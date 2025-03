Francisco Serrano: «Creo en el tesoro más preciado que tienen las cofradías: la juventud»

La parroquia castrense de Santa Margarita de Palma acogerá el 4 de abril, a las 19.30 horas, el acto del pregón de la Semana Santa de Palma que estará a cargo de Francisco Serrano Almuedo (Sevilla, 1965), militar, residente en Palma desde 1993; hermano mayor de la Hermandad Sacramental y cofradía Castrense del Señor de la Humildad y Nuestra Señora de la Paz, fundada en 2009 y perteneciente al Arzobispado Castrense de España.

¿Qué representa para usted ser el pregonero de la Semana Santa de Palma?

—Para mí es un honor y un orgullo ser el pregonero en esta ciudad a la que tanto amo, ya que me acogió hace más de treinta años y donde conocí a la que hoy es mi mujer y donde he vivido felizmente. Además, he podido seguir disfrutando de mi pasión, la Semana Santa.

¿Qué fue lo primero que pensó al recibir la noticia?

—Una gran responsabilidad, pero a la vez una alegría ya que, en mi opinión, pronunciar un pregón es compartir sentimientos con todos y habrá personas que lo entiendan y otras que no, pero, desde luego, que no quepa duda de que se hace desde el amor y el cariño. Espero estar a la altura.

¿Cómo definiría la Semana Santa de nuestra ciudad?

—Diferente, seria, austera, pero que a la vez da cabida a las distintas formas de poner una cofradía en la calle. Por eso merece todo mi respeto.

¿Son las hermandades y cofradías quienes actúan como guardianes de una herencia espiritual?

—Desde mi punto de vista, en el legado y herencia que representa la Semana Santa se juntan dos fuerzas muy importantes: la tradición y la devoción. La tradición recae prácticamente toda sobre las cofradías y los cofrades y se transmite de año en año oralmente de padres a hijos, de generación en generación, porque no está escrita. Y es una tradición que está viva ya que va evolucionando. Por otra parte, la devoción nace de los cultos a nuestros titulares (imágenes de cada cofradía) y de estos cultos, nace la ‘Unción Sagrada’, la pastoral que desarrollan las cofradías, además del trabajo con los párrocos, consiliarios espirituales y diferentes miembros de la iglesia que culminan en transmitir esa herencia espiritual y salvaguardar la Fe.

¿Es la Semana Santa un reencuentro con Dios que compartimos con el prójimo?

—La Semana Santa nos invita a renovar nuestra fe y esperanza. El camino de Jesús nos inspira a vivir con generosidad y compasión hacia el prójimo. Es tiempo de reflexión, que nos hace pensar en el amor de Dios que nos entregó a su hijo para que muriera por nuestra salvación. Este ejemplo creo que es lo suficientemente grande como para reflexionar sobre el amor hacia el prójimo.

Ilusión, esfuerzo y dedicación ¿siguen en el ánimo de presidentes y cofrades?

—Sin esto las cofradías están condenadas a desaparecer. En estos últimos años he observado desilusión y desgana en algunas de ellas y en otras, la falta de ideas y renovación. He ayudado a muchas cofradías de Palma poniendo a su disposición mis conocimientos y experiencia, que en la mayoría de casos han dado resultado, renovando y haciendo crecer muchas de ellas. Pero si no hay una voluntad de cambio, una ilusión y se trabaja en pro de las cofradías el resultado será muy negativo.

¿Cree, en general, en el potencial que atesoran los cofrades realmente comprometidos?

—Por supuesto. Además, creo en el tesoro más preciado que tienen las cofradías: la juventud. Pero hay que entenderlos y atraerlos al seno de las hermandades, saber qué piensa la siguiente generación, pero sobre todo escucharlos.

¿Qué supone la pertenencia a una cofradía además de un compromiso de vida?

—Compromiso hacia la cofradía, hacia los hermanos, ponernos a disposición de nuestra hermandad y las juntas directivas, además, estas deben ser ejemplo y estar al servicio de todos. Pero hay una palabra mallorquina que me encanta y creo que engloba muchos conceptos: ‘germano’. Ese espíritu de hermandad es el que debe de imperar y no los protagonismos.

¿Qué novedades nos depara su cofradía para este año?

—Este año la gran novedad es el cambio de día de salida e itinerario para la hermandad. Recuperamos el antiguo Miércoles Santo, saliendo a las 20.00 horas desde la parroquia de Santa Margarita hacia la Catedral y la Almudaina. El regreso será el mismo recorrido girando por la Costa de sa Pols, Rambla, Oms, Sant Miquel y Santa Margarita. Nuestro paso de misterio incorporará la nueva figura de Nicodemo, obra del escultor David Valenciano Larios, y será bendecida el próximo Viernes de Dolores.