Mariano, el mejor vencedor de la ONCE en Baleares: «Dar premios es lo que más me alegra, repartimos ilusión»

Mariano Torres (Ibiza, 1958) no para de vender. De repartir ilusión en forma de los diferentes sorteos y juegos de la ONCE, que le ha permitido tener una dedicación y un trabajo en la recta final hacia una jubilación que no contempla, pese a tener 66 años ya. «Aquí estoy a gusto, estar en contacto con la gente me da la vida», asegura este ibicenco de nacimiento, aunque de madre mallorquina -«de Sa Pobla», apunta orgulloso- que ha sido distinguido como el mejor vendedor en Baleares durante el año 2024.

Un premio que «agradezco» y que a la vez «no esperaba». Porque «sabía que había varias personas y compañeros a los que iban a premiar, pero no me imaginaba que me darían el 'gordo' a mí», bromea este antiguo trabajador de una agencia de viajes o una correduría de seguros, entre otros oficios, que está en la ONCE desde hace once años (entró en 2012), a la que llegó a raíz de un problema en el nervio óptico que redujo su capacidad de visión de forma ostensible. «Para mí, la luz es primordial», apunta.

Vivió el grueso de su vida en Ibiza, para llegar a Mallorca en 1994, «aunque pasaba temporadas aquí porque tengo familia». Empezó su singladura en la ONCE en Magaluf y Portals, antes de llegar a Palma e instalarse en 2017 en el concurrido puesto de la esquina entre Joan Alcover y General Ricardo Ortega, en el barrio de Foners, a pocos metros de la delegación territorial del organismo.

Allí, no para de despachar cupones y demás juegos de la ONCE. «Valoro mucho el cariño de la gente, me han hecho sentirme como uno más del barrio y muchos son casi como de la familia, cada día les veo pasar o pararse», comenta Mariano Torres, que podrá disfrutar, gracias al honor de ser elegido el mejor vendedor de Baleares, de una estancia en Madrid, donde podrá conocer mejor el funcionamiento de la organización. «Nos enseñarán dónde se imprimen los cupones y cómo trabajan, la verdad es que me hace mucha ilusión», asegura con el carácter afable que le define.

Al conocer ese premio y llegar a los medios, Mariano recibió numerosas felicitaciones de amigos y especialmente sus clientes y la gente del barrio. «Había mucha gente que lo sabía, me decían que me lo merezco y eso, la verdad, te emociona», confiesa. «Lo que intento es ser amable, ser como soy, nada más», explica con la enorme sencillez y naturalidad que le definen.

Tal es su proximidad con los vecinos que «cuando no estoy se alarman. Me tienen controlado», dice con una amplia sonrisa, a la vez que comenta anécdotas como las veces que, especialmente en verano, «aparecen por aquí turistas que me preguntan por dónde se va al mar y a la playa», y recuerda el mayor premio que ha dado, «un 'rasca' de 10.000 euros. Supe quién era porque fue a cobrarlo aquí delante (señalando una oficina bancaria). Pero lo que me gusta es que aquí es gente normal, trabajadora, y si se llevan un premio, estoy contento. Dar premios es lo que más me alegra, vendemos y repartimos ilusión», dice orgulloso de su trabajo y siempre agradecido a la mano que le tendió en su día la ONCE.

No quiere pensar, por ahora, en su jubilación, que debería llegar a los 72 años. Sino en continuar con este trabajo que le permite «llevar una vida normal y estar en contacto con la gente», reconociendo que los 'picos' de trabajo en su concurrido puesto coinciden con las fechas próximas a los sorteos especiales -con el próximo del Día de la Madre-. «Son los días más intensos», asegura mientras sigue despachando e intentando, a la vez, bajar la persiana para ir a casa a comer. «Para volver con más ganas si cabe», dice feliz Mariano Torres, el mejor vendedor de la ONCE en el archipiélago en 2024. Y una buena persona.