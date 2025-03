Lo que enseña ‘Adolescencia’, la serie de Netflix que aterroriza a los adultos: «Hemos dejado solos a los niños en el submundo de las redes»

Probablemente a estas alturas ustedes ya habrán visto u oído hablar de Adolescencia, la miniserie de Netflix que en solo cuatro capítulos, rodados en plano secuencia, cuenta la historia de Owen Cooper, un niño de 13 años que asesina a una compañera de clase. El drama nos muestra la caída a los infiernos del adolescente y su familia, pero sobre todo nos invita a reflexionar sobre el ¿por qué? ¿Están nuestros hijos a salvo en sus cuartos, o estarían mejor jugando en las calles? La psicóloga Merche Cimas, especialista en infancia, adolescencia y redes sociales, nos explica desde su consulta en Palma qué hay de real en la ficción y hasta qué punto nuestros hijos están en peligro.

«Me gusta que la serie ponga de manifiesto algo que los psicólogos venimos advirtiendo desde hace tiempo sin que haya llegado a calar el mensaje como lo ha hecho ahora. Lo veo cada día en consulta: Los padres y madres no tienen idea de lo que hacen los adolescentes en las redes y fuera de ellas», relata. «Están muy desconectados de los intereses de los adolescentes, eso no es algo nuevo, pero ahora esos intereses son cada vez más peligrosos. Deberían estar informados y formados sobre lo que se lleva y sobre por qué sus hijos lo ven», dice la especialista.

Para la psicóloga Adolescència plantea una consecuencia «extrema» de los móviles y las redes sociales, de cómo calan los discursos de odio y quién los transmite. «Es cierto que el sistema escolar inglés es un poco diferente al nuestro, tiende más al estereotipo americano, en el que los chavales buscan la popularidad, pero no es en absoluto una realidad exagerada. Es otra cultura, pero aquí en Mallorca empiezan a ocurrir cosas parecidas, los chavales cada vez son más violentos y creen menos en la igualdad», reflexiona. «No hace falta llegar al extremo del niño que asesina para ver que hay una generación, que justo es esa que retrata la serie, que se está despegando de la igualdad de género con lo que eso conlleva, son los niños de entre 13 y 17 años. Es una tendencia y eso es lo peligroso», avisa.

Advierte de que «en el submundo de las redes lo más peligroso es no estar informado». «Hay padres y madres que no saben qué es Onlyfans y, si no saben lo que hay, no pueden generar alternativas», dice. ¿Cuántos de ustedes están buscando Onlyfans en este momento?. ¿Son padres o madres? ¿Le han comprado un móvil a sus hijos? Si la respuesta es sí, deberían conocer la mayor red social de prostitución antes de abrirle la puerta de su casa.

Adolescencia no es una serie dirigida a los niños, apela al corazón, pero también a la razón de los padres utilizando un lenguaje digital que es extraño para la mayoría de ellos. ¿Han oído ustedes hablar de la píldora azul?

«Tengo familias con chicos de 14 años que lo primero que me dicen es que a sus hijos solo les importa el gimnasio y que les habla mal. Yo les hablo del influencer Amadeos Llados, les digo que miren si le siguen, y efectivamente lo hacen. Es muy popular entre todos los jóvenes de entre 12 y 25 años y su mensaje es muy peligroso. Lo que promueve es no estudiar, argumentando que no vale la pena hacerlo porque sus padres estudiaron y tienen una nómina de mierda. Llama a los padres ‘panzas’. Tiene millones de seguidores y su mensaje es: No estudies y comprate un Lamborghini con 20 años. Reciben esos y otros mensajes peligrosos, les incitan a no pagar impuestos, les hacen creer que las mujeres se han subido a la parra y hay que pararlas, son xenófobos, misóginos… todo eso está en las redes», advierte la especialista.

La psicóloga lo tiene claro: «Sin un acompañamiento de la familia y de la sociedad no hace falta que pase lo de la serie y que maten a alguien para ver que los adolescentes pueden tener creencias erróneas sobre ellos mismos, sobre otros y su sobre su futuro». La ficción de Netflix nos enseña una valiosa lección: «Hay que hablar» ¿Pero cómo hablamos con nuestros hijos? Merche Ciumas nos da algunas claves.

Lo primero que hay tener claro es que las conversaciones se tienen que tener antes de dar un móvil a los hijos. «No deberíamos comprarlo con 12 y 13 años sin haber hablado antes con ellos de qué son las fakenews, de pornografía, de igualdad de género, de autoimagen, de los transtornos de conducta alimentaria, de la huella digital y por supuesto de sexo e Inteligencia Artificial», advierte.

Para la psicóloga «No deberíamos dar un móvil a un niño nunca y cuando se lo demos hay que acompañarlo de una mirada ética de la tecnología, porque lo que me encuentro en consulta es que los padres me dicen que sus hijos saben más de tecnología que ellos… Pueden saber más de tecnología pero no tienen la mirada ética que tenemos los adultos».

¿Cuál es la edad correcta para comprar un móvil a tus hijos? ¿Esos mensajes calan igual cuando les llegan a través de sus amigos con móviles? ¿Deberíamos adelantar las conversaciones sobre sexo o adicciones para garantizar que esa mirada ética esté formada a tiempo?

«Si esa mirada ética se tiene antes, se pierde en la adolescencia si no haces un acompañamiento», explica la experta. Cuanto más se retrase la edad de dar el móvil, más tiempo tienes antes de hacerlo para forjar esa mirada ética y más lo puedes acompañar», reflexiona.

Puede que algunos de ustedes lleguen tarde, que sus hijos ya tengan teléfono inteligente y que se hayan saltado ese acompañamiento. ¿Hay remedio en esos casos? «Si ya tienen el móvil y han visto ese tipo de mensajes la conversación que generes va a ser diferente», señala.

Merche Cimas, como la mayoría de los expertos, opina que «no existe una edad adecuada para dar un móvil, sobre todo hay una edad inadecuada». Recuerda que «hasta los 16 legalmente no pueden tener redes y tampoco deberían tener móvil propio. Diría que como mínimo hay que esperar a los 14 o a los 15. Pondría los 16 pero sé que es utópico, es difícil aguantar».

Advierte de que «si consigues esperar, pero no aprovechas el tiempo para generar las conversaciones no tiene sentido», añade la experta. Sabe que el equilibrio es difícil: «Si le das el móvil a los doce, le tienes que hablar de porno a los 10 y no puede ser», sentencia.

Pero volvamos atrás, ¿Qué ocurre si los mensajes les llegan a través de los móviles de un amigo? «Es un discurso que oigo mucho, el de que si no le compras el móvil igualmente le va a llegar por sus amigos, pero no es lo mismo hablar de porno que verlo. Por eso hay que empezar a formarle. Puedes generar una conversación a través de lo que ven en móviles de los amigos y en el tuyo», dice la experta en psicología de la infancia y la adolescencia.

Si algo nos enseña la serie es que «En el móvil propio y a solas se generan unos peligros que no tienen en el parque viendo el móvil del amigo. No es lo mismo cuando estás solo en tu habitación y en un momento vulnerable», explica Cimas.

La pornografía, el juego online, las autolesiones… son algunos de los peligros que acechan al otro lado de la pantalla. ¿Debemos adelantar la edad a la que hablamos de sexo?

«Ahora con 8 años por desgracia hay que hablarlo, pero generarás una conversación de una manera y a los 13 una conversación de una manera completamente distinta», reflexiona

Hace ahora dos años que nació un movimiento de padres unidos bajo el lema Adolescencia sin móviles, para retrasar la edad de entrega de los teléfonos inteligentes a los adolescentes en Cataluña y pronto se extendió a Baleares. Por primera vez este curso, su uso está prohibido (salvo contadas excepciones) en los colegios e institutos de las Islas. ¿Han conseguido invertir la tendencia? La psicóloga es tajante: «No». «Ese movimiento se ha diluido totalmente y la edad de inicio ha bajado a 11 y hasta a los 10 años. El otro día en un cole de Calvià en el que hacía una actividad pregunté y el 70 % de los niños de primaria tienen móvil. Me quedé loca. Cuando salió el grupo de padres de Adolescència sense mòbils en Mallorca parecía que podía haber un cambio, pero los datos están ahí», lamenta.

Los datos reflejan también un aumento de las agresiones sexuales con menores implicados y Baleares no escapa a esa tendencia. «Hace año y medio o más que el defensor del pueblo advirtió de lo que estaba pasando. Se están produciendo agresiones de niños de 12 años a niñas de 9 años en los baños de los colegios y eso es algo que no he visto en 30 años de profesión. Los agresores de 12 y 13 años, que no saben qué están haciendo al final son víctimas también», dice la experta.

Lanza un mensaje a quienes no les consideran víctimas: «No deja de ser un niño de 12 años que ha visto porno de una manera y durante un tiempo exagerados con un cerebro infantil que modela y repite sin conciencia lo que ve que otros están haciendo». Cimas opina que es algo que «está muy bien reflejado en la serie de Netflix». No despeguen los ojos de la pantalla hasta llegar a los créditos y fijense en el plano final… el osito de peluche no es una elección aleatoria.

«Vemos en todo momento a un niño intentando actuar como un adulto. Los niños que cometen agresiones sexuales grupales, si no tuvieran acceso a la pornografía no lo harían porque no hay tal patología a esa edad. A los 12 años no modelan, antes si se producía algún caso siempre eran niños que habían sufrido abusos, porque modelan», dice con convicción.

¿Qué ocurre cuando el niño se convierte en agresor o en asesino? ¿Aún cabe la esperanza? «Depende de si hay patología o no y del grado. Hay personalidades psicópaticas que se detonan, pero no es posible que de repente haya tantos niños psicopáticos de 12 años, la realidad no ha podido cambiar tanto. Pienso que en los casos de agresiones sexuales grupales sí que puede haber un tratamiento porque no entienden lo que han hecho y cuando crecen y desarrollan la empatía, si no hay nada psicopático detrás, no tienen por qué repetir el patrón», reflexiona Cimas.

Ahí entra la pregunta: ¿El psicópata nace o se hace? «Es un trastorno de personalidad y como tal se nace. Puedes tener una personalidad psicopática, pero si creces en un ambiente determinado se detona y si creces en un buen ambiente puedes ser como Churchill, porque Churchill tiene una personalidad psicopática. Depende de donde caiga.

Conociendo los riesgos que representan los móviles ¿Hay una receta mágica? «Hay que ser conscientes de que no lo puedes controlar todo. La serie plantea educar para no tener que vigilar, pero lo cierto es que hay temas que hay que seguir vigilando. Si has esperado a la edad adecuada deberías estar más tranquilo porque tu hijo no se mete en tantos líos. Si una madre me dice que tiene que estar revisando constantemente el whatssapp de su hijo es porque le ha dado el móvil demasiado pronto», sentencia la psicóloga.

Sabemos que el peligro es real, pero ¿afecta por igual a todos? Son muchos los haters de la serie que intentar minar su mensaje apelando a argumentos racistas, pero si Merche Cimas tiene algo claro es que «el discurso que el niño de la serie cree y que al final es el que le lleva a matar, el de que las chicas tienen el poder, quienes lo están difundiendo en redes, en muchos casos pagadas por la ultraderecha como Tik Tok, son los chicos blancos del primer mundo. Ellos son los influencers que hacen daño. A Trump o a Milei no los han votado los musulmanes de Abudabi».

¿Ver Adolescencia en familia nos ayudaría a prevenir? «Para mi los niños de la edad del protagonista no deberían verla, el capítulo no lo van a entender, aunque cada uno conoce a su hijo», dice la experta. «Tengo niños en consulta que la ven solos y tienen la edad de ese niño y eso es algo aberrante. Cuando el otro día le dije a un paciente que no era una serie para ver solo, me dijo que no pasaba nada porque estaba seguro de que el protagonista no la ha matado y que el vídeo está trucado», relata. Para Merche Cimas la ficción de Netflix es una serie «con mirada adulta».

«Si no sabemos qué series están viendo nuestros hijos de 12 o 13 años tenemos un problema, porque son los padres quienes pagan la plataforma», añade.

No obstante, en casos extremos de delitos con menores implicados, la psicóloga reparte las culpas. «Adolescencia explora el tema de la culpa y lo cierto es que es una responsabilidad social, compartida. Resulta muy fácil culpar solo a las familias y al final lo que ocurre es una responsabilidad social que se debe abordar desde todos los ámbitos, la familia, el colegio, el pediatra…», reflexiona la experta.

¿Qué falla en la sociedad actual? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha cambiado más allá de los móviles? Para Merche Cimas hay un pensamiento especialmente peligroso: «Tenemos la percepción errónea de que en la calle hay más peligros que cuando nosotros (los padres) éramos niños. Eso no es verdad. Nosotros crecimos con la generación de la heroína. Hay menos riesgo ahora que entonces, pero creemos lo contrario y metemos a los hijos en nuestras casas cuando el verdadero peligro puede estar detrás de la puerta de su cuarto».