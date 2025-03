La historia detrás del cuadro inédito de la prisión de Can Mir

Una obra inédita donada a la Associació Memòria de Mallorca por el hijo de un preso republicano que estuvo cautivo en Can Mir y en Illetas, ayuda a visualizare el calvario que sufrieron miles de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista en Mallorca. Es una de las pocas imágenes que se conservan de la prisión.

Ultima Hora ha podido hablar con Joaquín Nebro, que explica 88 años después del cautiverio de su padre Rafel Nebro, los detalles del lienzo y su historia de vida.

«Mi padre que nació en Málaga era maestro, aprobó la oposición en 1936 pero hasta 1960 no pudo ejercer porque le mandaron a la guerra. Primero le pusieron en una sección de ingenieros y más tarde hizo unos cursos en Valencia y prácticas en Pozo Blanco, creo que trabajaba haciendo estructuras defensivas. Después le destinaron a Mahón. Cogió el barco Jaime I en Barcelona hacia Menorca y les abordó el Crucero Canarias. Le apresaron y se lo llevaron a Palma», relata.

Hasta hace relativamente poco Jaime Negro no tenía ni idea de que su padre estuvo en Can Mir. «Lo cierto es que en el diario.es salió un artículo sobre Can Mir con una foto de un acto allí, creo que falangista, y al verlo asocié cosas que de otra forma no hubiera asociado. Reconocí la estructura metálica que tiene el techo. Tengo obra de mi padre (que ya ha fallecido) por todas partes y busqué el cuadro que aquella foto me había traído a la cabeza. Hubo un tiempo en el que estuvo expuesto y enmarcado. Lo pintó en su época expresionista. Se ven los petates envueltos, gente que está esperando en un habitáculo, hasta unas letras a la izquierda, escritas en vertical, en las que he creído leer la palabra ‘Hell’. ¿Quién sabe? Ese cuadro se pintó en la dictadura, no era cuestión de ser explícito», reflexiona.

Contactó inmediatamente con la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, y se desplazó con su esposa hasta la Isla para conocer de primera mano aquél episodio negro de la historia familiar sobre el que su padre guardó silencio durante años, pero al que sí que dio voz con sus pinceles. «Cuando yo nací en el año 50 mi padre era un represaliado, pero ya había salido de la cárcel, recuerdo que con 6 o 7 años preguntaba cosas que no entendía como ¿quiénes eran los rojos? Y que mi padre escuchaba la Radio Pirináica por onda corta», relata.

Dice que no recuerda exactamente el momento en el que se pintó el cuadro del interior de Can Mir: «Lo hizo cuando yo ya había nacido, pero no sé exactamente cuando. He encontrado otra obra que, después de visitar Illetas con Maria Antònia Oliver, estoy convencido de que es el fortín, y recuerdo un tercer cuadro con una escena parecida en una nave que parece un campo de concentración, pero aún no lo he encontrado».

La obra, que ahora custodia Memòria de Mallorca, estuvo expuesta en Ronda, en una muestra organizada por Unicaja en los años ochenta, que también incluía el cuadro que ahora supone que representa su estancia en Illetas. «Se ven cuatro presos en un habitáculo que podrían ser de Illetas. Tienen una cruz rapada en la cabeza, están escuálidos y exhaustos y parece que hace mucho calor. Transmite hambre, hacinamiento, tristeza, humillación…», reflexiona.

Su familia siempre ha tenido muy presente la represión franquista. «Aunque mi padre no hablaba mucho de esas cosas, por parte de mi madre también había cosas ‘ocultables’. Es hija de un masón que fue el secretario de la logia masónica de Ronda», relata. Atesora documentos extraídos de los archivos militares sobre sus familiares y también un pequeño diario de su abuelo materno. Su padre Rafael Nebro falleció en el año 89 a los 75 años de edad. Calcula que tenía 23 años cuando entró en Can Mir.