El almirante Juan Rodríguez Garat: «27 enanos no hacen un gigante»

«Soy optimista. Creo que irá bien». A partir de ahí, el almirante Juan Rodríguez Garat no deja de dar malas noticias. El militar retirado presentó ayer en el Círculo Mallorquín su libro Tambores de Guerra. Contra el desarme moral y militar de España. Editado hace casi un año, ya avanzaba el debate sobre defensa en la UE y en el estado. «Estamos viviendo tiempos muy difíciles y todo el mundo se está dando cuenta. Las reglas se están tambaleando». «No me gustaría que nos dijeran que no tenemos cartas», añade.

Describe varias señales de ese cambio: desde el uso de las armas nucleares para proteger una guerra de conquista, en el caso de Rusia en Ucrania a la eclosión de Trump. «Los pilares sobre los que descansaba nuestra sensación de seguridad se han caído. Todas las regiones del mundo están invirtiendo en armamento y no tenemos claro el papel de la OTAN, incluso una vez que se vaya Trump». Ahí apunta al «shock» que ha supuesto para Europa constatar que «su voz se ha dejado de escuchar» en un mundo en el que se ha impuesto la ley del más fuerte y de así surge la necesidad de volver a tener peso propio en la defensa. «A lo que debemos aspirar es a tener algo que decidir en el mundo de mañana» y para eso, se necesita autonomía defensiva, señala el almirante. Rodríguez Garat advierte que «27 enanos no hacen un gigante». «Se habla de un ejército europeo y no puede ser porque los ejércitos son de los países. La OTAN tampoco, pero es capaz de disuadir porque todo lo que falta, todo lo caro, lo ha puesto Estados Unidos». Repasa el contenido del Libro Blanco de la defensa de la UE, publicado la semana pasada y dónde es necesario ese refuerzo. pone en primer lugar la creación de un escudo de misiles propio. «La guerra de Ucrania o la situación en Oriente Medio ponen de manifiesto que todo va de misiles balísticos y de defensa de misiles balísticos y eso no lo tenemos. Esos sistemas, Europa no los tiene y no los podemos comprar a quienes sí disponen de ellos. Estados Unidos e Israel». Será tarea para una década, apunta. Otras capacidades necesarias son las que tienen que ver con portaviones o con sistemas de despliegue rápido. La misma necesidad, apunta, también la tiene España. Pone como ejemplo un escenario verosímil: que la crisis del Sahel se extienda a Argelia o Marruecos y se pueda vivir una situación como la que protagonizan los Hutíes en Yemen. También reclama que se abra un debate sobre las armas nucleares en la Unión Europea. «Hay un tabú en torno al tratado de no proliferación, pero hay muchos países que no lo están cumpliendo y sería necesario un debate ciudadano». Explica la importancia de dotarse de esa disuasión: «Hay que dejarle claro a Putin que si usa armas nucleares contra Europa será lo último que haga».