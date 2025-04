Un okupa de la rotonda de la carretera de Sóller: «No sé nada ni tengo dónde ir»

Las obras de ampliación de la polémica rotonda de la carretera de Sóller, que conecta con el polígono de Son Castelló y Son Pacs, llevará consigo una serie de intervenciones que afectarán a una casa okupada al pie de la via. Y es que el Consell de Mallorca, a causa de estos trabajos que permitirán descongestionar un punto 'caliente' de la red viaria y de los accesos a Palma, deberá expropiar varios terrenos y a la vez proceder al desalojo de los okupas que resisten en el interior de una casa abandonada, en estado de ruina y que corre riesgo de derrumbe, ubicada en unos de los costados de la rotonda.

El edificio, cuyos accesos son una trampa por la caída de parte de la cubierta de una planta interior, ha sido sellado con candados y cadenas por parte de los okupas, que llevan tiempo instalados en su interior, donde se reparten en diferentes estancias. Las quejas por parte de los vecinos próximos han sido constantes, pero las obras que se desarrollarán en la rotonda parecen poner fecha de caducidad a la presencia de estas personas sin hogar que se han hecho fuertes e incluso han llegado a conectarse a la red eléctrica del exterior para poder tener suministro.

Uno de los okupas residentes en el edificio mostró su sorpresa al ser preguntado por estas actuaciones y su más que posible desalojo. «No sé nada ni tengo donde ir», balbuceaba ante la pregunta del periodista de Última Hora, dejando claro que no tiene intenciones de abandonar el edificio por el momento. «De aquí no me voy», sentenció visiblemente incómodo por la presencia de un medio de comunicación en la zona. La mayor parte no está presente durante el día, trabajando o buscándose la vida de diferente manera.

El Consell de Mallorca planea poner en marcha dos carriles con la intención de que los usuarios que proceden de Son Sardina o del Camí del Reis no se vean obligados a entrar en la rotonda en caso de dirigirse a Palma, en la línea de actuaciones previas como las ejecutadas en el polígono de Can Valero.