El PI rechaza la liberalización del suelo «indiscriminada» en Baleares

El PI-Proposta per les Illes Balears ha rechazado la liberalización del suelo «indiscriminada» en el archipiélago y ha defendido que ésta medida «solo ha de permitirse de manera controlada para garantizar vivienda a los residentes».

En una nota de prensa, ante el anuncio del Govern de desbloquear suelo urbanizable en Baleares como medida frente a la crisis de la vivienda, El PI-Proposta per les Illes Balears ha rechazado esta propuesta y ha exigido «un modelo que proteja el territorio y priorice los derechos de la población ya residente».

El presidente de El PI, Tolo Gili, ha sido claro al respecto de esta cuestión, afirmando que este partido «no está en contra de cualquier uso del suelo, sino de un uso sin criterio ni condiciones». «Cualquier liberalización tiene que estar estrictamente condicionada a garantizar vivienda para personas con más de 15 años de residencia histórica en Baleares. Esta tiene que ser la línea roja», ha reivindicado Gili, al tiempo que ha advertido que «no se puede permitir que nuevas construcciones alimenten todavía más presión demográfica y dejen atrás a quienes han hecho su vida aquí».

Desde El PI lo que se defiende es «un modelo que ponga en el centro las necesidades reales de los residentes, y no la lógica del crecimiento ilimitado». «Hacen falta medidas valientes para poner en circulación las viviendas vacías, facilitando la rehabilitación y ofreciendo garantías a los pequeños propietarios para que puedan alquilar con confianza», ha considerado Gili, quien ha defendido que «el Govern tendría que concentrar sus esfuerzos aquí y en luchar decididamente contra la ocupación ilegal», un problema que, ha lamentado, «sigue sin respuesta efectiva». Además, Gili ha recordado que el territorio de las Islas no es infinito y que las decisiones urbanísticas se tienen que tomar con visión de futuro. «Construir más no puede ser nunca la única opción», ha opinado el presidente del partido regionalista. «Solo se tendría que autorizar suelo para vivienda cuando sirva para cubrir las necesidades de la población residente que hace años que contribuye, trabaja y vive en nuestras islas», ha precisado, apuntando que «esta es una cuestión de justicia territorial y de cohesión social».

De este modo, El PI-Proposta per les Illes Balears ha apostado por una política de vivienda «seria, realista y responsable», que «no ponga en riesgo el modelo de vida en Baleares», ha concluido Gili.