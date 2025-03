«Creí que habría un juez que me preguntaría '¿por qué no te has casado?'»

«Creía que habría un juez que me preguntaría, ¿por qué no te has casado? y que le podría explicar mi situación para que decidiera». Antoni Font convivió con su pareja, Celina durante ocho años, hasta que ella falleció en marzo de 2022. Formaron una familia y tuvieron un hijo. Ahora es uno de los afectados que no pueden acceder a una pensión de viudedad por incumplir los requisitos tasados que marca la legislación de la Seguridad Social: al menos cinco años de convivencia en común, que sí cumple y llevar al menos dos años inscritos como pareja permanente en un registro oficial. El Tribunal Constitucional ha rechazado la cuestión que planteó el TSJIB cuyos magistrados consideraban discriminatorio el requisito. La decisión deja fuera de la pensión a una decena de viudos y viudas de las Islas cuyos casos habían quedado a la espera del recurso.

La jurisprudencia del Supremo y del Constitucional valida una legislación que impide a los jueces valorar cada una de las situaciones. Si Antoni le hubiera podido contar sus razones a un juez, esta hubiera sido su historia: «Queríamos casarnos y tener más hijos». Sin embargo, a los ocho meses de tener al primero, en 2017, a Celina le detectaron un cáncer en un estado muy avanzado. «Empezamos una lucha. Estábamos intentando pelear y salir. Tener unos pocos meses de tranquilidad». Una tregua en la que sí poder plantearse una boda. Pero no llegó. Tras una primera cirugía en septiembre de 2018, las entradas y salidas de Son Espases y del Vall d’Hebron en Barcelona fueron constantes y con un bebé a cargo. Vino el confinamiento. «Fueron tres meses en los que sí pude convivir con ella y mi hijo y ella estuvo más o menos bien». Sin embargo, a partir de ahí la enfermedad se agravó. En ese contexto, Font explica que la posibilidad de casarse de forma precipitada ante una eventual muerte era una especie de claudicación. «Era como firmar la sentencia: como te vas a morir, necesitas esto». Relata el proceso de «abrazar la enfermedad» y convivir con ella. «Fue durísimo». Por el mismo motivo, Celina nunca cogió la incapacidad permanente que se le ofreció. Quería poder seguir trabajando. Noticias relacionadas El Constitucional deja sin pensión a viudas de parejas de hecho de Mallorca Antoni fue a la Seguridad Social tras la muerte de su pareja. Tramitó la orfandad de su hijo. «Al sentarme, el funcionario me dijo que recurriera. ‘Un juez te lo va a dar’». Incluso la Policía Municipal acudió a su domicilio para hablar con él y los vecinos y constatar el periodo de convivencia en común. Sin embargo, chocó con la legislación y la jurisprudencia. Con todo, quiere agradecer de forma muy expresa la ayuda recibida en estos años. De oncología de Son Espases, de sus amigos y las de Celina. «Eso sí lo he ganado». Eso sí, se pregunta por lo cotizado por su pareja: «No es por mí, sino para ayudar a mi hijo. Ese dinero, ¿dónde va?». Juana García es otra de las afectadas. «Era mi marido, llevaba 17 años con él, viviendo». También chocó con una enfermedad. «Cuando nos habíamos planteado casarnos, enfermó y no queríamos hacerlo así. Lo paramos y se quedó ahí la cosa. Todavía tienes fe». Tras dos años, en 2022, su pareja falleció. El procedimiento judicial ha tenido el mismo resultado, en parte también por desconocimiento o una confusión con la norma o informaciones confusas: «Fue por eso por lo que lo hice, si no, no lo hubiera luchado». Concluye que sí que siente una discriminación por no acceder a la pensión, una vía legal cerrada. El apunte Otras desventajas para las parejas de hecho La percepción de una pensión de viudedad no es la única desventaja de una pareja de hecho ante un matrimonio. La abogada María Dolores Lozano, explica otra situaciones que generan problemas . El primero, la herencia. Si no hay testamento hecho, el superviviente no tiene derecho a heredar pero incluso, en el caso de que sí exista ese documento y lo recoja habrá una desventaja fiscal porque la Agencia Tributaria no aplicará el descuento que sirve a familiares. Otra situación son las pensiones compensatorias en caso de separación y otros casos dependen de la legislación de cada autonomía.