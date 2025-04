Ya son 60 las entidades que se suman a la protesta contra el negocio de la vivienda en Mallorca

La emergencia habitacional vuelve a sacar a la calle a los mallorquines. Ya son 60 las entidades que se suman a la protesta de este sábado a las doce de la mañana contra el negocio de la vivienda en Mallorca, la turistificación y en defensa del territorio.

En las últimas horas multitud de organizaciones se han ido sumando a la convocatoria, que en el caso de la Isla está organizada por el Sindicat de l'Habitatge de Palma, Mallorca No es Ven (Banc del Temps de Sencelles), Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el GOB, Menys Turisme Més Vida y Stop Desahucios Mallorca. La convocatoria, además, es a nivel nacional y el lema para las 40 ciudades españolas que celebran estas movilizaciones es 'Acabemos con el negocio de la vivienda'.

La manifestación saldrá de Plaça d'Espanya por las Avingudes, comenzará a bajar por Vía Roma, siguiendo por La Rambla hasta la calle Unió y finalizando en el Passeig del Born. «Acabemos con el negocio de la vivienda», dice desde el Sindicat de l'Habitatge de Palma. El objetivo es alcanzar la cifra conseguida en mayo del año pasado, en la primera manifestación que organizó Banc del Temps de Sencelles, que según Delegación de Gobierno había alcanzado alrededor de 15.000 personas, 25.000 según los organizadores.

Las entidades que se han adherido son las siguientes: Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Palma XXI, Sos Residents, Associació de Veïns de Son Sardina, STEI Intersindical, Fundació Deixalles, Moviment Feminista de Mallorca, Flipau amb Pere Garau, Xitxeros amb empenta, Xarxa de Suputor Mutu Nyàmera, GGT Illes Balears, Plataforma Mallorca per la Pau, ICA Animalista, Organització Juvenil Socialista de Mallorca, Col·lectiu Güillis, L'Elèctrica- Ateneu Popular, Fundación Platoniq, Joventut pel Clima Mallorca, Es 4 Cantons, Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, Enginyeria sense Fronteres Illes Balears, Sindicat Docent Alternativa, Fundacions Darder Mascaró, Alba Sur, Neurodiver Gent, Endavat OSAN, Ciutadans per Palestina, Arran Mallorca, Ateneu Popular La Fonera, Can Bum, Fem Front, Grada Popular Xavi Delgado, CUP Mallorca, Centre Obrer i Popular sa Tafona, Cinemaclub 39 escalons, Esquerra Indepentista de Mallorca, Arrels Marines, Associació Dones d'Arrel de Sineu, Xarxa per la Sobirania Alimentaria, Gimnàs Popular Jack Contray, Coordinadora Transfeminista de Mallorca, Cine Goya, Assemblea Antipatriarcal de Manacor, Col·lectiu de Joves Revolucionaris Aurora, Embat de Manacor, s'Altra Senalla, Assemblea Antipatriarcal de Mallorca, PUIC Mallorca, Ateneu Santa Margalida, Pla de Mallorca en Xarxa, Asociación Cultural Las Vándalas, PCTE Illes Balears, Plataforma Salvem Portocolom, Centre Cultural d'Algaida (Titoieta Ràdio), Col·lectiu Aurora Picornell, Plataforma contra la Ampliació del Aeroport de Palma, CRUI, Col·lectiu de Joves Comunistes, COS Mallorca y Mallorca X Palestina.