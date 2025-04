La letra pequeña de la desokupación exprés

La desokupación exprés marcará un antes y un después, ya que permitirá que el juez lance al okupa en 15 días, en lugar de en años, como ocurría hasta la fecha. Sin embargo, también tiene letra pequeña, que es importante tener en cuenta. Pedro Munar, abogado experto en derecho inmobiliario, señala las claves fundamentales, que se deben tener en cuenta.

La primera de ellas es que no afecta a las personas vulnerables, puesto que éstas no pueden ser desahuciadas por una normativa aprobada por el Gobierno central. No obstante, el citado letrado precisa que esta declaración se tiene que renovar cada seis meses, por lo que es importante que esté actualizada puesto que en ese tiempo puede cambiar la situación del okupa.

Otro factor a tener en cuenta es que tampoco pueden acogerse a la desokupación exprés aquellas personas que hayan comprado un piso con okupas en su interior. En este sentido, señala que cuando una persona compra una vivienda en esa situación tiene que firmar que era conocedor de la misma, por lo que no puede acogerse a la citada medida.

Otra de las consecuencias que puede tener la aplicación es que se podrán colapsar aún más los juzgados, ya que muchos afectados por la okupación querrán beneficiarse de esta medida. Además, recuerda que se ha aprobado gracias a un error de Bildu, que votó a favor de la enmienda del PNV a la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y «no podemos descartar que se apruebe otra medida que deje sin efecto esta».

El prestigioso abogado destaca que en sí, la desokupación exprés es muy positiva. No obstante, advierte que habrá que esperar unos meses para ver su desarrollo. Este viernes, 4 de abril, él tiene previsto presentar una denuncia por lo penal y pedir medidas cautelares para que el juez desaloje al okupa que se instaló en el piso de un cliente suyo, un señor de 84 años, que tiene okupado su piso de Can Pastilla desde finales de 2021. «Está viviendo un auténtico calvario», lamenta. Además, señala que «hasta ahora okupar una vivienda prácticamente salía gratis, pero la desokupación exprés de viviendas hará que muchos se lo piensen antes de cometer un delito. Por ello, marcará un antes y un después».

¿En qué consiste la desokupación exprés?

Munar explica que que a la ley de Enjuiciamiento Criminal se añaden los delitos de usurpación, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, en un plazo máximo de 7-8 días; a lo que hay que añadir el tiempo del desalojo, que también será rápido.

Además, los afectados por la okupación podrán solicitar la ejecución de medidas cautelares, por lo que si el juez lo considera pertinente, se podría dictar el lanzamiento en plazos más breves aún, incluso en el mismo día y, posteriormente, ya se defenderá. Cabe precisar que esta medida no afecta a las personas vulnerables, puesto que éstas no pueden ser desahuciadas por una normativa aprobada por el Gobierno central.

Los okupas podrán ir a la cárcel

Munar destaca que la desokupación exprés posibilitará que los okupas vayan a la cárcel. En este sentido, resalta que se prevén penas de prisión de entre 1 y 2 años, por lo que aquellos que tengan antecendetes serán presos. Cabe destacar que aquellos okupas que alquilan habitaciones irán a la cárcel con total seguridad, si se puede demostrar el delito, puesto que se trata de una estafa. Esto está penado con hasta 6 años de cárcel, a lo que habría que sumar las de la usurpación de la vivienda.

Otra de las novedades que prevé la citada normativa es que los okupas tendrán que pagar los daños que han causado en la vivienda y, en el caso de no hacerlo, se enfrentan a penas de prisión, que se sumarán a las citadas con anterioridad. «Para los propietarios que hayan sufrido una okupación, se trata de una noticia muy positiva. Hasta ahora pasan años con la impotencia de no poder hacer nada para reciperar sus viviendas y ver como se las destrozan, mientras siguen pagando gastos como la contribución, el agua, etc.».