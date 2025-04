El sector de la justicia juvenil se planta: «Basta ya de precariedad»

Cerca de medio centenar de personas del sector de la justicia juvenil y protección de menores se han concentrado este martes ante la Conselleria de Famílies i Afers Socials en respuesta al proyecto de Real Decreto que ha anunciado recientemente el Ministerio de Infancia y Juventud para establecer unos estándares mínimos en la atención a los niños y los jóvenes tutelados. «Basta ya de precariedad», se ha podido escuchar durante el acto. Entre las reivindicaciones, los profesionales piden que se revisen los ratios, se eviten los macrocentros y se hagan inspecciones periódicas para que se cumplan las condiciones sociolaborales.

La concentración ha sido convocada por los sindicatos CCOO, STEI Intersindical, CSI-SCIF, el Colegio de Educadores Sociales de las Islas y la Asociación Balear de Integradores Sociales, los cuales han pedido la unificación de los 17 modelos autonómicos y garantizar una protección equitativa para los cerca de 50.000 niños y adolescentes que conforman el sistema de acogida residencial y/o de centros socioeducativos de justicia juvenil del Estado.

Durante la lectura del manifiesto, los protestantes han pedido que se incluyan en el Real decreto una serie de propuestas como que se promuevan proyectos que se adecuen a la responsabilidad penal del menor, sobre todo en la intervención de las medidas judiciales, la cualificación profesional y el establecimiento de ratios específicos para cada modalidad de internamiento. También, ampliar los recursos de los programas de acompañamiento y transición a la vida adulta hasta los 21 años.

Por otro lado, han reclamado que se creen recursos específicos y especializados terapéuticos o de trastorno de conducta y dar más recursos a los centros de alta intensidad existentes; que se garantice unos espacios libres de violencia; delimitar el tiempo de los centros de emergencia; o limitar las plazas para los centros de acogida para que se acojan a ocho menores como máximo en cada unidad de convivencia; entre otras reivindicaciones.

«Pedimos unas condiciones laborales justas, con unos ratios justos que permitan una atención de calidad y de seguridad para el sector», ha dicho el responsable de Protección de Menores de CCOO, Eduardo Rodríguez. En Baleares «probablemente existen unos ratios mejores que en otras Comunidades, pero no son suficientes ni se respetan en el día a día», ha asegurado. Se suele contar por cada ocho menores con cuatro educadores y tres auxiliares «dependiendo de las características de los menores». La inseguridad es otro de los principales problemas: «Hay muchas situaciones de peligro que se podrían evitar con recursos».

En este sentido, ha señalado que no es solo cuestión de tener más personal cualificado sino de que no haya turnos con un único profesional, especialmente «en los de noche». «Lo que más necesitamos son recursos para nuestra seguridad», ha apuntado el delegado sindical de CSIF en centros de reforma y protección, Alejo Malovell. «Llevamos muchos años con esta problemática y queremos que se actúe ya, para que no pase ningún otro incidente como el que ha habido en la Península», se ha referido Malovell en relación con el asesinato de la trabajadora social de Badajoz.

Por ello, desde hace años el colectivo pide un plus por peligrosidad que la Administración aún no ha reconocido: «Sin el plus, parece que no existe la peligrosidad. No somos vigilantes pero somos los que estamos 24 horas ahí y cuando llamamos a seguridad el episodio de peligro ya ha sucedido. Agresiones verbales, físicas, lanzamiento de objeto. Son muchas cosas», ha añadido.