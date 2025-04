«Hay cefaleas muy invalidantes que generan trastornos de salud mental»

Palma acoge este viernes y sábado la tercera reunión anual del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología ‘MasterCef’. Un congreso de ámbito nacional en el que participan expertos en dolores de cabeza, dirigido a neurólogos y otros profesionales que abordan estas patologías, y que ha sido coordinado para celebrarse en nuestra comunidad por los neurólogos Francisco Molina, de Son Espases, y Javier Camiña, de la Clínica Rotger.

¿Que temas centrarán este nuevo congreso sobre cefaleas?

—El congreso está enfocado en una atención integral, biopsicosocial, para ayudar al paciente que sufre cefaleas a través de un mejor diagnóstico y mejores tratamientos, pero también desde el punto de vista social, sanitario y político. El programa incluye a especialistas y expertos que hablarán sobre síntomas, sobre la carga social y emocional que conlleva esta enfermedad y también sobre los fármacos más recientes. Hay 130 inscritos, porque es un campo en desarrollo y con un atractivo creciente.

¿Cuántas personas padecen cefaleas o migrañas en Baleares?

—Se estima que más del 74 % de la población ha padecido o padece algún tipo de cefalea primaria y un 4 % de la población las sufre de forma crónica. Son el dolor de cabeza más habitual. La migraña, que es un tipo de cefalea primaria, es la sexta enfermedad más prevalente en el mundo y afecta a una de cada siete personas. Y solo el 56 % de los que lo padecen han recibido un diagnóstico. Respecto a la cefalea en racimos, no hay datos de Baleares pero afecta a unas 50.000 personas en España, un 20 % de forma crónica.

La cefalea en racimos y las de trigémino producen un dolor muy intenso y muy difícil de soportar.

—Son muy invalidantes y sus formas crónicas se suelen acompañar de trastornos de salud mental, como ansiedad o depresión, y de insomnio. Los pacientes que sufren cefaleas también padecen otras enfermedades como fibromialgia o bruxismo, por lo que hay que tratar de forma adecuada estas comorbilidades para mejorar la calidad de vida del afectado. La Neurología tiene que convivir con otras especialidades y el abordaje tiene que ser transversal.

¿Cómo se aborda desde la consulta del neurólogo?

—Lo primero es entender al paciente y escuchar su experiencia. El dolor es muy individual y muy subjetivo y en general se acompaña de estos otros síntomas que también son muy importantes para quienes los padecen. Las cefaleas son el paradigma de la enfermedad neurológica porque lo más relevante es lo que cuenta el paciente. Tenemos que escuchar y evaluar la variedad de síntomas y la repercusión que tienen.

Las cefaleas son hereditarias.

—Sí así es, tienen un componente hereditario alto. En las migrañas, por ejemplo, el 70 % de los afectados tienen al menos un familiar de primer grado que las padece. Y en este sentido, es importante incidir en que no deben asumir que es lo que les ha tocado y sobre lo que no pueden actuar. Es importante que acudan al especialista porque les podrá ayudar y acceder a tratamientos específicos.

¿Qué novedades farmacológicas hay?

—Hay fármacos CGRP específicos para la migraña que están dando muy buenos resultado. Son fármacos que se liberan durante los ataques de migraña o de cefalea en racimo y que consiguen bloquear los receptores o reducir la sustancia en sangre, lo que hace que los síntomas sean más leves. También se están desarrollando medicamentos PACAP que se dirigen hacia la causa de la enfermedad.

¿Mejora el pronóstico de estos pacientes que hasta ahora no encontraban soluciones?

—Ahora podemos ayudar a la inmensa mayoría de pacientes con cefalea a mejorar de manera significativa su calidad vida. Deben consultar con el especialista cuando hay dolores frecuentes. Si bien la experiencia hasta hace diez años no era muy satisfactoria porque no había fármacos específicos, la situación está cambiando, hay esperanza para las personas que sufren esta enfermedad tan invalidante.