«Prohibir empadronarse en autocaravanas niega la accesibilidad al sistema de protección»

Maria Fuster, vocal del Consejo General de la Psicología y cocordinadora, junto con Santiago Boira, de la División Profesional de Psicología de la Intervención social en España es todo un referente de la psicología social en el país. Este miércoles estará a las 18 horas en la sede del Colegio de Psicólogos de Palma para hablar sobre las carencias y retos de la atención a la salud mental en los servicios sociales. La crisis de la vivienda está provocando un éxodo de la ciudad a los pueblos, donde el psicólogo social es un 'rara avis'.

La sociedad está cambiando. Las personas que acuden a los servicios sociales ya no tienen el perfil tradicional. Tenemos profesores y hasta sanitarios viviendo en autocaravanas. ¿Está cambiando al mismo ritmo la atención social?

—No lo suficiente. El papel de los profesionales de la psicología en lo que coloquialmente conocemos como servicios sociales es de vital importancia importancia en los tiempos actuales, en los que hay muchísimo malestar social. Hay que atender a las personas que en situación de vulnerabilidad necesitan cuidados esenciales y mínimos sin tener una patología clínica.

¿Conoce el caso de Baleares? La crisis de la vivienda está provocando un éxodo de población hacia los pueblos, cada vez hay más asentamientos y trabajadores viviendo en caravanas.

—He podido contactar con compañeros para tener una idea de cómo estáis en Baleares y lo que me trasladan es que la situación insular ha hecho que estos perfiles extremos se den cada vez más en Mallorca. Los grandes núcleos urbanos como Palma son los que tienen una mayor concentración de medios, pero en los pueblos pequeños no hay acceso a equipos interdisciplinares. En España tenemos un modelo asistencial centrado en la gestión de prestaciones, pero la realidad cada vez es más compleja y crece la demanda social.

¿También está cambiando el perfil?

—Sí. Hay una gran disparidad. Hay niños y niñas, adolescentes y personas mayores en situación de adversidad altamente vulnerables y necesitan de servicios específicos para ser atendidos. Salvo en determinadas comunidades, no se garantizan esos equipos multidisciplinares potentes. En este momento estamos trabajando por la transformación en línea con el Ministerio. Sabemos que hay estrategias estatales importantes dirigidas a desarrollar un modelo comunitario de atención centrado en la persona y en programas que permitan dar un apoyo que este tipo de poblaciones se aparten de la soledad.

¿Baleares suspende en atención social?

—Lo que puedo decir es que en 2023 el índice de desarrollo de los servicios sociales le daba un 4,86 sobre 10.

No llega al aprobado…

—Los gestores y directores de centros de servicios sociales lo califican de débil, el nivel más alto es el del País Vasco y en los irrelevantes está Murcia. Falta mucho por hacer, aquí también.

¿Mallorca se está convirtiendo en 'Nomadland'?

—Mi conocimiento es relativo, pero sí que es verdad que hay una conexión directa con los índices de pobreza. Antes, trabajar era una garantía de un sostenimiento básico en condiciones de dignidad. Ahora la presión habitacional es muy importante y gran parte de los sueldos se tienen que destinar al uso de viviendas… La precariedad laboral y la dificultad de vivienda hacen que cada vez tengamos una sociedad más empobrecida. Con el desarrollo turístico aquí aumenta la complejidad. Los sueldos no tienen capacidad y eso tiene un gran impacto personal. La lectura del modelo social es que si tú cumples con formación y socialización, estudias, te relacionas y trabajas, vas a tener una garantía de vida digna y cuando eso no llega los problemas ligados a la salud mental se multiplican. Más allá de patologizar, es importante encontrar en la atención social un apoyo en el que sostenerse para poder soportar el malestar. Hay problemas que no están tan asociados a una patología clínica como a una situación de crisis.

Comenta que las grandes ciudades si disponen de esos equipos multidisciplinares con psicólogos pero en Mallorca, hay un fenómeno inverso al que ocurre en la España vaciada. La gente vuelve a los pueblos...

—Por eso importante que la legislación aborde las prestaciones en el territorio con proximidad, accesibilidad y eliminación de barreras. Si apostamos por un modelo sanitario vamos a agravar y cronificar los problemas. Hay que decir que lo positivo es que en España se están haciendo movimientos importantes en ese sentido, aunque no se dan en todo el territorio. Se empieza a apostar porque los psicólogos clínicos estén en atención primaria. Sé que en Baleares han pasando de 5 a 9, la mirada en la prevención es lo más importante. Unido a los movimientos a nivel educativo (Baleares cuenta con casi 80 psicólogos con más de 1.500 alumnos si no me equivoco…) es una apuesta importante por cambiar el paradigma. Otra cosa es la tercera pata, más allá de la atención clínica y la educación. La protección que dan los servicios sociales.

Recientemente ha sido noticia el caso de la educadora social que murió a manos de tres adolescentes en un centro de menores de Badajoz. ¿Qué es lo que está fallando?

—El sistema de apoyo en entornos tutelados es un trabajo muy importante para sostener a los adolescentes en los procesos de socialización que vienen de circunstancias de muy duras. El psicólogo se encarga de esa parte de sufrimiento. Estamos, pero no en número suficiente. En el sistema sanitario y educativo pasa lo mismo. Los indicadores de profesionales quemados y agresiones en esos ámbitos son el resultado de una sociedad desgastada y crispada. Si a eso le añades perfiles de trauma, violencia o carencias muy graves, si no tenemos un mensaje y un sostenimiento adecuado de profesionales en número suficiente con buenas condiciones laborales para sostener a estos menores que se manejan con un montón de expectativas difíciles, nos encontramos con conductas que cada vez están más fuera del sistema. Lo que ocurrió en Badajoz nos tiene que hacer recapacitar, porque el dolor de las familias que dejan las víctimas es inmenso. Todo el sistema en este país es muy precario. Faltan muchos recursos y de hecho a nivel europeo se ha dado un toque de atención, porque hay que invertir para desinstitucionalizar, los menores tienen que crecer en entornos familiares y es difícil que salga bien si no se hacen las cosas a tiempo.

Habla de la necesidad de dotar con equipos multidisciplinares. ¿Qué tipos de profesionales los integran?

—Hablamos de muchos roles, pero trabajadores sociales, educadores y psicólogos tienen que estar en números suficientes. Tiene que haber una regulación de las profesiones. En Europa hay servicios que requieren una regulación específica porque trabajan con una vulnerabilidad especial que tiene que ver con derechos fundamentales de los niños y adolescentes. En España en la educación y la sanidad el número de profesionales está regulado, pero eso es algo que no pasa con la intervención social porque es una competencia autonómica y llegar a un consenso es complicado. Tenemos que procurar que al menos haya un marco organizado para cumplir con los derechos fundamentales.

Pero las competencias de Sanidad y Educación también están transferidas en Baleares...

—Sí. En Baleares las dos primeras están transferidas, pero hay marcos legislativos regulados por leyes nacionales. Hay leyes autonómicas de intervenciones sociales, pero hay una desigualdad territorial total. Por ejemplo la ley de Valencia articula los servicios sociales comunitarios entorno a los equipos interdisciplinares. Tiene que haber un equipo base en los centros con ratios de un educador social, un psicólogo y un trabajador social y el profesional de referencia tiene que ser adecuado al caso. En Baleares eso no existe. Vuestra ley es un poco antigua y tendrá que ser modificada y actualizada tarde o temprano. En Mallorca crece la demanda en los pueblos, pero en estos hay menos servicios, es como una pirámide invertida. Todos los servicios están concentrados en Palma. Si aumenta la población en el extrarradio los servicios tendrán que aumentar. Hay que entender que tenemos una problemática multicausal compleja que no podemos derivar como patología y que hay que atender en el territorio. Centralizar no tiene sentido.

La serie Adolescencia ha puesto el foco en los jóvenes y los peligros que representan las redes sociales. ¿Estamos cada vez más expuestos?

—Desde la pandemia hay más conciencia social sobre el bienestar psicológico y la necesidad de salud mental. Estamos muy preocupados y con razón. La solución no puede ser derivar a todos los niños a salud mental como si fuera un diagnóstico de enfermedad. Desde servicios sociales hay que hacer una apuesta muy importante en planificación de políticas públicas de prevención. Adolescencia es una serie muy dirigida a los adultos. Nos pone en la situación de qué estamos haciendo, si estamos mirando, atendiendo y presentes de la forma que hay que estar, teniendo atención. Es una serie muy crítica con la mirada adulta. La sociedad está muy tensionada y eso supone un riesgo. El desarrollo tecnológico, internet, los smartphone, la IA… La realidad va tan rápido que no somos capaces de generar una buena respuesta. Los psicólogos estamos viendo esa respuesta desorganizada en el mundo adulto, en la infancia y en adolescencia y no solo en condiciones de precariedad y pobreza. Nos pone en la diana a todos y a nuestros niños en cualquier condición. Si le sumas la precariedad imagina el nivel de complejidad.

Conseguir una derivación al psicólogo dentro del sistema público de salud es una odisea en Baleares...

—Toda la prevención se cae, pero no solo se tiene que prevenir en modelos sanitarios sino madurativos y educacionales, por eso es tan importante que tengamos psicólogos en las escuelas que intervienen a efectos de aprendizaje y maduración, no con medicación desde la patología. En servicios sociales pasa lo mismo. Una persona puede tener una crisis porque ha sufrido maltrato, o porque ha perdido la vivienda… Es una respuesta adaptativa normal. Hay que atenderla para que procese lo ocurrido y generar respuestas funcionales. Si lo limitamos al sistema sanitario equiparamos salud y sanidad y tenemos un problema. Tampoco podemos ‘sanitizar’ la educación.Tenemos un modo de vivir altamente exigente y las exigencias son tan fuertes que aunque las familias tengan los apoyos, unido a las condiciones de desarrollo que generamos, esto es un caldo de cultivo...

¿Sabe que el alcalde de Palma quiere prohibir a la gente vivir en autocaravanas? ¿Cómo podrán esas personas recibir la atención que necesitan?

Si no tienes empadronamiento no estás a muchos niveles en el sistema administrativo. Si no formas parte del registro tenemos un problema que se va multiplicando. Niega la accesibilidad al sistema de protección.