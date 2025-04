El aceite, el vino, el queso y el calzado de Baleares, bajo la amenaza de los aranceles de Trump

El anuncio de aranceles de Estados Unidos supone un revés para los intereses de empresas de Baleares. «Son un ataque al sector primario, a nuestra industria y a la economía europea», aseguró la presidenta del Govern, Marga Prohens, apuntando a la necesidad de ofrecer una respuesta conjunta tanto en el plano regional como en el nacional e internacional.

El Govern medita ahora qué medidas puede tomar tras el anuncio de los aranceles a productos como el aceite, el vino, el queso o el sector del calzado. Estados Unidos compró entre el 1,5 % y el 2 % de los productos exportados por empresas de Baleares entre 2017 y 2024, con un valor medio anual de unos 39 millones de euros.

En consecuencia, el impacto de los aranceles del 20 % instaurados de manera unilateral por Donald Trump será limitado, según los datos de que dispone el Govern. Los principales importadores de productos de las Islas son Alemania, Francia y los Países Bajos, por este orden.

Por su parte, la industria agroalimentaria analiza la situación de las exportaciones hacia Estados Unidos y el consecuente encarecimiento del precio de sus productos debido a los nuevos aranceles. El más afectado por la nueva coyuntura será el queso con sello Maó-Menorca ya que EEUU es su principal mercado internacional. El presidente de la DO Formatge Maó-Menorca, Joan Bosco Triay, auguró una clara reducción del mercado y un incremento de precios.

«Importamos 110 toneladas de queso a los Estados Unidos, lo que supone un 11 % de nuestra producción», explicó mientras aseguró que el incremento de los aranceles «afectará de manera muy negativa a nuestras ventas, ya que el precio del queso subirá un 20 %».

Pese a ello, Bosco Triay recordó que esta no es una situación nueva para los productores de queso pues en el último tramo de la primera legislatura Trump ya impuso unos aranceles del 25 %. «En este momento aguantamos las exportaciones vendiendo a beneficio cero o incluso con pérdidas, mientras los distribuidores americanos también rebajaron su margen de beneficio», explicó mientras rememoró que con la llegada de Biden a la presidencia se eliminaron los aranceles. «Ahora la situación es muy diferente, por lo que somos conscientes de que se reducirá el mercado», añadió. Pese a ello el presidente de la denominación de origen menorquina informó que el queso de Maó-Menorca se exporta a 44 países. «Deberemos consolidar estos mercados internacionales, así como el mercado nacional».

Una situación bien diferente se en el caso de los productores de Baleares de aceite de oliva o vino ya que en ambos casos las exportaciones hacia Estados Unidos son escasas. Así lo confirmó el presidente de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol, al recordar que solo uno o dos productores de aceite tienen mercado en EEUU.

El problema del aceite

«Lo que nos preocupa no son las exportaciones, sino como esta decisión trastocará el mercado de aceite a nivel internacional». «Estados Unidos es un gran consumidor de aceite, pero no tiene casi producción ni condiciones climáticas para hacerlo, por lo que reportará un incremento de los precios a los ciudadanos americanos», añadió Mayol quien advirtió que si bien Baleares no es una gran exportadora, sí que puede afectar a los productores de aceite de la Península que no podrán venderlo.

Una situación similar es la que vaticina también el presidente de la DO Binissalem, José Luis Roses. «A nivel nacional hay una gran exportación de vino, una realidad que no se da en Baleares con una incidencia más baja», explicó Roses mientras se mostró preocupado por la «presión que se originará en los precios». «Si se reducen las exportaciones de vino de la Península, este deberá colocarse en otros mercados, lo que puede generar un desajuste de precios», añade.