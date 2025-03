«Los precios han subido mucho»: así viven los turistas alemanes la transformación de Mallorca en una isla de lujo

El paraíso vacacional de Mallorca se desvanece para muchos turistas alemanes. El cambio climático, la masificación turística y el aumento de los precios son algunas de las claves que subrayan visitantes y residentes germanos en la Isla en la encuesta a pie de calle realizada por Mallorca Magazin.

No muy lejos del paseo más chic de la capital balear, es Born, Sascha Gienke y Nicole Siebenbrodt, de Hamburgo, disfrutan de un paseo. «Llevo doce años viniendo a la isla de vacaciones con regularidad, y los precios han subido drásticamente durante este tiempo. Hemos oído que quieren combatir el turismo del alcohol. Esto, a su vez, podría explicar por qué se han abierto y establecido tantos restaurantes de lujo aquí», explica Gienke. Su pareja añade: «No solo la comida se ha encarecido mucho en los últimos años, sino que también han subido los precios de los inmuebles. Siempre hemos considerado comprar una casa aquí para el futuro, pero sería muy difícil con los precios actuales».

A pocos metros se encontraba en Jaume III, Monja Pothast, que había viajado desde Münster. «Sí, han cambiado muchas cosas, la ciudad se ha vuelto, en mi opinión, más acelerada y agitada», afirma. «Antes había muchos más negocios familiares y parecen haber desaparecido. En cambio, hay propietarios individuales de cadenas de restaurantes que gestionan diversos restaurantes bajo un mismo nombre. No puedo juzgar si este desarrollo es algo bueno», resume. Para Monja Pothast los mallorquines siguen siendo amigables, en especial, cuando intenta hablar su idioma. «Lo he experimentado en primera persona, incluso a pesar de mi escaso conocimiento de la gramática española», concluye el turista.

Horst y Anke Regensburger viajaron a la Isla desde Eichstätt para relajarse en la isla durante unos días. La pareja de la Alta Baviera relata: «No podemos calibrar la evolución de la Isla, ya que esta es solo nuestra tercera visita a Mallorca. Nuestro primer contacto con la isla fue en 2023. Sin embargo, notamos que aquí todo es mucho más tranquilo, más lento y menos ajetreado que en Alemania», expresa. Los dos alemanes explicaron que siempre prefieren venir en febrero o marzo. «No hay mucho movimiento en esta época del año, lo cual nos resulta agradable. Este año estamos en Cala Rajada, que es completamente diferente a Peguera, donde estuvimos en 2024 y que es de propiedad totalmente alemana», comentan.

Con un casco de bicicleta en la cabeza y una camiseta de entrenamiento, Felix Jeckl, de Kaiserslautern, circulaba por las calles de Palma. Durante un breve descanso, encontró unos minutos para charlar con el reportero de Mallorca Magazin. «Los precios han subido un poco con el tiempo. Pero como ciclista que entrena en la Serra de Tramuntana, he notado, en particular, que el comportamiento de los conductores ha empeorado. En concreto, esto significa que hay menos tolerancia, aceptación y consideración hacia los ciclistas», afirma el deportista aficionado.

Syliva Klaas viajó a la soleada isla desde Luxemburgo y analiza: «Llevo 30 años residiendo a tiempo parcial en Mallorca y tengo una casa de vacaciones aquí. La Isla ha evolucionado de forma muy positiva. Al mismo tiempo, también ha experimentado algunos cambios menos positivos. Los precios han subido considerablemente, pero, en comparación con Luxemburgo, comer fuera o ir de compras sigue siendo más barato», argumenta la turista. «La situación del mercado inmobiliario es alarmante y problemática. Muchas propiedades están siendo adquiridas por extranjeros adinerados, y los locales se ven prácticamente obligados a vivir en la calle. Sin embargo, durante mis visitas, sigo encontrando que la población española es muy amable y abierta», explica.

Carsten Golombek, de Hamburgo, también paseaba por la calle comercial Avenida Jaime III, donde observaba los escaparates de las tiendas de lujo, cuando el reportero de MM lo encontró. "Llevo un tiempo viniendo a la isla unas 14 veces al año y muchas cosas han cambiado drásticamente. Observo que los hoteles económicos en Playa de Palma y Arenal están desapareciendo, y casi solo quedan hoteles de lujo", afirmó el hanseático. «Hace poco estuve cenando con una pareja de jubilados en un hotel.

Los dos explican con tono amargo que ése era el último lugar que aún podían permitirse económicamente. Si los precios siguieran subiendo, su presupuesto ya no les permitiría pasar unas vacaciones en Mallorca ». También hay cambios en las listas de precios de los menús de los restaurantes de la isla. «La comida es cada vez más cara», comentó Golombek. «Por eso suelo comer en un restaurante Block House». "El filete cuesta lo mismo que en Hamburgo."

Silvia y Arnold Hugo-Westendorf llegaron a la isla desde Dinklage, en la Baja Sajonia. La pareja, que viaja a la isla dos o tres veces al año, comentó: «Siempre íbamos de vacaciones a Playa de Palma y nos dimos cuenta de que el muro de Ballermann había desaparecido de repente. Es una verdadera lástima. A menudo nos sentábamos en él y simplemente observábamos la puesta de sol». A pesar del mal tiempo durante las vacaciones de este año, la pareja intentó aprovechar al máximo su tiempo en la isla. Esperábamos que el sol saliera más a menudo. Pero como hubo algunos días de lluvia, cambiamos de planes. En lugar de pasar la mayor parte del tiempo en Ballermann, alquilamos un coche y exploramos bahías más pequeñas. También visitamos Alcúdia, que no conocíamos.

No muy lejos del popular Bar Bosch, en el corazón del casco antiguo, paseaban dos británicas: Janine Badger, de Manchester, y Carolyn Marston, de Brighton. Para grata sorpresa del reportero de MM, las mujeres respondieron a sus preguntas en un alemán casi perfecto, diciendo: «No somos turistas, sino residentes. Esto no está exento de complicaciones, ya que Gran Bretaña no forma parte del espacio Schengen». A los ojos de las dos mujeres, la isla ha cambiado mucho.

Los precios se han disparado y, desde hace unos dos años, la gente parece mucho más retraída y menos amable. Amigos y conocidos de Inglaterra ya no quieren visitarnos. No por miedo, sino porque se sienten incómodos y no bienvenidos en la isla. Las mujeres inglesas notaron que existen diferencias regionales en la amabilidad y apertura de los lugareños. Lamentablemente, ya no tengo noticias buenas de Palmanova ni de Magaluf. Sin embargo, ambos vivimos en Pollença, donde la situación es completamente diferente y los residentes siguen siendo muy acogedores.