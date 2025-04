Gloria y olvido: El invento mallorquín que cambió el rumbo de la energía en España

Que Mallorca es tierra de molinos es algo innegable. Durante años fueron imprescindibles en las zonas de la marjal donde servían para extraer de los pozos y albercas el agua de riego. Como tantas otras cosas, a partir de los años 60 se convirtieron en reclamo turístico, hasta que fueron desapareciendo poco a poco con el retroceso de la actividad agraria. Actualmente hay más de 3.000, pero apenas un 5 % están en funcionamiento.

Las restricciones al uso de combustibles fósiles impulsan un cambio de paradigma en Europa que está modelando también nuestro futuro energético. Desde el año 2020 la central térmica de Es Murterar tiene dos de sus cuatro grupos apagados y los otros solo pueden funcionar un máximo de 500 horas al año cada uno. Arrancan solo cuando lo solicita el operador, en este caso Red Eléctrica. Cuando entre en funcionamiento el segundo cable eléctrico que conectará Mallorca con la Península, cesará totalmente su actividad.

Lo que pocos saben es que la Isla, que aumenta cada vez más su dependencia energética de la Península,fue pionera de la energía en España. En el año 1979 el ingeniero mallorquín Josep Pascual inventó el primer aerogenerador para la producción de corriente conectado a una red eléctrica. Estaba ubicado en Manacor.

«La construcción del primer aerogenerador conectado a la red eléctrica de España fue mi tesis doctoral. Entonces yo era el jefe del sector de Manacor en Gesa y aproveché todos los adelantos del momento. Utilicé el primer ordenador que llegó a Mallorca. Me lo enviaron desde California en piezas y lo monté con dos compañeros para hacer el sistema de control de ese autogenerador que inyectaba en la red eléctrica 1.500 W de corriente.

Imagen del primer molino de viento de España que volcaba corriente a una red eléctrica.

Así fue como el ingeniero industrial se convirtió en doctor y cómo Mallorca marcó un hito histórico en la historia de la electricidad en España. No fue el único. Junto a los también mallorquines Jose Luis Cardona y Sebastià March, el doctor Josep Pascual puso en marcha el primer departamento de energías renovables de España bajo la presidencia de Feliciano Fuster en Gesa. En él desarrollaron los primeros paneles solares y los primeros aerogeneradores, ya de 30 KW. En 1981 se construyó el primer parque eólico en pruebas de todo el Estado en la sierra de Alfàbia y tres años después sus prototipos se utilizaron para crear los primeros parques eólicos de España.

El primer parque eólico de España estaba en las sierra de Alfàbia .

«Incorporamos los conocimientos de aquél primer molino de Manacor y los ensayos se hicieron en mi estación de Manacor y en la Sierra de Alfàbia, donde montamos los dos primeros molinos de prueba. Al final 36 de nuestros molinos se usaron en los tres primeros parques eólicos de España, en Canarias, Zaragoza y Galicia. No solo fueron los tres primeros de España sino que durante un tiempo fueron también los tres más grandes de Europa. El de Zaragoza tenía cinco molinos y los otros 12», dice el experto.

Lamenta que aquel hito, como los tradicionales molinos de viento que encandilaban a los primeros turistas, haya quedado en el olvido. «Que el primer parque eólico de España estaba en Mallorca es algo muy desconocido por los mallorquines y deberíamos estar muy orgullosos», reflexiona.

No deja de resultar irónico que la ‘Isla de los molinos’ que una vez hizo historia, avance hoy en la generación de energía renovable hipotecando su escaso suelo rural para construir grandes parques solares. Hace más de diez años que el Consell de Mallorca debía aprobar una zonificación, similar a la que se aplicó para regular el alquiler de viviendas turísticas, que debía determinar las zonas idóneas para la producción de energía solar, priorizando las áreas urbanas e industriales. No lo ha hecho.

Pasa el tiempo y las placas solares siguen minando el suelo que alimenta al sector primario. Los payeses, ya no solo compiten con el alquiler vacacional en rústico, también lo hacen con las energéticas que convencen a los propietarios de fincas para convertir sus terrenos en desuso en un alquiler rentable a largo plazo en el que instalar los parques fotovoltaicos.

La población y la llegada de turistas no han dejado de crecer desde el boom de los años 60 en Mallorca, lo que a su vez dispara la demanda energética. A la par que aumentan el número de residentes y el número de plazas vacacionales, también se incrementa la demanda de alimentación. El suelo rural retrocede y de nuevo crece nuestra dependencia del exterior. ¿Aún estamos a tiempo de salvar el patrimonio de la marjal y garantizar el abastecimiento? El doctor Josep Pascual, que hoy es el presidente de la Asociación de Amigos de los Molinos, cree haber dado con la fórmula.

«Los antiguos molinos de viento para la extracción de agua se caen por falta de uso. ¿Qué podemos hacer para salvarles la vida? Intentar reconvertirlos en molinos para la generación de corriente eléctrica», explica.

Los molinos tradicionales están desapareciendo.

A principios del mes de marzo patentó un invento clave para esa reconversión. Utiliza un motor de coche cedido por Audi como generador. El prototipo se instaló hace ahora un año y medio en un molino tradicional de viento en Son Ferriol. Una vez superada la primera fase de pruebas, el ingeniero ha registrado la patente. «Ha terminado la primera fase, que consistía en la generación de electricidad de día y de noche. Ahora inicia una segunda fase de pruebas. Lo hemos modificado para pasar de una velocidad constante a una velocidad variable», relata.

El éxito del proyecto invita a ser optimistas. En Mallorca hay identificados en este momento unos 600 molinos de viento harineros en Mallorca y unos 3.000 dedicados a la extracción de agua. Están distribuidos en tres zonas muy delimitadas: Sant Jordi-Son Ferriol, Campos-Ses Salines y sa Pobla-Muro-Búger.

Los esfuerzos empleados en su restauración a principios de los años ochenta no fraguaron. «Las restauraciones que se hicieron en 1979 y 1970 eran puramente estéticas, no de maquinaria. Aprendimos que el problema no es que no se rehabiliten, sino que si no les das un uso al cabo de unos años se vuelven a degradar» hablamos de restauraciones estéticas no de maquinaria. Vimos que el problema es que si los rehabilitas pero no les das un uso al cabo de unos años se vuelven a degradar», reflexiona el ingeniero.

Todos los ojos están puestos en ese prototipo que gira en Sant Jordi desde el año 2023. Instalando el generador de Audi, un solo molino de marjal puede generar 15.000 kw al año con vientos de 5 metros por segundo de media anual. «Para que la gente se haga una idea. La energía que produce basta para abastecer tres viviendas rurales y un coche eléctrico circulando dos años por Mallorca», dice el inventor.

La idea es extender el prototipo con la ayuda de las administraciones a otros molinos de sa Pobla, Muro y Búger. Esta vez Mallorca no se puede dormir en los laureles si quiere hacer historia, porque otros países van detrás. «Creta, Malta y también Fuerteventura ya nos han contactado porque tienen un problema de pérdida patrimonial parecido al nuestro», sentencia Pascual.