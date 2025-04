Baleares, a salvo de un impacto directo del plan arancelario de Trump

Las exportaciones de Baleares durante 2024 alcanzaron un valor de 2.641 millones de euros, de las cuales menos de un 1 % se corresponde con mercancía importada por EEUU: 21 millones de euros, un 0,8 % exactamente. A priori, la cruzada arancelaria global del Gobierno estadounidense no debería tener importantes efectos directos sobre las Islas, si bien ningún territorio es inmune al efecto dominó en cualquier decisión de calado de la primera potencia económica. Cámara de Comercio, patronales empresariales y economistas de las Islas analizan el futuro inmediato un día antes de que Donald Trump abra un nuevo capítulo de la historia económica con lo que a su juicio es «la palabra más bonita del diccionario», arancel. El Día de la Liberación ya está aquí.

Cambra de Comerç de Mallorca

Maneja un porcentaje de productos exportados a EEUU de entre el 1 % y el 2 %, dato que certifica que «la principal demanda se encuentra en la Unión Europea» y relativiza el impacto del plan arancelario de Trump. No obstante, desde la Cambra, que preside Eduardo Soriano, se apunta que «hay que ver cómo afecta la política arancelaria a nivel europeo y si puede repercutir de forma negativa en el Archipiélago». En ese sentido, se pone en valor la apuesta por la búsqueda de mercados alternativos de las pymes baleares, a las que la Cambra «continúa apoyando en sus procesos de internacionalización» y ayudándolas en la identificación de esos mercados. Ejemplo de ello es la jornada celebrada la pasada semana sobre Mercosur con el objetivo de tender puentes con Latinoamérica.

CAEB

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) señalan que están todavía a la espera de que se concreten las medidas anunciadas por Trump, en este caso con dosis extra de escepticismo y prudencia, ya que «se están produciendo numerosas declaraciones y anuncios que finalmente o no se aplican o se modifican». La patronal pone como ejemplo la suspensión de los aranceles a los productos de México y Canadá u otras amenazas que igualmente siguen sin materializarse a día de hoy. En cualquier caso, el plan de Trump «debe tener poca repercusión directa en las empresas de Baleares porque no afecta a sectores clave de nuestra economía». Sin embargo, alerta de que «nuestra dependencia de Europa podría acabar repercutiendo en un alza de los precios de según que productos», especialmente, apunta, si Europa contrataca con políticas análogas. Asimismo, también puede tener impacto negativo «si afecta a alguno de nuestros mercados emisores, como es el caso de Alemania». En todo caso, la patronal insiste en que los principales compradores de las Islas están en el entorno comunitario europeo. «Tres cuartas partes de las exportaciones baleares se dirigen a Europa, especialmente a Alemania, Francia y Holanda». Por último, CAEB recuerda que la incertidumbre no es buena en ningún caso para la economía, «tampoco para las empresas de España en general y de Baleares en particular: el tejido empresarial necesita confianza, certidumbre y estabilidad».

PIMEM

Maria Canals, ejecutiva de ventas de TVS Supply Chain Solutions, integrada en la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (PIMEM), explica que «si Trump sigue adelante decretando aranceles para todos los países que considera deficitarios en cuanto a balanza comercial habrá un gran cambio a nivel internacional». Así, Canals afirma que «los países necesitarán un tiempo para adaptarse pero podrá tener consecuencias de reestructuración de rutas navilieras afectando a las cadenas de suministro de muchos países».

Pau A. Monserrat

Miembro del Consell Econòmic i Social (CES) y profesor de la UIB, el economista Pau A. Monserrat advierte de que «lo que está haciendo Trump es crear mucha incertidumbre en su propio país y a nivel mundial, y parece que lo que busca en el fondo es que bajen los tipos de interés en EEUU: crear una cierta situación de crisis para que la Reserva Federal Americana esté forzada a bajar tipos». Así, Monserrat cree que, ya que Trump no quiere subir impuestos y tiene bastante limitado el recorte del gasto público, «intentará conseguir recursos vía aranceles a corto y medio plazo». Conociendo al personaje «es muy difícil saber si es todo parte de un plan o si va improvisando». Advierte además que entre los objetivos también está devaluar el dólar frente al euro, lo que puede perjudicar al turismo de ese país. ¿Los efectos en Baleares? «Si Europa contrataca con más aranceles tendremos un mundo más inflacionista», lo cual impactará en la subida de las hipotecas y en el posible crecimiento de la economía de las Islas.

Antoni Alcover

El economista y secretario general del CES es bastante pesimista en cuanto al panorama que se abre en este segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, ya que «está haciendo todo lo contrario a lo que se ha estado haciendo desde Bretton Woods». Esta reacción proteccionista contra el libre mercado está cogiendo a todos los economistas con el paso cambiado, reconoce Alcover, y preguntándose si estamos ante otra estrategia del hombre de negocios que ha sido siempre el presidente estadounidense o un verdadero plan para poner del revés el orden económico mundial de los últimos 80 años. Estas políticas, «empobrecen toda la economía internacional: los países más pobres son los proteccionistas». No hay ninguna ganancia tampoco para EEUU, señala, salvo si se considera que está diseñando un escenario global en el que tiene la sartén por el mango. «Una de las únicas excepciones al libre cambio sistema más recomendable para ganar dinero es el monopolio». Un mensaje de optimismo, no obstante: «Puede ser una gran oportunidad para Europa».