«Una subida salarial del 19 % es totalmente inasumible»

Javier Vich animó la feria turística de Berlín de principios de mes con unas declaraciones sobre la masificación que pretendía poner en negrita la visión hotelera sobre el problema. El presidente de la FEHM analiza ahora con calma los principales frentes de batalla del sector lejos del estruendo de la ITB.

¿La masificación son cuatro calles?

De las declaraciones de la ITB lo más fácil es quedarse con la nota corta, que es que los hoteleros dicen que Mallorca no está masificada. Reconozco que somos un blanco fácil. Lo que realmente quise decir es que la Isla no está saturada ni colapsada de manera generalizada a lo largo de todo el año. Y que a una feria turística ante nuestro principal mercado se va a vender las bondades del destino, no a hablar de masificación. ¿A qué seis zonas me refería? Si se busca en Internet qué zonas no debe perderse un turista aparecerá Es Trenc, es Caló des Moro, Sa Calobra, Torrent de Pareis, Cap de Formentor, Sóller y Port de Sóller, centro de Palma, Castell de Bellver y zonas comerciales del casco antiguo. Evidentemente, tenemos zonas de gran afluencia, pero si me pregunta si Peguera o Santa Ponça están masificadas la respuesta es no. Y lo mismo pasa con Cala Millor, Cala d'Or, Playa de Muro…

Pero decir «solo cuatro calles de Palma» o «solo cinco zonas de Mallorca» puede dar a entender que se pretende minimizar el problema ¿Fue demasiado vehemente en el mensaje?

Quien me conoce sabe que no soy una persona vehemente, pero sí coherente. Es cierto que existe ese problema y no es la intención minimizarlo. Sabemos que Palma tiene ese problema en determinadas zonas y quizás son más de cuatro calles. Pero no es menos cierto que hay barrios de Palma que no tienen ningún problema. Por eso al final siempre ponemos el foco en el casco antiguo y en determinados meses del año, en los días de cruceros, etcétera. Son cosas concretas, pero la semana antes de la ITB el debate político que se trasladaba era de colapso. Y hablar de colapso en una comunidad donde el turismo generó el 52 % del PIB, 22.400 millones de euros...

«Incrementar la ecotasa en temporada alta mermará el gasto del turista en comercio y restauración»

Pero nadie pone en entredicho el valor del turismo como motor económico, sino el modo en qué se valoran las externalidades negativas que genera.

La realidad es que la gente no está en contra del turismo. Cuando se ha empezado a enfadar es con el alquiler turístico en plurifamiliares, cuando los turistas invaden un espacio que está concebido para ser residencial. Cuando se mezclan los usos pasa lo que está pasando ahora. Datos sobre la mesa: desde 2015 se ha crecido en 115.000 plazas en el alquiler vacacional reglado, del ilegal ni se sabe. El sector hotelero hizo una reconversión sin precedentes con una inversión de 3.000 millones de euros para aumentar la oferta. Desde 2015 ha crecido en 23.000 plazas, un 6 %; el vacacional un 176 %, más las plazas ilegales. La responsabilidad que tenía el sector en crecer en valor y no en volumen se ha contrapuesto al aumento desmesurado del alquiler vacacional, que es el foco del problema.

Pero no el único responsable.

En las Islas tenemos cuatro grandes retos que debemos afrontar: el demográfico, la vivienda, infraestructuras y movilidad. Sus déficits son utilizados para atacar el turismo, convirtiéndolo en saco de boxeo. Urge frenar la espiral de relatos demagógicos que lo ponen en peligro. La población balear ha crecido un 42 % en los últimos 25 años. En el mismo periodo, el crecimiento en el conjunto de España ha sido del 21 %. Estamos ante una crisis habitacional sin precedentes por la inacción o la falta de políticas de vivienda en los últimos 20 años. Y es injusto que se responsabilice a un Govern que lleva dos años gobernando.

Por tanto, reconoce que la masificación existe y lo atribuye al déficit en infraestructuras, el crecimiento demográfico y el alquiler vacacional descontrolado.

Lo que sucede es que ese es un debate perverso cuando se instala en el ámbito político. El alquiler vacacional ha existido toda la vida y los hoteles hemos convivido siempre con él, pero cuando su crecimiento queda totalmente descontrolado y se mezclan los usos es cuando realmente se genera un problema. Hablar de colapso y masificación a lo largo de todo el año no es certero ni coherente. El crecimiento exponencial del turismo ilegal en las Islas y desmesurado en vacacional es lo que ha generado que en algunas zonas tengamos sensación de masificación.

¿Es partidario de acabar con todo el alquiler turístico en plurifamiliares en Baleares?

No se deberían dar ya más licencias. Y las que se dieron y se tienen que renovar ya no deberían ser renovadas. Si tenemos una crisis habitacional con la que nuestros jóvenes y nuestros trabajadores no pueden acceder a vivienda asequible y seguimos pensando que debemos destinar vivienda al alquiler vacacional tenemos un problema.

«Se utiliza el déficit en vivienda y movilidad para convertir el turismo en un saco de boxeo»

Le pregunto por las plazas en plurifamiliares que existen actualmente de forma reglada.

Si se quitaran del mercado 100.000 plazas en vacacional y se invirtieran entre 2.000 y 3.000 millones de euros en infraestructuras se acabarían muchos de los problemas que tenemos.

Están disminuyendo los turistas que se alojan en alquiler vacacional y aumentan los que van a hoteles. ¿Cuál cree que es el motivo?

La temporada pasada ya vimos casos relevantes de estafas, plataformas comercializadoras que anuncian pisos fantasma: familias enteras se han encontrado con una vivienda inexistente al llegar aquí. Hay un componente de seguridad que puede haber incidido.

Imaginemos que se solucionan todas las carencias en movilidad e infraestructuras. ¿Mantendría que hemos tocado techo en volumen de llegadas o se abrirían a recibir más turistas?

Con todo esos problemas solucionados lo que deberíamos hacer es seguir invirtiendo en la oferta. Ahora se está atacando a la demanda, pero la demanda se modula invirtiendo en la oferta. Si lo haces, segmentas mejor, alargas la temporada... No hay que crecer más en volumen, sino en valor. En los meses de temporada baja sí se puede crecer, pero en verano ya no habría que crecer más aunque se mejoraran las infraestructuras actuales.

«El Govern debería haber condenado la carta contra el turismo. El éxito de Mallorca proviene de la hospitalidad»

Se oponen al incremento del ITS en temporada alta porque creen que no tendrá repercusión en la demanda. ¿Lo peor que pueden decir los hoteleros de la ecotasa es que no les quitará clientes?

Lo primero de todo es la coherencia. Cuando se dice que va a haber un aumento de la ecotasa para incidir en la demanda, eso no es coherente. En segundo lugar, lo que hace una subida impositiva es mermar la capacidad de gasto del turista en restauración, comercio y gasto en general en la comunidad. Por otro lado, no recuerdo que la subida estuviera en el programa del PP. Es algo que no ha votado nadie. Además, hay una generación actual de en torno a 130 millones de euros de recaudación y siempre hemos dicho que lo más importante es ver el destino de esos fondos, que también sean largoplacistas, porque si no lo que acabamos haciendo son parches.

¿Se ven reflejados en el documento extraído del Pacte per la Sostenibilitat y elaborado por Antoni Riera?

Sí, claro. Hemos participado en el proceso y le hemos dedicado mucho tiempo. Y seguiremos estando en la Mesa. No compartimos el 100 % del contenido igual que muchos de los otros participantes, porque de eso se trataba precisamente: al final se trata de fijar entre todos hacia dónde debemos ir con el máximo consenso, pero evidentemente no hay un consenso absoluto en todas las materias.

«Quitar del mercado 100.000 plazas de alquiler turístico e invertir en infraestructuras acabaría con muchos de los problemas»

¿Qué opina de la carta de varias plataformas ciudadanas pidiendo a los turistas que no viajen a Mallorca?

El Govern dijo que respetaba la libertad de expresión, pero desde la FEHM consideramos que se debería haber condenado. El éxito turístico de Mallorca proviene precisamente de la hospitalidad.

Convenio de hostelería. El primer choque ha sido entre sindicatos y el sector de la restauración y el ocio. ¿Hay más sintonía entre sindicatos y hoteleros ahora mismo?

Estamos en plenas negociaciones y, como en cualquier negociación, hay momentos en que todas las partes tenemos que ir acercando posturas. Tengo esperanzas de que en abril habrá avances significativos y deberíamos vislumbrar posiciones más cercanas para entonces. Ahora es verdad que están alejadas. Estamos en el momento más álgido de las negociaciones y con posturas alejadas, pero estamos condenados a entendernos y a llegar a acuerdos que nos beneficien a todos.

Usted mismo dijo que el sector tiene que generar los atractivos suficientes para captar trabajadores. ¿Cabe ahí una subida salarial de dos dígitos?

UGT está pidiendo una subida salarial del 19 %, pero también una jornada de 35 horas semanales. Para empezar, ese 19 % es totalmente inasumible porque partimos de dos últimos convenios en los que se ha hecho esfuerzo muy grande para subir los salarios. Por lo tanto, los salarios ya están actualizados y la subida ahora debe ser moderada. Además, tenemos falta de personal y un problema de absentismo creciente no justificado.

¿Por qué cree que no había antes problemas de personal y ahora sí?

Yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión. Muchísimos trabajadores que salieron del sector tras una situación de ERTE prolongado y está costando traerlos de vuelta.

¿La inversión hotelera en alojamiento para trabajadores va a ser la tónica en un futuro?

Hay zonas con más necesidades de personal que otras. Es cierto que desde hace años estamos viendo que hay empresas que están destinando zonas o alquilando vivienda a sus trabajadores. ¿Va a ser una tendencia? Espero que no y que podamos arreglar el tema de la vivienda en esta comunidad, porque si no estaremos volviendo 40 años atrás.