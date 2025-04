«El desprecio por la Filosofía se da por el dominio de una mirada materialista de nuestras vidas»

En España existe una cultura política que desde hace décadas ha ido arrinconando la presencia de la Filosofía en la enseñanza, en mayor o menor medida según si gobierna la izquierda o la derecha. Ahora solo es obligatoria en Bachillerato y en la ESO únicamente se da la optativa Valores Cívicos y Éticos, que introduce algunas similitudes. Para ganar horas de Matemáticas, la Conselleria d’Educació reducirá de dos a solo una hora semanal el tiempo dedicado en los institutos de Balears a esta materia, justificando que otras diez comunidades ya lo hacen y que así lo permite la normativa vigente.

«La juventud tiene derecho a esta asignatura; es escandaloso que la recorten a una única hora semanal porque la lectura que hará el alumnado es que importa menos que el resto. Además de que apenas tendremos tiempo para tratar los temas como toca. El problema de los resultados matemáticos, a nivel pedagógico, no se soluciona con más horas. Se necesita mayor inversión, pero se opta por la opción más económica», considera la presidenta de la Associació Filosòfica de les Illes Balears, Elisa Rosselló.

Denuncia que cuando se reunieron con representantes de la Conselleria les dijeron que para «compensar» la pérdida de horas podrían priorizar que los profesores de Filosofía dieran las horas de atención educativa, que ni siquiera se evalúa. «Como para tenernos entretenidos y no perder horas laborales. Es una ofensa», afirma, y cree que «el desprecio por la Filosofía se da porque domina una mirada productivista y materialista de la vida que pagaremos caro». «En un mundo donde nos proponen tener un kit de supervivencia por haber sido incapaces de dialogar, recortan lo que más hace falta. Es una decisión nada ética ni cívica. Un alumno me dijo que esta es una asignatura para la vida, que no se olvida y que pasa por delante de lo académico», dice.

Rosselló lleva 33 años dando clase y confiesa que es una «enamorada» de la filosofía y que lo suyo es pura vocación. «Cada día vuelvo a casa con ilusión; si volviera a nacer, haría lo mismo», asegura orgullosa, pero lamenta que la docencia está «menospreciada» y que cada vez menos gente quiere ser docente. «El gran mal es la falta de recursos. Cada gobierno cambia lo que ha hecho el anterior y exigen más sin aportar recursos y estar a la altura de las expectativas que piden», señala, y anuncia que las asociaciones filosóficas de España prevén actuar ante esta situación. «Hannah Arendt dijo que el mal es no pensar», concluye.