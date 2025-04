PP y Vox rechazan una propuesta del PSIB para desarrollar la ley de memoria y crear itinerarios pedagógicos

El PP y Vox han votado este miércoles en el Parlament en contra de una proposición no de ley que había presentado el PSIB para desarrollar la ley de memoria democrática y, entre otras cuestiones, crear rutas de la memoria e itinerarios pedagógicos , además de incluir esta materia en los currículos escolares. Estas iniciativas, que contempla la ley vigente, se han ralentizado desde el cambio de Govern, que sí ha desarrollado la ley de personas desaparecidas o 'de fosas'

Esta propuesta la ha defendido el diputado socialista Omar Lamin, que se ha referido a lo ocurrido el martes durante el pleno, cuando el diputado de Vox Sergio Rodríguez aprovechó una de sus preguntas para «felicitarles por el Día de la Victoria», en referencia al parte del final de la Guerra Civil que firmó Franco en Burgos en 1939. Según Oscar Lamin, lo sucedido el el pleno muestra como la defensa de la memoria es más necesaria que nunca. «Cuando el fascismo avanza y todo se banaliza, es más necesario que nunca».

Rodríguez ha esto presente en el debate y ha intervenido. Forma parte de la comisión de Asuntos Institucionales que ha rechazado la propuesta. Y ha afirmado que sus palabras fueron «una ironía». El presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (también de Vox) calificó sus palabras de «broma». La Junta de Portavoces revisará esta mañana lo sucedido. La oposición reclamará a Le Senne medidas y que se amonesta a Rodríguez aunque a la vista de lo ocurrido en la comisión de este miércoles es poco probable que se tomen medidas.

La portavoz del PP en cuestiones de memoria democrática. Cristina Gil, ha anunciado que no apoyaría la propuesta socialista. Y ha acusado a los socialistas de promover una «visión única de la historia». También ha dicho que corresponde a los centros y no a los partidos definir los currículos. «Lo que nos piden es que la Administración se inmiscuya en los centros». La diputada ‘popular’ ha señalado que antes de establece ‘rutas de memoria’ hay que definir los espacios de la memoria y que el anterior Govern no los termino.

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon si ha apoyado la iniciativa y también ha considerado «muy grave» tanto la actuación de Rodríguez como la de Le Senne. El diputado de Vox ha tildado este miércoles de «chorradas memorialísticas» las propuestas que recogía la iniciativa que no ha prosperado.