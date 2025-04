«Un tercio de los religiosos de la Mallorca del siglo XV tenía concubina»

El Seminari d’Estudis Medievals sobre Sexualitat, Gènere i Repressió a l’Edat Mitjana, organizado por la UIB, se ha iniciado este viernes en el salón de actos de Son Lledó. El seminario tendrá continuidad el próximo viernes y, en esa jornada, uno de los participantes será Plàcid Pérez, doctor en Historia, que ofrecerá la ponencia Denúncies i sancions per sol·licitació, violació, sodomia i altres delictes sexuals a la Mallorca medieval.

Pérez explica que «en la Mallorca medieval, unos delitos aparecen más que otros, dependiendo de las épocas y las jurisdicciones. Lo que está claro es que la Iglesia marcaba las pautas del comportamiento moral sexual, aunque la legislación fuese aplicada por las autoridades civiles. Así, existe una identificación entre pecado y delito sexual, siempre basada en una doctrina de la Iglesia que era machista, misógina y daba a la mujer un papel inferior. La mayor virtud de una mujer era la virginidad, pero no por la virginidad en sí misma, sino porque era la mayor garantía de que al menos el primer hijo sería del marido». El historiador señala que «el concepto de amor se reservaba a Dios. El matrimonio no era consecuencia del amor, sino del acuerdo entre familias».

Según Pérez, «la infidelidad de la mujer era una ofensa al marido y al honor familiar. El adulterio femenino era más grave que el masculino porque podía dar lugar a hijos ilegítimos. En ocasiones, el marido ocultaba la infidelidad de la esposa, pues ante todo había que mantener el honor familiar. Por su parte, la mujer no podía acusar al marido adúltero. Como mucho, podía pedir la separación legal para así recuperar la dote. El adulterio del hombre sólo era castigado si era concubinato, es decir, una relación sexual continuada con la misma persona. Una mujer adúltera podía ser castigada con el llamado córrer la vila, es decir, recorrer las calles desnuda o con algún símbolo de befa, como un capirote, y posteriormente ser azotada».

Sobre el mencionado concubinato, Plàcid Pérez apunta que «era aceptado en los religiosos si la mujer era sumisa y discreta, y no daba pie a escándalos. El historiador Joan Rosselló indica que una tercera parte de los religiosos mallorquines del siglo XV tenía concubinas y que de esas relaciones se producía una media de tres nacimientos anuales».

Otros comportamientos considerados delictivos eran el rapto de mujeres o la huida de parejas de mutuo acuerdo. La huida estaba muy mal vista si la pareja pertenecía a estamentos sociales diferentes. Los raptos eran considerados un delito muy grave que podía suponer para el hombre la pena de muerte si había consumado la cópula. Pérez destaca que «hubo casos de delitos de bigamia o incesto, y pecados contra natura, es decir, conductas sexuales no orientadas a la reproducción, como el sexo oral o anal incluso en el matrimonio. En estos casos, la represión era muy dura. Y, en este sentido, la homosexualidad, la sodomía, era abominable. Siempre suponía pena de muerte en la hoguera, con un castigo previo de córrer la vila e incluso de alguna amputación. Prácticamente no hay casos de delitos por lesbianismo, pues, en realidad, esa práctica sexual no va contra la concepción».

En cuanto a las violaciones, el historiador comenta que «se daban distintos niveles. Si la víctima era menor de 12 años, se aplicaba la pena de muerte. Si tenía más de 12 años, se obligaba al violador a casarse con ella o entregar una dote para compensar la deshonra causada. Si se violaba a una mujer casada, el daño no podía ser reparado con el matrimonio y existía el riesgo de un hijo ilegítimo. Todo ello era muy grave y se castigaba con la muerte. Si la víctima era una monja, se añadía el agravante de sacrilegio, por lo que también se aplicaba la pena de muerte».