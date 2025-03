Antonio Obrador: «Los arquitectos estamos mal de la cabeza, buscamos soluciones a todas horas en todos sitios»

El arquitecto Antonio Obrador ha compilado en un libro toda su dimensión creativa. Bajo el título Hotels, recopila sus trabajos más destacados y queridos en el campo de la reforma hotelera. Desde un palacio andaluz del siglo XVIII en Málaga a un hotel de playa de los años 70 de Formentera que se sumerge en un lujo de nuevo cuño. Desde un nuevo establecimiento en Madrid o el renacimiento del hotel Majestic de Barcelona. Y en todos predomina la creatividad y la apuesta por dotar a cada espacio de su propia esencia.

Este arquitecto y diseñador mallorquín se niega a la jubilación, «mentalmente cada día estoy más joven. Y los arquitectos estamos mal de la cabeza. Cada vez que vamos a casa de alguien ya estamos pensando en las soluciones que le darías», cuenta Obrador.

El Hotel Solecio se encuentra en Málaga.

De ahí la creación de este libro: «Quería sacar a la luz todos estos proyectos que he hecho con mi equipo y dar difusión a su labor». Todo esto lo dice acompañado de María Chocarro, arquitecta directora y socia de AO Estudio, que cuenta con 15 arquitectos internos, además de colaboradores externos. «A medida que me he ido haciendo mayor, en lugar de apartarme de la vida profesional he optado por lo contrario: cambiar de ubicación el estudio, seguir creciendo y mostrar el trabajo de 40 años de profesión», explica el arquitecto. de hecho, ya está preparando nuevos libros sobe sus trabajos en diseño y paisajismo.

El Gran Hotel Son Net de Puigpunyent.

Reconoce que Cap Rocat (Cala Blava) «es el proyecto que más retos supuso. Y por su buen resultado, el que más reconocimiento nos ha aportado». En cuanto al Gran Hotel Son Net (Puigpunyent), «estaba en estado ruinoso» hasta que llegó el equipo de AO Estudio. Reconoce que no puede decantarse por ningún proyecto, «son como un hijo, se les tiene un cariño especial».

Imagen de la terraza del Hotel Cap Rocat.

Publicado por Ediciones El Viso, Hotels muestra 14 de sus proyectos más destacado en la arquitectura y el diseño, como Urso Hotel & Spa (Madrid), Gecko Hotel & Beach Club (Formentera), Es Molí (Mallorca), Palacio Solecio (Málaga) o sus intervenciones en La Residencia de Deià o Castillo Hotel Son Vida. Con proyectos que pivotan entre Mallorca, Formentera o la Península, Obrador y su equipo han promovido siempre mantener la esencia del edificio y su comunión con el lugar.

Parte del equipo de AO Estudio, en su oficina de Palma. Foto: Alejandro Sepúlveda

Ajeno a las modas y en contra de la globalización en su gremio, afirma que «el minimalismo tiene un lado maravilloso, pero tampoco podemos renunciar a otras alternativas estéticas que forman parte de la evolución del arte o la arquitectura». Para Obrador, es necesario «vivir con el bagaje del pasado de nuestra cultura, de las culturas de cada lugar». El concepto del minimalismo que se ha expandido «no es minimalista, sino simple. Y además, pertenece a un fenómeno de globalización estética con el que no me identifico. Todas las ciudades son casi iguales, da igual el país en el que estén».

Vista aérea de Cap Rocat.

En estos tiempos en el que los artesanos son una especie en extinción, reconoce que «el oficio se ha ido perdiendo, antes se transmitía de generación en generación. En Mallorca aún quedan algunos maestros con los que tenemos el privilegio de trabajar».

El Hotel Majestic en Barcelona.

Se muestra dolido porque los jóvenes «prefieren muebles de Ikea que la cómoda de la abuela del siglo XVIII» y advierte que en Barcelona «han desaparecido colecciones de tablas góticas porque sus herederos las han despreciado». Obrador advierte que ante la masiva venta de propiedades en Mallorca, «no podemos criticar al que compra, porque alguien vende. El sistema está mal organizado. En los pueblos la gente tenía que renunciar a la herencia porque no podía pagar los impuestos. Menos mal que ahora todo ha cambiado». Pero no quiere parecer pesimista: «hay que luchar por conservar el patrimonio».

En su currículum se encuentran las casas de Claudia Schiffer, Adolfo Suárez o Cristina Macaya, pero se niega a dar más nombres: «Hay que ser muy respetuoso con la intimidad. El hogar es el corazón de la familia».