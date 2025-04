Mateo pide alejar de la disputa partidista el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reivindicado este martes las políticas del Govern para garantizar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables como jóvenes en riesgo de exclusión y mujeres víctimas de violencia machista y ha instado a que está cuestión «no sea objeto de disputa política» y ha reconocido que ya se avanzó en la anterior legislatura.

En el debate de las preguntas de control en el pleno del Parlament de este martes, el responsable de Vivienda ha respondido a la diputada socialista Malena Riudavets, que ha preguntado al Ejecutivo por las medidas concretas para favorecer el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables. Mateo, sobre esto, ha señalado que el Ibavi tiene conveniadas 180 viviendas con entidades del tercer sector para que jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia machista y otros colectivos vulnerables accedan a una vivienda.

La diputada del PSIB, sin embargo, ha llamado la atención sobre el hecho de que la situación es «insostenible» y ha acusado al Ejecutivo de acometer políticas en materia de vivienda benefician a los promotores y no protegen a los más vulnerables. «Vamos a seguir en esta línea, como también se intentó hacer en la anterior legislatura. Todo esto no nace ahora y no debe ser objeto de disputa partidista. Yo pediría a todos los grupos responsabilidad», ha concluido el conseller.