, porque de joven siempre había uno colgado en todas las casas y nos llevábamos uno al bosque. Y las sopes era otro plato que comíamos muy a menudo en el rancho», comenta. Si veían alguna cabra con las ubres llenas de leche, no dudaban en correr tras ella para abalanzarse y mamar directamente de su pezón. «Eso si podíamos cogerla», precisa, sonriendo.

También solían tener gallinas para tener a mano huevos frescos y, en una ocasión, una los puso dentro de la barranca en la que dormían. Como hacía mucho frío, hicieron un fuego dentro, sin saber que ahí había un nido. Los huevos acabaron cociéndose y se los comieron, pero el susto ocurrió cuando el carrizo, por un descuido de su padre, empezó a prender. «Solo era un niño, pero recuerdo ver el fuego quemando el techo», asegura. Fue la única vez que les pasó y lo atribuye al hecho de haber usado leña algo quemada, lo cual supuestamente daba mala suerte. «Eso siempre lo he escuchado decir, pero es una tontería porque el carbón que hacían era leña quemada», me comentó su hijo después de la entrevista.

La mola de Na Ferrana se puede atacar desde muchas vertientes y siempre esconde accesos poco conocidos que amplían el mapa mental que uno tiene sobre el terreno. «El Pas de S’Ego, en Es Verger, lo he subido y bajado miles de veces. Te deja encima de la mola, y por ahí es donde cazábamos tordos cuando ya era casi de noche», recuerda. Quien haya cogido ese empinado atajo sabrá que algo más arriba hay una caseta en ruinas junto a un aljub algo derruido. Desde allí se llega fácilmente a la Cova dels Ermassets siguiendo un sendero. «Es muy profunda y los payeses decían que desde allí se podía escuchar el canto de los gallos que había en las casas de Es Verger, que están muy lejos, montaña abajo», describe.

Para que las noches no se hicieran tan largas mientras cuidaban de la sitja, bajaban a cenar a casa de algún conocido y luego volvían a subir para dormir en la barraca. Como en la mola no hay carrizo para hacer la cubierta, tenían que cargar fajos y el sobrante lo usaban para recubrir el suelo y dormir algo más acolchados. Como todavía se puede ver hoy en los restos de aquellas construcciones, la puerta de las barracas siempre está orientada hacia la sitja. «Así controlábamos que no surgiera un agujero entre la madera, porque eso hacía que el interior se quemara más rápido». Un hecho que podía arruinar el largo proceso para obtener carbón vegetal. Un oficio que Bosch vivió antes de que desapareciera de forma profesional en los años sesenta.

Había años en los que el encinar de Es Verger necesitaba recuperarse de las podas que hacían para hacer carbón y entonces iban a la finca de Son Cabaspre, al otro lado de Esporles. Allí hacían otros trabajos de campo para los propietarios de la posesión, protegida por su cara norte por los altos acantilados rojizos de la mola de Son Pacs. Al atardecer, la luz pega directamente sobre las rocas y las tonalidades de las paredes ofrecen un espectáculo de colores que recuerda a la Serra del Cavall Bernat de Pollença.

La luz de un atardecer de verano se filtra entre las encinas de la mola. Foto: Kike Oñate

«Recuerdo que el señor siempre iba por la montaña sobre un mulo. Allí hay una fuente que brotaba muy cerca de las casas. En ese tiempo fui a escuela de repaso y, al acabar, subía arriba para no dejar solo a mi padre, que controlaba las sitges. A veces bajaba de noche a casa con una jarra para luego llenarla y subirla de nuevo a la montaña. Así por la mañana disponíamos de agua. Tuvimos un asno que nos ayudaba a cargar cosas y recuerdo subir de noche con él, que conocía bien el camino, y yo iba cogido a su cola con la jarra sujeta en un hombro; alguna rompí», dice entre risas. Quizás algunos de los restos que hoy se pueden encontrar entre la hojarasca de las encinas perteneció a Bosch y su padre. Lo que deja claro es que el asno jamás le pegó una coz porque lo compraron de muy joven y lo cuidaron a su manera. «Cuando el carbón dejó de interesar, nos retiramos y uno de la finca de Es Rafal compró el asno», rememora.

Bosch siguió los pasos de su padre y, tras su etapa de carbonero, a los 20 años se hizo albañil, profesión que mantendría hasta la jubilación. «Puedo decir que siempre disfruté mucho con ese trabajo», dice orgulloso, y confiesa otra de sus aficiones: «Mi padre sabía cantar un poco, como yo, que lo hago cuando nadie me escucha (ríe). En la barraca teníamos una luz de aceite y cantábamos. Te enseñaré una glosa muy antigua que es triste, pero que es la pura verdad. Él me la enseñó»:

He de deixar per escrit

es tornar vells, lo que costa

perdem sa vista i sa força

sa memòria i el sentit

I per fi mos veim avorrits de sa pròpia gent nostra

Repite la glosa otra vez, para que la apunte bien, y no esconde cierto temor por la vejez. «Ya me cuesta llegar caminando a la placita; noto cómo he bajado el ritmo. Tenía varios compañeros por aquí y nos sentábamos en el banco, pero ya no viene ninguno. Todo esto es triste y ya me veo la ruixada encima». La conversación termina en un tono algo lúgubre, así que decidimos subir al terrado de su casa, que construyó con sus propias manos. En el jardín, antes de subir unas escaleras, apunta con su bastón unas plantas. «¿Has visto esta raza de lechugas que tengo?», me pregunta. Dudo qué responder porque no se parecen en nada. Supongo que buscaba tantearme o simplemente bromear, y zanja el asunto comentando que es hierbabuena. Una vez llegamos arriba, desde donde se ve parte de Na Ferrana, se sienta en una silla, junto a su gato, y le digo que siempre recordaré sus vivencias cuando camine por esta boscosa montaña.