Los jueces de Palma exigirán una negociación real o impondrán costas

Esta semana entra en vigor el primer paquete de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que pondrá patas arriba la administración judicial actual. A partir de esta semana será obligatorio acudir a un método de mediación antes de interponer una demanda en cualquier juzgado de Primera Instancia y varios acuerdos de unificación de criterios adoptados por los magistrados de Palma, avisan que esa negociación previa no puede limitarse a cubrir el expediente. Las consecuencias de no hacerlo, según han acordado los jueces de Familia, no se quedarían en la inadmisión de la demanda de plano sino que pueden extenderse a la imposición de costas procesales.

En las últimas semanas, los jueces de diferentes jurisdicciones han acordado una serie de criterios comunes para aplicar la nueva legislación. De forma unánime, los jueces de Familia entienden que «no basta un mero correo entre profesionales o particulares» para justificar que ha habido una actividad negociadora. Será obligado acreditar qué propuesta se ha hecho y que se ha trasmitido a la otra parte. La junta de jueces de Primera Instancia no ha sido tan taxativa al fijar criterios comunes. Su acuerdo clarifica su postura en torno a dos cambios de competencia: todas las demandas sobre maternidad, paternidad, filiación y adopción pasan a los juzgados especializados en Familia y la competencia por la pérdida o destrucción de equipajes pasará a los mercantiles. Algo que no ocurrirá con los retrasos de vuelos o las denegaciones de embarque por aerolíneas, que se queda en los Primera Instancia. El inminente cambio de la normativa inquieta mucho en medios legales. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados mostró ayer su «máxima preocupación» ante la «incertidumbre y dudas» que genera su aplicación. Aunque valora de manera positiva el impulso a la negociación y a métodos de solución de controversia, critica «la indefinición sobre la forma de justificar esta actividad, los diferentes criterios para apreciar el cumplimiento del requisito o la amenaza sobre el deber de confidencialidad». La Junta de Gobierno destaca que «el hecho de que hasta el momento no se hayan proporcionado pautas claras y homogéneas deja abierta la posibilidad a múltiples interpretaciones, que pueden ser distintas de un juzgado a otro o entre territorios». Otro motivo de crítica es que aún no se haya aclarado de qué manera el recurso previo a los métodos de solución quedará establecido para los beneficiarios de la justicia gratuita.